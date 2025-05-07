Елабужанин предстал перед судом за хулиганство с огнестрельным оружием
В Елабуге 38-летний мужчина предстал перед судом за хулиганство. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, в котором он обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
Согласно следствию, инцидент произошел 26 марта 2025 года около 21:30. В подъезде жилого дома на Проспекте Мира обвиняемый без причины выстрелил из охолощенного пистолета в лицо несовершеннолетнему мальчику, родившемуся в 2009 году. В результате у ребенка возникло кровоизлияние в правом глазу, но это не повлияло на его здоровье.
Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело теперь передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.