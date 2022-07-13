Россия стартует на очередной «Олимпиаде» в Израиле

Российский еврейский конгресс заслуживает всеобщего уважения за то, что сумел пробить стену, выстроенную МОК и международными федерациями. В Израиле стартовали соревнования XXI Маккабиады — международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, которые проходят в Израиле раз в 4 года. Среди участников и спортсмены из России. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Спасибо» коронавирусу

XXI Маккабиада была перенесена с прошлого года из-за коронавируса и стала для российских спортсменов еврейской национальности возможностью стартовать на Земле Обетованной. Сейчас в Тель-Авиве планируют стартовать сборные порядка 60 стран, в число которых Россия не входит.

Но наши спортсмены-евреи, совершившие алию из России, будут соревноваться в составе делегации «Олим», как, кстати, и белорусы. Российский еврейский конгресс, принимающий непосредственное участие в отправке отечественных спортсменов на соревнования в столицу Израиля, организовал в Москве прием и размещение около сотни участников игр со всей территории России, оказал им визовую поддержку. Это не так уж и много, в 2013 году на Маккабиаде выступали порядка двухсот россиян, через 4 года — 142 спортсмена, но для нынешней ситуации это прорыв. Ситуация напоминает ту, с которой мы ранее не были знакомы по обычным Олимпиадам, когда в Токио-2020 выступала сборная беженцев, а ранее, в Рио-2016 стартовала команда под названием «Независимые олимпийские спортсмены». Именно с ней следует проводить аналогии и в нашей ситуации, тем более что «независимые» завоевали две медали, включая золото, в отличие от «беженцев». Единственное различие, в числе «независимых» были те спортсмены, которые отказались выступать под флагом сборной своей родины из-за определенных политических разногласий.

История Маккабиады берет начало в 1932 году, когда евреи еще жили в стране, которая называлась Подмандатной Палестиной, но ее спортсмены тогда могли стартовать только на шахматных Олимпиадах. В итоге уроженец Могилева Менахем Усышкин стал одним из инициаторов соревнований, которые сейчас принято называть «еврейской Олимпиадой». Это сильно не понравилось Великобритании, под управлением которой и находилась Подмандатная Палестина. Есть воспоминания о том, что во время второй Маккабиады 1935 года спортсмены противостояли британской полиции, запретившей парад участников по улицам Тель-Авива. Зато этот старт, косвенно, спас жизни делегациям спортсменов из Литвы и Болгарии, которые в полном составе остались на территории Подмандатной Палестины. Спустя 8 лет, в марте 1943 года, почти все евреи Болгарии были отправлены в концлагерь Треблинка, находящийся в Польше. Кстати, опасаясь того, что маленького армянина Бедроса Крикоряна спутают с евреем, его отец поменял фамилию на Киркоров.

Первая Маккабиада. Фото: wikipedia.org

Третья Маккабиада должна была состояться в 1938 году, но британцы были против, опасаясь дальнейшей эмиграции евреев в Подмандатную Палестину. В итоге она прошла в 1950 году, буквально через 2 года после образования Израиля. В 1969 году Израиль возглавила уроженка Киева Голда Меир, а на Маккабиаде впервые было доверено зажигать торжественный огонь соревнований спортсменке — эмигрантке из Англии Деборе Тернер. Кстати, и в том, и в другом случаях это были прорывы как на политической, так и на спортивной арене.

«На четверть бывший наш народ»

Российские спортсмены дебютировали на 15-й по счету Маккабиаде в 1997 году. Тогда было порядка трех тысяч спортсменов. С того времени Маккабиада только прибавляла в количестве стран и общем количестве участников. Сейчас Игры считаются третьими по величине массовым спортивнымм состязанием в мире. В 2013 году в соревнованиях приняли участие около девяти тысяч атлетов, а в предыдущей Маккабиаде, проходившей в Иерусалиме в 2017 году, участвовало более 10 тысяч спортсменов. Сейчас Россия наиболее массово будет представлена во всех видах борьбы: вольная и греко-римская борьба, дзюдо, а также фехтование.



Из царской России из-за бедности и погромов столько евреев уехало, что и не сосчитать. Вот, не напрягаясь: дедушка баскетбольного тренера Ларри Брауна из Минска, фехтовальщики Даниэль Букантц, чьи родители из Вильнюса, Альберт Ал Аксельрод — его родители бежали от погромов. И это мы имеем в виду трех участников Маккабиад из спортивной делегации США. Что касается Израиля, то первый массовый переезд евреев состоялся уже в середине двадцатых годов прошлого века. Среди этой волны репатриантов из СССР были шахматист Иосиф Добкин, а также родители будущего голкипера футбольной сборной Якова Ходорова и будущего олимпийца Алекса Элираза. Последний участвовал в первой для Израиля Олимпиаде 1952 года, причем после окончания боевых действий. Будучи на фронте снайпером 38-летний Элираз попал в сборную Израиля по стрельбе, но остался без медалей.

Затем последовал достаточно массовый послевоенный отъезд евреев в только что образовавшийся Израиль. Самостоятельно уехал шахматист Мендель Хвойник. Родившийся в Польше, из-за чего ему пришлось носить имя Мечислав, он перед войной перебрался в город Ровно, который стал советским согласно пакту Молотова — Риббентропа. В итоге Мендель-Мечислав пережил войну, будучи советским гражданином, после чего в 1949-м рванул в Израиль, где уже под именем Менахем Орен трижды выступал на шахматных Олимпиадах, последний раз — в 1956-м, в Москве.

Церемония открытия XV Маккабиады, 1997 год. Фото: wikipedia.org

Чем полезны Маккабиады для Израиля?

Само собой, это пиар, причем он был еще с того времени, когда не знали про такое явление, не придумали для него термина. На соревнованиях выступали известные спортсмены, включая олимпийских чемпионов, а в 1967 году дебютировал американский пловец Марк Спитц, чья мама также была из России. Спустя 5 лет он стал семикратным олимпийским чемпионом Мюнхена.

Но для Израиля этот турнир стал легендарным, на нем дебютировал Таль Броди, выступавший в тот момент за местный «Маккаби» из Тель-Авива. Американский баскетболист, после той Маккабиады, ушел служить в американскую армию, где провел 3 года. В 1969 году он сумел вырваться в Израиль, чтобы сыграть на Маккабиаде уже за местную сборную вместе с двумя соотечественниками — Рональдом Грином и Марком Туренштайном. За сборную США того года сыграли Стив Каплан и Эрик Менкин. В 1970 году Броди стал гражданином этой страны и пошел в армию во второй раз, уже в Израиле. А вскоре местная сборная получила мощнейшее усиление из Америки, и Грин с Турпенштайном и Каплан с Менкиным плюс Рональд Шварц, Окли Перри, в дальнейшем еще Джим Боутрайт и Барри Лейбовиц. Кстати, надо уточнить, что для выступления за Израиль и принятия местного гражданства те же Боутрайт и Перри меняли свое вероисповедание с христианства на иудаизм.

В итоге многие из перечисленных стали героями Израиля в семидесятые годы. Вначале местный клуб «Маккаби» в 1977 году обыграл в полуфинале Кубка европейских чемпионов московский ЦСКА. После этого, капитан израильтян Таль Броди произнес слова «Мы на карте. И мы остаемся на карте — не только в спорте, но и во всем», слова, которые стали легендарными для Израиля. После этого «Маккаби» выиграл Кубок, а через 2 года сборная Израиля с четырьмя экс-американцами Капланом, Лейбовицем, Менкиным и Луи Сильвером стали вице-чемпионами Европы.

Таль Броди проводит бросок в матче против «Виртуса» (Болонья), октябрь 1976 года. Фото: Government Press Office (Israel)/wikipedia.org

Розенбаум пел, Шендерович читал. Все при деле

Самое любопытное, что на первую Маккабиаду спортсмены из России поехали еще во времена СССР, в 1989 году. Затем в 1991 году маршрут советских евреев пролегал во французский Марсель, уже на Европейскую Маккабиаду.

После поездки на ЕвроМаккабиаду представитель европейской конфедерации Маккаби Вадим Полянский провел в Ленинграде первый и последний одновременно чемпионат страны по дзюдо среди евреев. Сейчас любопытно: был ли среди участников тех стартов Аркадий Ротенберг? В Риге — мини-футбол, в Тирасполе — волейбол, в Симферополе — карате, в Вильнюсе — конференция Маккаби, это удивительные сейчас воспоминания из 1991-го, когда Латвия и Литва, чьи столицы здесь упомянуты, официально отказались соревноваться со спортсменами остального Союза, выйдя из чемпионатов по всем игровым видам спорта. Чемпионат по баскетболу в Киеве был посвящен памяти жертв Бабьего Яра. Конец года отметили Ханукой, на которой в качестве гостей выступали Виктор Шендерович и Александр Розенбаум, разделенные сейчас по разным политическим «окопам». Розенбаум даже не отказал в удовольствии выйти на ринг, вспомнив юношеское увлечение боксом. Есть фотографии.

В 1992 году попробовали продолжить сотрудничество, проведя турнир в Таллине по мини-футболу, но каждая из бывших республик СССР уже начинала жить своей жизнью, заявляясь на Маккабиады (Белоруссия и Украина в 1993 году, Кыргызстан в 1997-м, одновременно, кстати, с Россией). Российский еврейский конгресс активно налаживал связи, в частности, в 1996 году состоялся марафонский пробег Казань — Иерусалим.

Кто из знаковых фигур России выступал на Маккабиадах?

Татарстанские представители, кстати, не часто оказывались в составе сборной, разве что Бориса Мееровича можно упомянуть — футболиста, поигравшего за «Рубин», челнинский «КАМАЗ», а также «Горняк» из башкирского города Учалы.

Выступал он за сборную России в 2009 году, когда шахматный турнир собрал один из сильнейших составов за всю историю. Одна венгерка Юдит Полгар чего стоит, или же украинка Анна Ушенина, которая, за отсутствием женского турнира, выступала в так называемом «открытом», став второй среди мужчин. А ведь есть еще «гроссмейстерский», участниками которого были уроженцы Белоруссии Борис Гельфанд и Илья Смирин, а также Азербайджана — Эмиль Сутовский, уроженцы Украины Александр Хузман (все сборная Израиля), Александр Белявский (сборная Словении), россиянин Евгений Наер, украинец Павел Эльянов. Шахматы и фехтование остаются наиболее звездными стартами Маккабиад, достаточно сказать, что там выигрывал Ян Непомнящий, недавний победитель матча претендентов на шахматную корону, а также фехтовальщики Мария Мазина, Сергей Шариков (все Россия) и нынешний министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Церемония открытия 17-й Маккабиады. Фото: wikipedia.org

Своеобразной домашней заготовкой можно назвать желание хозяев проводить одновременно с олимпийскими соревнования и по шахматам, и по хоккею с шайбой (дебютировал в 2013 году), не делая разницы между зимними и летними видами спорта. Кстати, в последней Маккабиаде-2017 бронзовый успех праздновали экс-«барс» Дан Хофман и экс-«нефтехимик» Егор Валеев. Что касается сборной России, то именно в отношении хоккея она выглядела наиболее логично, когда в составе оказались Евгений Арский и Эдуард Клейман из Биробиджана, столицы Еврейской автономной области.

В 2019 году состоялась 15-я по счету ЕвроМаккабиада, местом проведения был Будапешт, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимал у себя делегацию оргкомитета ЕвроМаккабиады, что лишний раз говорит об уровне внимания, которое заслуживает этот старт. Отличием европейских Маккабиад от первоисточника является то, что они проходят в разных странах.

Англичане, которые с самого начала препятствовали проведению Маккабиад, вскоре начали приветствовать их, включая первых лиц. Последние две еврейские Олимпиады приветствовали премьер-министры Дэвид Камерон и Тереза Мэй. Только вот Борис Джонсон не успел.

Джаудат Абдуллин