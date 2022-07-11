Во главе сборной СССР был барон Тизенгаузен

Его сменил сын царского генерала

Чемпионат мира по волейболу, который должен был состояться в России, в том числе и в Казани, но его перенесли, впервые в истории пройдет без участия нашей сборной. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

Первый чемпионат мира в Южной Америке

Чемпионат мира впервые перенесли в Южную Америку, его хозяйкой стала Бразилия. Это сразу же сократило количество команд-участниц на десять. Отказалась от своего желания участвовать Индия, поскольку, в отличие от Советского Союза, который взял на себя затраты индусов по приезду на ЧМ 1952 года, бразильцам в принципе было все равно до индусов. Не смогли добраться до Южной Америки даже соседи по континенту — Доминиканская Республика и Мексика.

Зато страны победившего социализма — Венгрия, Польша, Румыния, СССР и ЧССР — тут как тут. Они плюс соседи по Южной Америке — Аргентина, Венесуэла, Парагвай, Перу и Уругвай, — а также США, Франция и дебютирующая на чемпионате мира Япония довели число команд до вполне солидного числа 14. Хотя на предыдущем ЧМ в Париже было 24. С другой стороны — главный тренер сборной Франции Марсель Матор работал с национальной сборной на протяжении 18 лет, демонстрируя пример долгожительства. А один из его подопечных по сборной на ЧМ-1960 Жак Россар станет родоначальником, пожалуй, самой большой волейбольной династии. Два его сына Оливье и Филипп привели в волейбол троих своих сыновей: Николя (сын Филиппа, чемпион Европы-2015), а также Квентин (чемпион Мировой лиги — 2017) и Тибо (сын Оливье, бронзового призера ЧЕ-1986).

Бразилия стала первой страной, которая проводила чемпионат не в одной столице Рио-де-Жанейро, но и в крупнейших городах Белу-Оризонти, Сан-Пауло, а также городах поменьше Нитерой, Резенди, Санту-Андре и Сантус.

Бразилия стала первой страной, которая проводила чемпионат не в одной столице Рио-де-Жанейро. Фото todocoleccion.net

Создана федерация волейбола

Сборная Советского Союза после ЧМ-1956 сыграла еще и на европейском чемпионате (там помимо привычного гостя из Африки, Египта, играл еще и Тунис!), где победу снова праздновала сборная Чехословакии, и у нас был отправлен в отставку главный тренер Анатолий Эйнгорн, он же барон Тизенгаузен, о чем «Реальное время» ранее уже писало.

Вместо Эйнгорна сборную возглавил сын царского офицера из Грузии Гиви Ахвледиани. В 1955 году он уже начал тренерскую работу в женской команде ВВС МВО. Затем стал руководить мужским ЦСК МО, откуда взял на чемпионат мира основу сборной: Николай Буробин, Виталий Коваленко, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Евгений Яковлев, Георгий Мондзолевский. Он затем вспоминал: «В 1959-м, когда руководство командой уже принял Гиви Ахвледиани, в Париже проходил «Турнир трех континентов». На нем мы очень хорошо сыграли, заняли первое место, и это придало нам уверенности».

Из серебряного призера чемпионата СССР-1960, команды рижского СКИФ, за сборную играл Иван Бугаенков. Бронзового призера МАИ, Москва, никто не представлял, поскольку остальные сборники были лидерами ленинградского СКА (5-е место) Геннадий Гайковой, харьковского «Буревестника» (7-е место) Юрий Поярков, ленинградского «Спартака» (10-е место) Юрий Арошидзе. Эдуард Либинь выступал за рижский СКА, который по итогам чемпионата СССР 1960 года вылетел из высшей лиги (12-е место), а Виктор Герасимов представлял московский «Локомотив», вообще игравший в первой лиге.

Команды спортивного общества «Локомотив» приобрели в те годы стратегическое значение. Дело в том, что с 1957 года «Локомотив» стал членом МССЖ, Международного спортивного союза железнодорожников. Уже в 1959 году в Харькове прошел чемпионат Европы среди мужских команд международного спортивного союза железнодорожников с участием Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Турции, Финляндии, Франции и Чехословакии. Победителем вышла команда СССР, составленная на базе московского «Локомотива». В скором будущем в советском волейболе появятся еще два «Локомотива» — киевский и харьковский, составленный на базе двух существовавших команд — ДСК, Домостроительного комбината и «Буревестника».

В 1959 году была создана федерация волейбола СССР. Волейболом стал руководить, что логично, Владимир Саввин, а в президиум среди прочих вошли фронтовики Владимир Балтаджи, Анатолий Чинилин, бывший тренер сборной страны Николай Бендеров, действующий дипломат и бывший волейболист Александр Аникин, белорус Олег Чехов, украинец Михаил Пименов, двукратный чемпион мира.

Гиви Ахвледиани. Фото volley99.ru

Как Нил на счастье бутылку разбил

По сравнению с чемпионатом Европы 1958 года в сборной осталось только четыре человека — Буробин, Гайковой, Либинь и Фасахов. Юрий Чесноков в своей книге вспоминал события того чемпионата: «Вдруг раздался дробный звон — у Нила Фасахова упала и вдребезги разбилась бутылка напитка. Нил, за минуту до того красный от жажды, стоял теперь бледный. В Казани есть нехорошая примета, если бьется посуда. Но ребята окружили его с криками: «Ура, Нил, это к счастью!» Потом, когда Фасахов в зале «Маракана» виртуозно «расстреливал» противника, я хлопнул его по плечу: «Вот что значит разбить бутылку, Нил!»

Анатолий Эйнгорн называл Фасахова в числе трех лучших игроков послевоенного времени: «...Нил Фасахов, атаковавший одинаково свободно что правой, что левой». Фасахов, так называемый амбидекстер, выпрыгивал над сеткой на атаку с двумя поднятыми руками, соперники не могли понять, какой рукой он завершит атаку. Кстати, он был признан лучшим игроком этого чемпионата, хотя на тот момент это было неофициальное звание.

«Тут были и хитроумные отвлекающие маневры и неожиданные обманные удары. Как никому другому, Фасахову удавались удары с места, без разбега, без специальной подготовки. Такие удары всегда ошеломляют противника своей неожиданностью. Мне как связующему лучшего партнера трудно было и пожелать — уж очень непривередлив был Фасахов к передачам: пробьет с любой — низкой, короткой, лишь бы она была дана не дальше метра от сетки», — это характеристика Георгия Мондзолевского.

Двумя годами ранее у Фасахова случился эпизод, говорящий о характере этого человека. На чемпионате Европы в Чехословакии он повредил ногу, которая так распухла после новокаиновой блокады, что невозможно было надеть кроссовок. В итоге он провел решающие матчи босиком. Увы, даже его героизм не помог победить, и наша сборная осталась третьей, после хозяев площадки чехословаков и Румынии. Кстати, на том чемпионате Европы вторым тренером в штабе у Анатолия Якушева работал фронтовик Анатолий Саркисов. В будущем он перешел на работу с женскими командами и в 1982 году возглавил созданную в Набережных Челнах команду «Кама».

Нил Фасахов. Фото sport24.ru

Победа на глазах президента-цыгана

Обыграв на старте чемпионата мира Японию и Парагвай в группе, сборная СССР вышла в финальную десятку, где начала последовательно обыгрывать конкурентов. Началось с виктории над США. Волейболисты сборной США совмещали классический волейбол с бич-волеем: Кайк Брайт, Майк О Хара, Юджин Селзник, в будущем пляжник, тренер, отец Дэйна Селзника, который лет через 20 тоже станет пляжником, а через 50 приедет в Россию и возглавит нашу сборную по бич-волею.

Важнейшим противостоянием были матчи с Румынией, вице-чемпионом Европы. В составе румын выступал Себастьян Михайлеску, родившийся в Черновцах. Этот город из Буковины отошел в 1939 году от Королевства Румынии Советской Украине, и Михайлеску мог бы стать советским гражданином, но решил перебраться в Румынию. Которая, кстати, позволила ему уехать уже по завершению спортивной карьеры, и тренер Михайлеску поработал в Испании и ФРГ, а закончил карьеру в Португалии. Советские волейболисты обыграли румын, а затем и Чехословакию, действующего чемпиона Европы и мира. Последним матчем была игра с хозяевами чемпионата мира, бразильцами. Это сейчас одна из главных афиш международного волейбола, а тогда Бразилия только дебютировала на ЧМ, и даже на своем континенте постоянно уступала пальму первенства сборной США.

На решающий матч приехал президент Бразилии Жуселину Кубичек де Оливейра, по одной из фамилий которого понятно, что он имел славянские корни. Его мама имела цыганские (единственный в мире президент с цыганскими корнями) и чешские корни, в составе бразильцев был Карлос Нузман, еврей, чьи родители эмигрировали из СССР.

Бразилия в те годы была страной футбола и баскетбола, причем наши баскетболисты вспоминали, что на матчах с местными сборными и командами в них летели стеклянные бутылки, яйца, помидоры. Вот как вспоминал знаменитый баскетболист Сергей Белов в своей автобиографической книге один из матчей в Бразилии: «В какой-то невообразимой концовке сборная выиграла 1 очко, и 30 метров от площадки до подтрибунного помещения, которые мы проделали под прикрытием полиции сквозь разъяренных болельщиков, — это что-то незабываемое. Одним из арбитров матча был казанец Габдльнур Мухамедзянов. Он-то и успел получить по дороге несколько тумаков и удар ногой в пах от бразильских ценителей баскетбола... Все происходящее напоминало какой-то триллер — страшный рев из-за захлопнутых полицейскими дверей, перепуганные игроки и тренеры, корчащийся от боли Мухамедзянов...»

На решающий матч приехал президент Бразилии Жуселину Кубичек де Оливейра. Фото wikipedia.org

Волейбол не так популярен, и подобных воспоминаний с ЧМ не осталось. Бразильцам нужно было выиграть одну партию и финишировать пятыми. Нам просто нужна была победа с любым счетом. В итоге мы победили — 3:1, и все были счастливы. Мы чемпионы мира, Бразилия опередила Америку, и это последнее «поражение» в пору их 70-летнего президента Дуайта Эйзенхауера. Он начал карьеру президента с того, что проиграл войну в Корее, а кончил волейбольным поражением от страны, чей президент был на четверть с кровью цыгана.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Михаил Амалин, мастер спорта по фехтованию, главный тренер команды СКИФ, Рига. В спортивном прошлом был... футболистом. В 1945 году играл за московский «Локомотив» вместе с Владимиром Щагиным и будущей легендой хоккейного тренерского цеха Николаем Эпштейном, известными вскоре футбольными тренерами Гавриилом Богателло и Николаем Самариным. Амалин перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов», в еще более звездное сообщество. Это и известные в будущем хоккеисты Борис Запрягаев, хоккеисты и тренеры Владимир Егоров и Анатолий Кострюков. Плюс футболисты Виктор Ворошилов, Петр Дементьев и Никита Симонян, и советские испанцы Агустин Гомес и Руперт Сагасти. Заканчивал футбольную карьеру Амалин в Риге, в команде «Даугава», после чего... переключился на волейбол, уже через три года возглавив команду «Радиотехник». Он вовлек в этот вид спорта будущего сборника Ивана Бугаенкова, «отбив» того у баскетбольного тренера Александра «Папы» Гомельского.

Россия успешно развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Омич Анатолий Гераскин стал чемпионом СССР в составе ЦСКА. В Воронеже играл Владимир Паткин, призер Олимпийских игр. Из Калуги родом Александр Сапрыкин, призер Олимпиады и чемпионата мира, в будущем игрок ленинградского «Автомобилиста». В Иркутске начинал карьеру уроженец Черемхово, Иркутской области, Михаил Россов, в будущем вице-чемпион мира (СКА, Ростов-на-Дону, «Радиотехник» Рига).

Чемпионат мира. 1960. Бразилия. 14 участников. Золото СССР, серебро Чехословакия, бронза Румыния.



Джаудат Абдуллин