Родник «Аулия»: как языческий храм сменился небольшой мечетью

Фото: Родник "Аулия"./ Л.Габдрафикова

В Сармановском районе Татарстана у села Старый Мензелябаш проистекает источник, который широко славится своей целебной водой, богатыми преданиями и живописными местами в округе. Поэтому ничего удивительного, что родник «Аулия» или Әүлия чишмәсе издревле служит и местом паломничества. Как у ключа на месте бывшего языческого храма появилась небольшая мечеть, местную деревню основал выходец из Кукмора, и в разные годы она относилась то к Самарской, то к Уфимской губернии, пишет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.



Родник «Аулия»/Әүлия чишмәсе

Вода из источника всегда помогала людям: она придавала силы, лечила недуги. Ее необычные свойства и загадочность не пугали, а только притягивали путников. Народная молва гласила, что рядом с целительной водой в те времена жили языческие жрецы, именно они следили за родником и даже возвели недалеко от источника сооружение, напоминавшее храм.



Родник «Аулия» (в переводе с татарского әүлия — святой) находится недалеко от села Старый Мензелябаш Сармановского района Татарстана. Уже по пути к святому источнику завораживает своей красотой местная природа. Живописные холмы будто охраняют это давнее место паломничества.

Окрестности Старого Мензелябаша, по пути к «Аулия». Фото: Л. Габдрафикова

Источник почитается не только местными жителями, за его целебной водой приходят издалека. Народная память хранит легенду о том, что родник появился еще в давние времена языческих верований. Эта традиция сохранилась и в новое время, когда сменились многие поколения местных жителей, а все они уже давно молились Аллаху, но никогда не забывали о священном месте. Родник был свидетелем их горестей и радостей.



Народная религиозность была тесно связана и с «Әулия чишмәсе». Местные жители сохранили предания о том, что языческий храм рядом с родником стал походить на небольшую мечеть (а ныне — это лишь большой камень), а после совершенных молитв люди оставляли там монеты.

Территория вокруг родника «Аулия». Фото: Л. Габдрафикова

В начале XVIII в. здесь образовалась деревня Бикбулатово (именно так назывался Старый Мензелябаш в дореволюционных документах). По местным преданиям, основатель деревни Бикбулат был выходцем из Кукмора, вместе с ним прибыл и уроженец чувашского селения Мамашир. Есть версии о более раннем основании селения, еще в XVII столетии. Как и во многих других населенных пунктах Закамья и Приуралья, здесь жили тептяри.

Из-за пограничного расположения в разные периоды Мензелябаш относился то к Самарской, то к Уфимской губернии. По данным 1859 г. в татарской деревне, расположенной у истока речки Мензеля, имелось 155 дворов, работала мечеть, а число жителей составляло около тысячи человек.

На рубеже XIX—XX вв. в Старом Мензелябаше проживали почти две тысячи человек. О многочисленности населенного пункта говорит и то, что уже в 1870 г. здесь работали две мечети, было медресе. В 1914—1915 гг. на средства купца Муртазы Мусина было построено новое здание третьей соборной мечети. При этом строительство мечети было запланировано за 20 лет до этого, в 1894 году, но окончательное разрешение было получено лишь накануне войны.

Купеческая семья Мусиных получила известность в округе своей благотворительной деятельностью. Кроме мечети в Старом Мензелябаше, они еще построили мечеть в деревне Яхшибаево, поддерживали местное медресе.

Здание мечети в Яхшибаево (Сармановский район). 1989 г. Фото из архива Института истории им. Марджани

В разные годы имамами в Мензелябаше служили Абдулвахид бин Абдулманнан (уроженец деревни Абдрахманово, современный Альметьевский район РТ), Мухаммедлатиф бин Абдулвахид, Камиль Вахитов и другие.



По сведениям ученого-фольклориста Наки Исанбета, именно в деревне Старый Мензелябаш (тогда еще просто Мензелябаш) знаменитый поэт, мулла Таджеддин Ялчыгул завершил в 1795 году написание своей книги об исламском праве и морали «Рисаля-и Газиза» («Послание Газизе»). В его официальной биографии нет упоминания об этом населенном пункте, хотя известно, что он жил и врачевал в Закамье, а могила поэта находится в Заинском районе Татарстана.

Зират в Старом Мензелябаше. Фото: Л. Габдрафикова

Пребывание в конце XVIII в. в этой деревне известного мусульманского ученого и целителя Таджеддина Ялчыгула, безусловно, усилило веру людей в чудесную силу местности, и, конечно, родника Аулии.



Крестьяне верили, что вода исцеляет не только их, но и все живые существа. Поэтому они водили сюда больных домашних животных и несколько раз обходили родник и старый камень рядом. После этого обряда действительно многие исцелялись. Данный ритуал был известен всем жителям окрестности. Особенно часто водили сюда лошадей.

Тот самый камень у родника «Аулия». Фото: Л. Габдрафикова

Это было удивительное сочетание языческих и мусульманских традиций, искренний порыв души верующего, обращенного сразу и к Аллаху, и к стихии воды.

И сегодня посетители источника читают здесь молитвы. Древнего сооружения рядом с родником уже нет, но сохранился старинный камень, который хранит память о предках и является доказательством передающейся из поколения в поколение веры людей в исцеляющую силу воды из родника Аулии.



Лилия Габдрафикова