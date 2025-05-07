Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию его прибытия вела венесуэльская государственная телерадиокомпания VTV.

С Мадуро в Россию приехала делегация, состоящая из министров и высокопоставленных военнослужащих Венесуэлы. В ходе визита он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Помощник Путина, Юрий Ушаков, сообщил, что на встрече в Кремле будет подписано межгосударственное соглашение о стратегическом партнерстве. Мадуро ранее уточнял, что отношения между Венесуэлой и Россией находятся на «максимальном уровне». Напомним, что их последняя встреча прошла в октябре 2024 года в Казани на саммите БРИКС.

На параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают 29 иностранных лидеров. Среди них — представители Бразилии, Китая, Палестины и Египта. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Также на параде будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, включая США. В дни празднования президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч. 7 мая запланированы переговоры с президентами Венесуэлы, Кубы, Монголии и Конго. 8 мая пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая состоятся встречи с лидерами Бразилии, Египта, Сербии, Узбекистана и Словакии.

Анастасия Фартыгина