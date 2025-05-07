В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.
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