Ущерб от онлайн-мошенничеств в России превысил 170 млрд рублей

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В 2024 году в России зафиксировано более 640 тыс. случаев дистанционных мошенничеств, ущерб от которых превысил 170 млрд рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

— Федеральная служба безопасности России совместно с МВД проводит постоянные мероприятия по борьбе с мошенничеством в сфере информационных технологий, — говорится в сообщении ЦОС.

В ходе операций были закрыты незаконные виртуальные узлы связи, изъято более 1 200 сим-боксов, 1 000 модемов и 1,2 млн сим-карт. Также задержаны 208 человек, связанных с этой деятельностью. В ФСБ уточнили, что были выявлены случаи использования кол-центров для подстрекательства граждан к совершению преступлений.

По фактам мошенничества возбуждено более 950 уголовных дел по различным статьям УК, включая теракты и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Анастасия Фартыгина