Елабужанин предстал перед судом за хулиганство с огнестрельным оружием

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В Елабуге 38-летний мужчина предстал перед судом за хулиганство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в котором он обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно следствию, инцидент произошел 26 марта 2025 года около 21:30. В подъезде жилого дома на Проспекте Мира обвиняемый без причины выстрелил из охолощенного пистолета в лицо несовершеннолетнему мальчику, родившемуся в 2009 году. В результате у ребенка возникло кровоизлияние в правом глазу, но это не повлияло на его здоровье.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело теперь передано в суд для дальнейшего рассмотрения.