Первый чемпионат мира, после олимпийского дебюта волейбола

СССР развивает волейбол в мире, бомбардировщики США несут «демократию» во Вьетнам

Шестой чемпионат мира по волейболу вновь прошел в Чехословакии, и, увы, завершился поражением сборной СССР. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

В число фаворитов продирается «семейство Энтера»

Шестой чемпионат мира в 1966 году принимала снова Чехословакия на территории нынешней Чехии — Прага, Йиглава, Пардубице, Ческе-Будейовице, и словацкой Нитре. Между ЧМ-1962 в СССР и нынешним стартом состоялся еще чемпионат Европы 1963 года в Румынии, который выиграли хозяева. Сборная СССР финишировала на 3-м месте, что привело к отставке главного тренера Гиви Ахвледиани, переключившегося на работу с женщинами, заслужив победами такое признание, что его именем назван Кубок России среди женских команд. Но к сборной СССР мы еще вернемся, а пока о конкурентах, которых становилось все больше. Начать с того, что с 1965 года начали разыгрывать Кубок мира, заполнивший паузы между Олимпиадами и чемпионатами мира. Первый из них прошел в Польше, и хозяева заняли 2-е место, уступив нашей сборной.

К фаворитам начала подтягиваться сборная ГДР. Сборную в шутку называли «семейство Энтера» по имени главного тренера Гюнтера Энтера. Япония прибыла на чемпионат мира в ранге бронзового призера Олимпиады. Федерация Страны Восходящего солнца в те годы наладила надежное сотрудничество с федерацией советского волейбола, обе сборные ежегодно приезжали друг к другу на проведение товарищеских матчей. Активно ездили в Японию соседи из Хабаровска. Необходимо также отметить, что в Японии три десятка лет играли в свою разновидность волейбола — 9 на 9, и только с 1960 года начали проводить национальные чемпионаты по общепринятым правилам. На ЧМ-1966 работал легендарный наставник Ясутака Мацудайра, который привел Японию к олимпийской победе 1972 года, причем с ним победный путь прошли ветеран Масаюки Минами, а также участники ЧМ в Москве Юдзо Накамура и Кацутоси Нэкода.

Олимпийский дебют привел к тому, что ряд европейских стран начали уделять волейболу больше внимания.Фото: wikipedia.org

К чему привел олимпийский дебют волейбола

Олимпийский дебют привел к тому, что ряд европейских стран начали уделять волейболу больше внимания. Так сборную Италии возглавил Иван Тринайстич из Югославии. У самой Югославии, бронзового призера Универсиады 1965 года, в составе появились Адольф Урнаут, словенец, отец большого волейбольного семейства, три сына которого продолжат его дело на площадке, превратив это в семейный бизнес — Андрей, Матьяж, и самый знаменитый Тине Урнаут. Тут надо отметить маму, бывшую волейболистку Аниту Голтник. Другой игрок той сборной Милош Грбич подарит миру двух игроков сборной Сербии — Владимира («Динамо», Москва) и Николу («Зенит-Казань»). Если говорить о других командах, то любопытен состав Бразилии, где есть несколько призеров домашней Универсиады 1963 года, которая прошла в Порту-Алегре, городе, не задействованном в проведении ЧМ-1960. Таким образом, Бразилия расширяла волейбольный ареал. В составе сборной Бразилии сразу два человека с российскими корнями. К эмигранту еще царской России Карлосу Нузману прибавился Пауло Шевчук, по прозвищу Пауло Руссо. В будущем Руссо станет тренером сборной Бразилии, а Нузман — президентом федерации. Третий игрок этой команды Ари Граса Фильо в 2012 году станет президентом ФИВБ.

Отказались от участия в чемпионате Аргентина (там ранее свергли президента страны Артуро Фрондиси) и КНДР (там чуть позже развернутся военные действия с войсками Южной Кореи). Дебютировали на чемпионате мира Куба (вместо Мексики), Дания (вместо команды из Азии) и ФРГ (вместо Туниса, которым руководил легендарный тренер из Чехословакии Йозеф Брож). На самом чемпионате мира не было ни одной сборной из Африки, но уже через год, в 1967-м, четыре сборные Черного континента разыгрывали награды первого чемпионата Африки. Это мероприятие состоялось в качестве отбора на Олимпиаду в Мехико. Сами мексиканцы до домашней Олимпиады так и не выбрались ни на чемпионаты мира, ни на розыгрыши Кубка мира, хотя имели персональные приглашения.

Вернулись в число участников чемпионата мира американцы, которые к тому времени уже оправились от Карибского кризиса и приехали поиграть в волейбол, в то время как их страна годом ранее начала полномасштабную войну во Вьетнаме.

Советский Союз пришел на помощь братскому вьетнамскому народу. При этом самому СССР потребовалась срочная помощь в 1966 году. 26 апреля столица Узбекистана Ташкент пережила страшное землетрясение. Его последствия устраняла буквально вся страна, так на доме, построенном строителями из Латвийской ССР, до сих пор виднеется надпись: «С Ташкентом — вся страна» (Л.И. Брежнев).

Юрий Клещев. Фото: wikipedia.org

Сборную СССР возглавил освобожденный тренер

К тому времени в Советском Союзе сформировался дуэт клубов-лидеров: ЦСКА (Николай Буробин, Дмитрий Воскобойников, Виталий Коваленко) и рижский «Радиотехник», из которого главный тренер сборной Юрий Клещев взял одного Ивана Бугаенкова. Бронзовый призер чемпионата СССР того года — киевский «Локомотив» — делегировал в сборную Владимира Иванова.

Клещев был освобожденным специалистом, не работая ни с одной из команд чемпионата СССР, откуда он пригласил Юрия Венгеровского и Юрия Пояркова («Локомотив», Харьков), Юрия Коваленко и Владимира Санакоева («Буревестник», Москва), Валерия Кравченко и Жанбека Саурамбаева («Буревестник», Алма-Ата), Важу Качарава («Динамо», Москва) и Евгения Лапинского («Буревестник», Одесса). В сборной были двое однофамильцев Коваленко, тогда в волейболе это была одна из самых популярных фамилий, поскольку в московском «Динамо» играл еще Олег Коваленко, брат армейца Виталия Коваленко. Любопытно, что Юрий Коваленко из «Буревестника» через год перешел в «Динамо» и начал играть с Олегом против армейца Виталия, то есть однофамильцы выступали против одного из братьев.

По итогам чемпионата СССР того года РСФСР потеряла сразу две команды высшей лиги — заметный в прошлом московский «Локомотив», который уже не восстановится, и грозненский «Спартак». Там прошла смена поколений, команду покинул понтийский грек Виктор Мацукатов, зато в первой лиге в Грозном заиграл уроженец Сочи Владимир Кондра. Их места в высшей лиге заняли минский «Буревестник» и будущая сенсация — «Калев» из Таллина.

Клещев — первый тренер сборной, не участвовавший в войне

Матчем с американцами мы и стартовали в чемпионате. У соперника в очередной раз в составе были спортсмены, совмещавшие классический волейбол с пляжным: Рон Ланг и Кэйт Эриксон. Среди прочих игроков выделялись Джон Стэнли, вырастивший трех будущих волейболистов Джона-младшего, Уила и Клэйтона Стенли, поигравшего в России за «Зенит-Казань», Новосибирск и Уфу.

Далее мы обыграли Францию, ГДР, Кубу и в последнем матче группового этапа уступили Венгрии — 2:3. В этом нет сенсации, у венгров отличное поколение — вице-чемпионы Европы 1963 года. Венгры никогда не располагали такими мощными игроками, как, к примеру, Георг Гроцер, но зато у них был ровный состав. Что любопытно, лучшие игроки Венгрии, такие как Ласло Бизик или Эрне Хенниг, затем тренировали и мужские, и женские сборные, но самую звездную карьеру сделал Тибор Анталпетер, который в период с 1990 по 1995 годы работал послом в Великобритании. На чемпионате мира в Чехословакии выступал Вильмош Иванчо, родившийся в Хусте, венгерском городе, который в год рождения Вильмоша стал советским, но его родители решили связать свою жизнь с исторической родиной. Мог бы играть в той сборной Пал Немет, совмещавший баскетбол и волейбол, но несколькими годами ранее он выбрал метание молота.

Фото: volley99.ru

Но на наше счастье, венгры еще в первом туре уступили ГДР — 0:3, а мы в свою очередь восточных немцев разгромили — 3:0, сделав эту победу пропуском в финал. И теперь вышли в финальный раунд вместе с немцами, да еще и имея победу в кармане.

Увы, уже в первых двух турах уступили чехословакам, японцам и румынам. Получается, что у нас в активе пять побед и четыре поражения, но и тут к нам на помощь пришли волейболисты ГДР, эдакие Чип и Дэйл. Они обыграли Японию — 3:2, и наша победа на групповом этапе над немцами из пропуска в финале выросла до статуса бронзовой. В двух последних турах мы обыграли Болгарию и Польшу, и у трех команд стало по 11 очков. По дополнительным показателям мы опередили и ГДР, и Японию.

Вообще, этот чемпионат запомнится самым непредсказуемым. Букмекеры еще не добрались до международного спорта, иначе часть его итогов назвали бы договорными. Никто не избежал поражений, будущие чемпионы Чехословаки в последнем туре проиграли Японии — 2:3, хотя выиграли третью партию со счетом — 15:1. Польша обыграла Румынию и Японию, которые финишировали выше ее, и проиграла болгарам, оказавшимся ниже. Причем матч Польши и Румынии, ставший стартовым на предварительном этапе, вошел в историю, как один из самых протяженных по времени. Счет по партиям 6:15, 12:15, 15:13, 16:14, 15:5 не должен вводить в заблуждение, команды провели на площадке более 200 минут, иными словами, три часа 20 минут.

Вице-чемпион Европы Венгрия проиграла еще и Китаю и финишировала десятой. Италия — 16-я, там причина провала заключалась в том, что игроки разругались с югославским тренером Тринайстичем и не приехали на сборы, а наставнику пришлось собирать новую национальную команду за пару недель до старта чемпионата мира. Франция, у которой «кончились» российские эмигранты, вообще 18-я. Объективности ради, за студенческую и военную сборные Франции тех лет сыграет сын французских белоэмигрантов Александр Бобриков, который по окончании спортивной карьеры станет тренером, возглавив женскую сборную Франции. При этом в СССР жили его дядя, Лев Бобриков (участник Белого движения на Дону) и двоюродный брат Леонид Бобриков, который станет баскетболистом бакинской команды АЗИНХ, затем сотрудником МВД Азербайджанской ССР.

Сборная Чехословакии. Фото: wikipedia.org

Два практически идентичных провала привели к тому, что в обеих странах пришли к выводу, что «так жить нельзя». Вскоре во Францию переедет третий иностранный наставник (первыми двумя были малоизвестные поляк и японец) трехцветных Николае Сотир из Румынии, выигравший со сборной своей родины европейский чемпионат и ставший вторым на ЧМ-1966. Французы потихоньку начнут движение вверх, а вот Румыния начнет падение. Закончит со спортом его подопечный Эдуард Дерзей, который впервые отличился в составе сборной страны еще на чемпионате Европы 1955 года. Легендарный связующий Аурел Драган, прозванный Пантерой из Бухареста, вскоре перейдет на тренерскую работу, а на исходе своей публичной карьеры станет профессором университета Бухареста. Не исключено, что в стране выберут вектор развития на гандбол, где мужская сборная станет одним из фаворитов на ближайшие два десятка лет. Как факт можно констатировать то, что лучших своих достижений Румыния добилась при президенте Георгиу-Деж, умершем в 1965 году от рака, и стала деградировать при Николае Чаушеску.

А сборная СССР сохранила тренера Клещева. Вместо Никиты Хрущева с его зачастую волюнтаристскими решениями в руководстве страной, пришел Леонид Брежнев, и в Советском Союзе больше не «рубили головы» направо-налево. После двух бронз — ЧЕ-1963, ЧМ-1966, Юрий Клещев вместе с помощником Марком Барским, который был на год моложе, приведет сборную к золоту ЧЕ-1967 и Олимпиады 1968 года в Мехико. В итоге Клещев отработал со сборной 6 лет, выиграв два олимпийских золота.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Фронтовик Олег Чехов, 100-летие которого отмечали в этом году, в 1951-м был тренером-консультантом федерации волейбола ГДР. Фронтовик Василий Князев последовательно работал в Польше, причем и с мужской и с женской сборными, а также в Иордании, Малайзии и Шри-Ланке. Еще один фронтовик Владимир Зедгенидзе из Ленинграда, сын советского строителя гидроэлектростанций и кахетинской княжны Вачнадзе, работал во Вьетнаме и Болгарии. Тренерскую работу он начал у наших соседей в Уфе, и это были бокс и фехтование. Георгий Мондзолевский трудился в Сомали. Одессит Виктор Дидуля в сборной Ливана.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Ижевск — будущий чемпион мира Владимир Шкурихин («Динамо», Московская область). Новочеркасск, Ростовская область — Владимир Украинский. Село Рясник, Железогорского района, Курской области — Федор Барчуков. Валерий Кобзарь (отец Игоря и Виктории Кобзарей, попал в большой волейбол через выступления за команду Обнинска).

Чемпионат мира 1966, Чехословакия. 22 участника. Золото Чехословакия, серебро Румыния, бронза СССР.

Джаудат Абдуллин