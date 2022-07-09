Родник «Аулия»: как языческий храм сменился небольшой мечетью
В Сармановском районе Татарстана у села Старый Мензелябаш проистекает источник, который широко славится своей целебной водой, богатыми преданиями и живописными местами в округе. Поэтому ничего удивительного, что родник «Аулия» или Әүлия чишмәсе издревле служит и местом паломничества. Как у ключа на месте бывшего языческого храма появилась небольшая мечеть, местную деревню основал выходец из Кукмора, и в разные годы она относилась то к Самарской, то к Уфимской губернии, пишет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.
Родник «Аулия»/Әүлия чишмәсе
Вода из источника всегда помогала людям: она придавала силы, лечила недуги. Ее необычные свойства и загадочность не пугали, а только притягивали путников. Народная молва гласила, что рядом с целительной водой в те времена жили языческие жрецы, именно они следили за родником и даже возвели недалеко от источника сооружение, напоминавшее храм.
Родник «Аулия» (в переводе с татарского әүлия — святой) находится недалеко от села Старый Мензелябаш Сармановского района Татарстана. Уже по пути к святому источнику завораживает своей красотой местная природа. Живописные холмы будто охраняют это давнее место паломничества.
Источник почитается не только местными жителями, за его целебной водой приходят издалека. Народная память хранит легенду о том, что родник появился еще в давние времена языческих верований. Эта традиция сохранилась и в новое время, когда сменились многие поколения местных жителей, а все они уже давно молились Аллаху, но никогда не забывали о священном месте. Родник был свидетелем их горестей и радостей.
Народная религиозность была тесно связана и с «Әулия чишмәсе». Местные жители сохранили предания о том, что языческий храм рядом с родником стал походить на небольшую мечеть (а ныне — это лишь большой камень), а после совершенных молитв люди оставляли там монеты.
В начале XVIII в. здесь образовалась деревня Бикбулатово (именно так назывался Старый Мензелябаш в дореволюционных документах). По местным преданиям, основатель деревни Бикбулат был выходцем из Кукмора, вместе с ним прибыл и уроженец чувашского селения Мамашир. Есть версии о более раннем основании селения, еще в XVII столетии. Как и во многих других населенных пунктах Закамья и Приуралья, здесь жили тептяри.
Из-за пограничного расположения в разные периоды Мензелябаш относился то к Самарской, то к Уфимской губернии. По данным 1859 г. в татарской деревне, расположенной у истока речки Мензеля, имелось 155 дворов, работала мечеть, а число жителей составляло около тысячи человек.
На рубеже XIX—XX вв. в Старом Мензелябаше проживали почти две тысячи человек. О многочисленности населенного пункта говорит и то, что уже в 1870 г. здесь работали две мечети, было медресе. В 1914—1915 гг. на средства купца Муртазы Мусина было построено новое здание третьей соборной мечети. При этом строительство мечети было запланировано за 20 лет до этого, в 1894 году, но окончательное разрешение было получено лишь накануне войны.
Купеческая семья Мусиных получила известность в округе своей благотворительной деятельностью. Кроме мечети в Старом Мензелябаше, они еще построили мечеть в деревне Яхшибаево, поддерживали местное медресе.
В разные годы имамами в Мензелябаше служили Абдулвахид бин Абдулманнан (уроженец деревни Абдрахманово, современный Альметьевский район РТ), Мухаммедлатиф бин Абдулвахид, Камиль Вахитов и другие.
По сведениям ученого-фольклориста Наки Исанбета, именно в деревне Старый Мензелябаш (тогда еще просто Мензелябаш) знаменитый поэт, мулла Таджеддин Ялчыгул завершил в 1795 году написание своей книги об исламском праве и морали «Рисаля-и Газиза» («Послание Газизе»). В его официальной биографии нет упоминания об этом населенном пункте, хотя известно, что он жил и врачевал в Закамье, а могила поэта находится в Заинском районе Татарстана.
Пребывание в конце XVIII в. в этой деревне известного мусульманского ученого и целителя Таджеддина Ялчыгула, безусловно, усилило веру людей в чудесную силу местности, и, конечно, родника Аулии.
Крестьяне верили, что вода исцеляет не только их, но и все живые существа. Поэтому они водили сюда больных домашних животных и несколько раз обходили родник и старый камень рядом. После этого обряда действительно многие исцелялись. Данный ритуал был известен всем жителям окрестности. Особенно часто водили сюда лошадей.
Это было удивительное сочетание языческих и мусульманских традиций, искренний порыв души верующего, обращенного сразу и к Аллаху, и к стихии воды.
И сегодня посетители источника читают здесь молитвы. Древнего сооружения рядом с родником уже нет, но сохранился старинный камень, который хранит память о предках и является доказательством передающейся из поколения в поколение веры людей в исцеляющую силу воды из родника Аулии.
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