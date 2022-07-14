Как взять IT-ипотеку

Гайд «Реального времени» по льготной программе ипотечного кредитования для айтишников: возможности, требования, подводные камни

С начала мая в России действует льготная программа ипотечного кредитования для работников IT-сферы. Ставка по такой ипотеке составляет 5%, под этот процент можно взять до 18 миллионов рублей для городов-миллионников и 9 миллионов для других населенных пунктов. «Реальное время» разбирается, в чем плюсы предложенной программы, где кроются подводные камни и что говорят те, кто ею уже воспользовался. Вопросов множество, в этой статье — все ответы на них.

ИТ-ипотека в цифрах

После того, как против России были введены масштабные санкции и нарушились привычные финансово-экономические процессы, регулятор резко поднял ключевую ставку, чтобы удержать инфляцию рубля. А значит, процентные ставки по кредитам (в том числе и ипотечным) не менее резко выросли во всех банках. Те, кто планировал взять ипотеку начиная с марта, оказались в непростой ситуации.

Параллельно с этим начался отток за границу специалистов ИТ-сферы: многие решили переехать в ближайшие страны (например, в Армению, Грузию, Турцию), мотивируя это страхом быть мобилизованными. Соответственно, ИТ-отрасль в России, и без того не перенасыщенная качественными кадрами, снова оказалась в затруднительном положении. Тогда правительство ввело новый беспрецедентный пакет мер поддержки отрасли (уже второй с начала пандемии). IT-компании получили небывалые налоговые преференции, их сотрудникам дают отсрочку от призыва в армию (правда, под это правило подпадают только те, кто имеет профильное образование), и с недавних пор для них доступна еще и ипотека по льготной ставке. Все подробности ее прописаны в постановлении правительства от 30 апреля 2022 года, а действует оно с 12 мая.

Итак, какова она, ИТ-ипотека в цифрах?

Ставка по ипотечному кредиту — 5%. Некоторые банки предлагают еще и дисконт к этой сумме. Например, ВТБ дает скидку еще в 0,3 п.п, если ипотека берется с использованием цифровых сервисов банка, итого получается 4,7% годовых.

Первоначальный взнос составляет не менее 15%, если речь идет о квартире в новостройке, и от 30%, если специалист покупает в ипотеку жилой дом или помещение в таунхаусе.

Максимально возможная сумма ипотечного кредита под 5 процентов составляет 18 млн рублей, если компания находится в регионе-миллионнике, и 9 млн — если численность населения в регионе менее 1 млн человек. Однако общая сумма кредита может достигать 30 млн рублей для миллионников, при этом сделка будет сочетать в себе условия льготной и рыночной ипотеки. Разница превышения максимальной по условиям IT-ипотеки суммы будет выдана по рыночной или субсидированной ставке. Такая комбинация позволяет увеличить максимальную сумму кредита до 15—30 млн рублей в зависимости от региона.

Срок кредитования — до 30 лет.

Заемщик не должен быть младше 22 лет и старше 44.

Общий рабочий стаж заемщика — от 6 месяцев.

Заемщик должен зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, если он работает в ИТ-компании, находящейся в городе с численностью населения от 1 млн человек, и от 100 тысяч — в остальных населенных пунктах. Такой доход за последние 3 месяца у человека должен подтверждаться зарплатной ведомостью.

По этой программе в России работают 52 кредитных организации.

Предполагается, что до конца 2024 года ИТ-ипотеку получат не менее 50 тысяч специалистов.

5 вопросов об ИТ-ипотеке



Что будет, если я возьму ИТ-ипотеку со ставкой в 5%, а потом уволюсь из своей компании?

В такой ситуации возможны два варианта развития событий. Ставка по кредиту в 5% сохранится, если вы уволитесь с последующим трудоустройством в другую компанию, которая входит в утвержденный список из 8,9 тысячи организаций в России, аккредитованных Минцифры РФ и являющихся получателями означенных льгот. Если же ваша новая деятельность будет связана с собственным бизнесом или вы устроитесь на работу в компанию, не входящую в заветный список, то ставка по ипотечному кредиту для вас вырастет до уровня рыночной.

Что если я работаю в ИТ-компании из согласованного Минцифры списка, но не разработчиком, а специалистом по HR? Подпадаю ли я под условия получения ИТ-ипотеки?

Будь вы хоть маркетологом, хоть специалистом по HR, хоть экономистом — если ваш трудовой договор заключен с ИТ-компанией из списка аккредитованных, вам от 22 до 44 лет, а ваша ежемесячная зарплата соответствует требованиям программы — вам доступна ипотека по льготной ставке.

Могу ли я взять льготный ипотечный кредит по этой программе, если хочу купить вторичное жилье?

Нет, программа рассчитана только на покупку нового жилья. Зато по ней можно купить не только квартиру в новостройке, но и свежепостроенный коттедж, и таунхаус, и даже землю под ИЖС. Если речь идет о готовом жилье, то его можно купить только у первого собственника-юрлица. Это может быть застройщик или ИП, занимавшийся стройкой. Если речь идет о земле, то обязательным условием для получения ипотечного кредита становится заключенный договор с подрядчиком о строительстве дома.

Можно ли с помощью ИТ-ипотеки реструктуризировать ранее взятый ипотечный кредит по более привлекательной ставке?

Пока такой возможности нет. Дело в том, что программа разработана для улучшения жилищных условий сотрудников ИТ-сферы и чтобы предотвратить их отъезд из страны. Так что те, у кого уже есть ипотечное жилье, таргетной целью программы не являются.

Если я уже брал ипотеку с господдержкой, дадут ли мне ИТ-ипотеку?

Поскольку льготой на ипотеку с господдержкой можно воспользоваться только единожды, то если вы уже брали льготную, семейную, дальневосточную, сельскую ипотеку, вы не подходите под условия программы. Причем будьте внимательны: это касается не только случаев, когда вы выступаете заемщиком, но и если были созаемщиком или поручителем при получении кредитов с господдержкой.

Что говорят банки и сами айтишники?

Управляющий директор по ипотеке ВТБ в Республике Татарстан Гузель Мосеева объясняет нашему изданию позицию своего банка:

— ВТБ начал работать по новой льготной ипотеке, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний, в конце апреля. Информационные технологии на сегодняшний день — одна из перспективных отраслей экономики. Запуск специальной льготной программы позволяет поддержать работников этой сферы в вопросе улучшения жилищных условий, а также дать дополнительный стимул для развития строительного сектора. Мы видим, что программа востребована среди заемщиков. Дополнительно к ставке правительства ВТБ предоставляет дисконт в размере 0,3 пп при использовании цифровых сервисов на сделке. Таким образом, минимальная ставка в нашем банке составляет 4,7%. В банке работают совместные программы с отдельными региональными застройщиками, которые позволяют улучшить условия по ипотеке на выбранный заемщиком период.

«Реальное время» поговорило с 30-летним Айнуром Гиниятуллиным, который уже воспользовался льготным ипотечным кредитом по программе поддержки ИТ-отрасли — и взял его как раз в ВТБ. Он работает в московском представительстве компании «БАРС Груп». Айнур рассказывает нашему изданию, что решил взять ипотеку по новой программе, чтобы поменять свою квартиру в Новой Москве на другую, более вместительную. Прежняя квартира уже была продана, шел подбор вариантов — и как раз в это время произошли известные события. Вслед за ключевой ставкой ЦБ были взвинчены ставки в коммерческих банках, и в том числе по ипотеке. Покупать квартиру под двузначный процент было совсем невыгодно, и тут Айнур услышал про ИТ-ипотеку. Когда к середине мая стали известны условия программы, и банки начали работать по ней, он подал заявления на ИТ-ипотеку в два крупных кредитных учреждения — благо, под условия программы подходил.

— Я не стал ждать, пока наступят какие-нибудь новые удивительные условия. Понятно, конечно, что и ставки со временем могут упасть до более низких процентов, или изменится состав нашей семьи, и мы сможем воспользоваться льготным ипотечным кредитом для родителей с детьми. Но дожидаться у моря погоды мы не стали — тем более что деньги от продажи предыдущей квартиры уже были получены. Для нас ИТ-ипотека случилась как раз вовремя, когда нужно было срочно что-то делать, — рассказывает нашему изданию специалист. — Я подавал документы дистанционно в два крупных российских банка, но один из них мне так и не ответил, потому что на момент подачи моего пакета документов он не располагал списком аккредитованных в Минцифры компаний. В итоге кредит мы взяли в ВТБ. Это было удобно: здесь находится и мой зарплатный проект, и с этим банком я хорошо знаком. Тем более что за счет электронной регистрации здесь дали дополнительную скидку по ипотечному проценту — кредит мы взяли не под 5%, а под 4,7%.

Айнур перечисляет плюсы ИТ-ипотеки, взятой в ВТБ:

быстрая реакция сотрудников банка на сообщения;

удобная коммуникация;

быстрое рассмотрение заявки и направляемых документов;

возможность практически все сделать удаленно, без бесконечных хождений в офис банка (физически в банк пришлось ходить только один раз, вся процедура одобрения ипотеки и подачи документов прошла по электронным каналам).

Весь процесс оформления ИТ-ипотеки у семьи Гиниятуллиных занял меньше месяца, и то потому что пришлось ждать подготовку одного документа (не со стороны банка). Если бы не это препятствие, ипотеку в ВТБ можно полностью с нуля оформить за два-три рабочих дня, — рассказывает Айнур нашему изданию.

Ложка дегтя в бочке льготной ипотеки

Разумеется, как и любая льготная программа, ИТ-ипотека имеет ряд ограничений, и несмотря на то, что ею очень активно интересуются сотрудники отрасли, она подходит не всем. Впрочем, представители крупных татарстанских компаний, работающих в сфере ИТ, отмечают, что программа, безусловно, актуальна. Вот что рассказывает нашему изданию Армине Погосян, HR-директор ГК Innostage:

— Ипотека для ИТ-специалистов очень актуальна, и программа на самом деле дает ощутимые преференции. Она может помочь им улучшить свои жилищные условия, и в целом может поспособствовать снижению утечки кадров. Однако условия ее получения разочаровали сотрудников, не зарабатывающих 150 тысяч рублей в месяц. Мы отмечаем достаточно большой интерес наших сотрудников к программе льготной ипотеки. Но в связи с требуемым порогом заработной платы многие не могут ее получить. Получение льготной ипотеки, скорее, приятный бонус для ИТ-специалистов уровня middle. Нам кажется, что при формировании условий получения этой льготы необходимо было опираться хотя бы на средний — верхний уровень заработных плат начинающих ИТ-специалистов. Это было бы отличной поддержкой молодых ребят в приобретении жилья, а республике помогло бы сохранить кадры.

Впрочем, время для того, чтобы выйти на требуемый уровень дохода, у сегодняшних айтишников еще есть, и его предостаточно. Медианная зарплата по стране в отрасли уже достигла 140 тысяч рублей в месяц, а заявки на оформление субсидированной ипотеки со ставкой до 5% для сотрудников ИТ-компаний можно будет подать до 31 декабря 2024 года.