«Спектакль окончен». Из футбольного «КАМАЗа» уходят менеджеры, сделавшие клуб узнаваемым за рубежом

Тимур Феоктистов и его команда покидают Набережные Челны

Фото: ФК «КАМАЗ»

Челнинский «КАМАЗ» удержался-таки в Первой лиге (так теперь снова называют Футбольную национальную лигу), однако войдет в новый сезон без старой команды, которая, что называется, «делала движ». «Автозаводцев» покидает менеджер по продвижению Тимур Феоктистов и его команда. О том, как прошло расставание и чем запомнился функционер в челнинском футбольном клубе, — в материале спортивной редакции «Реального времени».

В «КАМАЗе» заканчивается пятилетняя эпоха медийной экспансии

Заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов заявил о прекращении своего сотрудничества с челнинским клубом. Информацию о том, что функционер покидает «автозаводцев», «Реальное время» узнало на прошлой неделе. Теперь же информацию коротким видеороликом подтвердил сам функционер.

В прощальном видео перечисляются самые яркие маркетинговые кейсы, которые функционеру удалось осуществить за пять лет работы в челнинском футбольном клубе.

— Благодарю руководителей клуба за ту поддержку, которую наша команда получала все эти годы. Благодарю болельщиков и журналистов. За это время нам удалось выстроить отличную коммуникацию. Спасибо представителями медиа, что следили за жизнью команды и помогли нам сделать из «КАМАЗа» узнаваемый бренд не только в Татарстане, но и в России, и даже за рубежом. Это были отличные годы. Желаю удачи команде в предстоящем сезоне, — прокомментировал свой уход Феоктистов для «Реального времени».

За время работы Тимура Феоктистова и его команды «КАМАЗ» дважды доходил до высоких стадий Кубка России, где встретился с московским «Спартаком» в Набережных Челнах в 2019 году, а также с петербургским «Зенитом» нынешней весной.

Первая команда со своим NFT-проектом и Нурмагомедов в футболке клуба. Что удалось сделать

Что удалось реализовать? За последние несколько лет команда Тимура Феоктистова сумела выстроить работу ФК «КАМАЗа» с крупными спонсорами — букмекерскими и пивными компаниями, которые помогли команде меньше зависеть от городского бюджета.

Также реализовали несколько кейсов «партизанского маркетинга», когда приглашали на межсезонные сборы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, звали в спонсоры самую медийную фигуру в российских социальных сетях Ольгу Бузову в обмен на грузовик. А весной 2019 года организовали коллаборацию с хоккейным клубом «Ак Барс», когда в одном из матчей в майке «КАМАЗа» сыграл нападающий «барсов» и давний любитель футбола Артем Лукоянов.

Помимо этого, за последние пять лет челнинцы смогли заинтересовать и ряд европейских партнеров. Так, например, на «автозаводцев» вышла немецкая экипировочная компания PUMA с предложением поставлять экипировку на частично бартерной основе. После сотрудничества с немецкой фирмой челнинцы первыми в России создали капсульную коллекцию мерча с российской компанией 2K.

фото: vk.com/fckamaz

Также ФК «КАМАЗ» первым в России запустил в продажу NFT-коллекции карточек игровых форм, а сайт футбольного клуба стал обладателем престижной премии в области маркетинга, заняв второе место и обойдя «Матч ТВ».

— Маркетинговая работа в футболе измеряется в пятилетних отрезках. Считаю, что за прошедшие пять лет мы действительно сделали «КАМАЗ» узнаваемым брендом, наладили коммуникацию с болельщиками и журналистами. «КАМАЗ» за это время стал настоящей командой-«звездочкой», — говорит Феоктистов в беседе с РВ.

Есть и ложка дегтя в бочке меда. Команде менеджера так и не удалось реализовать проект по перестройке стадиона на более фундаментальный проект. После реконструкции арены в парке «Гренада» в 2016 году легендарный стадион получил трибуны на временных легких конструкциях, которые не устраивали болельщиков. К полноценной реконструкции стадиона по ранее подготовленному проекту с крытыми трибунами в Набережных Челнах так и не приступили.