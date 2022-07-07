Как императрице удалось за считанные дни снять значимые и «болезненные» для татар вопросы

Отрывок из книги Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы»

Фото: Татарский дворик на улице Комсомольской. 1940 год. Архив С. Смолкина

В книге «Казанский посад: стены и судьбы» Алексея Клочкова мы путешествуем по Старо-Татарской слободе — в версии начала XVIII века. Продолжаем изучение мечетей, построенных после взятия Казани Иваном Грозным, — с ними ситуация обстоит не так просто, как обычно рассказывают эту историю туристам.

Дальнейшие события развивались стремительно — 17 мая 1749 года архиепископ Лука водрузил на берегу Кабана крест (место сталинки «Татваленка» на углу улиц Татарстан и Марджани), 8 ноября заложил, а спустя всего один месяц (13 декабря) — освятил наспех возведенную на этом месте деревянную церковь во имя пророка Захарии и Елизаветы. Несколько позднее, 14 сентября 1751 года, «после выселения татар на оставшемся после них месте», все тот же неугомонный Лука заложил церковь Иоанна Крестителя — ее географические координаты (совр. Ф. Карима, 1) почти совпали с местом погоревшей в 1749 году «прикабанной» мечети. Одновременно Старо-Татарская слобода была переименована в «новопостроенную Захарие-Елисаветинскую слободу», а бывшая Старая Слободская улица получила имя «Захарьевской».

Обложка книги

Летом 1753 года законодательство было (в очередной раз) несколько смягчено — из Сената поступило указание «построившихся на прежних местах татар не выселять» — но вошедший в раж Лука уже никого не слушал, сначала отдав приказ своим людям «поломати избы с сеньми и дворы до основания у оставшихся в Татарской слободе татар Дямина и Кугушева», а затем — отселить (так сказать, сверх плана) еще «23 татарских двора с садами», поставив на их месте новокрещенские школу и контору. Это был уже явный перебор, и вскоре (14 декабря 1755 года) Луку «попросили» с должности за «перегибчики» (как сказали бы в приснопамятные сталинские годы), переведя с понижением в Белгородскую епархию. Но память о себе в нашем городе он все же оставил — за год до перевода первосвященного в Белгород Захарие-Елизаветинская церковь (на углу нынешних улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани), очевидно, с подачи самого Луки, была переосвящена в «Четырех-Евангелистовскую» — как-никак, один из евангелистов тоже был Лукою. В свою очередь, имя святых Захария и Елисаветы унаследовал второй храм слободы, построенный Конашевичем — бывший Иоанна Крестителя.

Храм Четырех Евангелистов. 1877 г. Архив Георгия Фролова

В 1769 году храм Четырех Евангелистов перестроят в камне на средства купца-мецената Ивана Шемякина. В дальнейшем его будут постоянно достраивать, в результате чего он сделается одним из самых крупных и красивых в городе, являя собой яркий образец чистого стиля барокко — при этом в конце XIX века его приход будет включать 34 двора и более трехсот православных, в своем большинстве — крещеных татар. В 1877 году храм станет единоверческим, тогда же при нем откроются богадельня и приют, а церковная территория будет обнесена высоким каменным забором. В апреле 1939 года храм разберут на кирпичи, и на его месте начнется строительство многоквартирного дома треста «Татваленок». Вторая же деревянная церковь (Захария и Елизаветы) не просуществует и столетия — ее разберут за ветхостью (в канун несостоявшегося визита в Казань императора Александра I, умершего в Таганроге 19 ноября 1825 года), а оставшиеся после ее разбора дерево и кровельное железо продадут по сходной цене татарским купцам — Мусе Якупову и Абдулле Утямышеву.



Жилая сталинка треста «Татваленок». Фото: Андрей Останин, 2021 год

Новые времена — новые мечети

Возобновление строительства мечетей совпало по времени с началом проектных работ по урегулированию застройки Казани, инициированных известными Указами Екатерины II. По преданию, разрешение на строительство первой соборной мечети было получено от нее же — во время пребывания в Казани в 1767 году Екатерина Алексеевна лично посетила Старо-Татарскую слободу, дав понять мусульманам, что времена изменились, и отныне больше уже никто не будет вмешиваться в их духовную жизнь и покушаться на свободу их религии. Вообще, императрице удалось буквально за считанные дни снять столько значимых и «болезненных» для татар вопросов, что добрая память о ее пребывании в Казани дошла до наших дней (правда, в основном в виде легенд).

Екатерина II

К примеру, выдающийся татарский просветитель Каюм Насыри записал и сохранил такое предание: «...Воспользовавшись приездом в Казань Екатерины II, самые почитаемые мусульмане города пришли к ней и просили разрешить им построить каменные мечети. Царица Екатерина, приняв прошение казанских баев, дала свое согласие, и сама указала место строительства... Когда дело дошло до возведения минарета, городские власти, обеспокоенные его высотой, написали Екатерине: «Ты хоть и дала мусульманам разрешение на строительство мечетей, но они строят очень высоко». На это царица ответила так: «Я определила им место на земле, а в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения».

Мечеть Марджани. Фото: Андрей Останин, 2021 год

И пусть это всего лишь легенда, но она настолько точно и образно передает картину событий, что в некотором смысле перестает быть легендой — не забудем о том, что «иногда легенда бывает правдивее самой правды». Историю же Первой соборной мечети, заложенной в начале лета 1767 года на бывшей Старой Слободской улице (она же Захарьевская и Каюма Насыри), на земельном участке близ озера Кабан, выкупленном у четырех слободских татар, легендой уж точно не назовешь — она широко известна и описана многими исследователями.

Усадьба Вали бая на набережной Нижнего Кабана. 1910 год. Архив С. Смолкина

По данным Шигабутдина Марджани, средства на ее строительство дали 62 человека, при этом было собрано в общей сложности более 5000 рублей. Архитектурный комплекс мечети сложился не сразу: в 1833 году первоначально деревянную крышу перекрыли кровельным железом, в 1860-м территория была обнесена каменной оградой, еще через два года на средства И.Г. Юнусова мечеть была расширена за счет сооружения каменной лестницы, в 1863-м на его же деньги был переделан михраб с пробивкой окна, в 1885—1887 гг. стараниями купца Джиганши Усманова минарет был капитально перестроен и приобрел современные пропорции, а купцы Мифтахутдин Валишин и Валиулла Гизетуллин дали средства на ажурный круговой балкон. Став имамом мечети, Шигабутдин Марджани немало посодействовал превращению приходского медресе в просветительский центр, известный далеко за пределами Казани. В народе эта мечеть в течение достаточно долгого времени именовалась «мечетью Эфенди» (то есть «господской», «авторитетной», «знатной»), в начале же ХХ века за ней прочно закрепилось название «мечеть Марджани», которое официально используется и сегодня.

Молитва в мечети Марджани. 1954 год. Архив Валиуллы Якубова

Вслед за Первой Соборной в Татарской слободе одна за одной стали появляться все новые и новые мечети, история каждой из которых достойна если не целой книги, то как минимум статьи; нас же в настоящий момент интересует пятый по счету мусульманский приход и сформировавшая его мечеть, построенная в 1798—1800 гг. купцом Мусой Мамяшевым на углу новопроложенных регулярных улиц Татарской и Екатерининской (Парижской Коммуны и Габдуллы Тукая соответственно), известная как «Галеевская», «Пятая соборная», «Мусы бая» и «Сенная» — последнее имя сохранялось за ней вплоть до возведения в 1845 году новой мечети непосредственно на углу Сенной площади.



Галеевская мечеть без минарета. Фото Георгия Фролова. 1990 год

Первоначально ее приход составляли семейства татар, чьи дома по генеральному плану 1768 года подлежали сносу и которым были выделены новые участки вдоль трассы регулярной улицы Екатерининской (в районе перекрестка с улицей Татарской — нынешней Парижской Коммуны). По сведениям Шигабутдина Марджани, ранее они являлись прихожанами Первой соборной мечети (т.е. «Марджани»), а с выходом нового плана были отселены из зоны отчуждения проектируемой широченной улицы Евангелистовской (Татарстан) ближе к регулярной Татарской улице и только что построенной Галеевской мечети (в те времена «Сенной»). Он же называет имя некоего Ахмета бине Исмагила, предки которого в числе первых построили здесь дом на пустопорожнем участке, именуемом «Молоствов бакчасы» («сад Молоствова»), располагавшемся неподалеку от церкви Тихвинской иконы Божией Матери и, как вы, думаю, сами догадались, ранее принадлежавшем секунд-майору Порфирию Молоствову. Словом, на рубеже XVIII—XIX веков в Забулачье происходило очередное «переселение народов», на сей раз (слава Богу!) не связанное ни с какими религиозными делами и не спровоцированное сумасбродством очередного ретивого миссионера, а вызванное вполне объективными причинами.

Галеевская (Мусы бая, Старая Сенная) мечеть. Фото: Андрей Останин, 2021 год

В это же самое время на месте кладбищенской рощи начинается формирование регулярной Сенной площади, в виде вытянутого вдоль Булака прямоугольника. На фиксационных планах (т.е. «фиксирующих» обстановку на какой-то конкретный момент времени) разных лет хорошо видно, что район начал застраиваться с северо-западной стороны, от места Варламовских ворот, при этом вся юго-восточная половина, где находились кварталы прежней Татарской слободы и прихода Тихвинской церкви, по-прежнему оставалась еще неурегулированной. Даже на рукописном плане 1807 года виден вдающийся в тело будущей площади дорегулярный «хвост» Старой Слободской улицы, отмеченный многочисленными фрагментами древней застройки. В экспликации к плану это место обозначено фразой «где и поныне есть жительство, бывшее до 1768 года» — имеются в виду татарские домовладельцы, имевшие «дорегулярные» земельные участки между Старой и Новой Слободскими улицами (район перекрестка «Московская — Парижской Коммуны») — Исхак Махматов, Абдулкарим Юнусов, Исмагил Якупов-Сулейманов, Шагиахмет Тимур-Булат Киселев, а также многочисленные представители известного с конца XVIII века купеческого семейства Китаевых. Документы называют также имена Атнагулова, Арасланова, Заитова и Абдуллина, владевших домами «не по плану» в «междуречье» двух исчезающих Слободских улиц.

Дорегулярный «хвост» Старо-Татарской слободы на рукописном плане 1807 года

Небезынтересно, что спустя короткое время вышеперечисленные персонажи становятся владельцами регулярных участков (причем в этом же околотке) — по всей вероятности, часть проживавших здесь татар, не желая переселяться с насиженных мест, оставалась, перемещая свои усадьбы в соответствии с красными линиями. Но время брало свое, и постепенно татарское население расселялось вдоль отрезка нынешней улицы Парижской Коммуны, по обеим ее сторонам, в сторону старой Сенной мечети (Галеевской) — (не забудем о том, что сегодняшней Сенной мечети в ту пору не существовало и в проектах). Вот вам и ответ на вопрос, почему улица Парижской Коммуны на протяжении достаточно продолжительного времени именовалась «Татарской» (став позднее Сенной и Поперечно-Сенной). Вместе с тем уже тогда появляются регулярные татарские владения и на Евангелистовской улице (ныне — ул. Татарстан), напротив одноименной церкви, обращенной к предполагавшемуся здесь оборонительному рву (запроектированному еще в 1767 году инженером генерал-майором И.Ф. фон-Этингером и включенному в концепцию генерального плана, утвержденного в 1768 году — оттого-то наша главная улица Татарстан и получилась такая широкая). Кварталы, прилегавшие к озеру Ближний Кабан, предполагались под каменную застройку, при этом все жилые усадьбы несли в себе сопутствующую торговую функцию.

