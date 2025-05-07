В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

