Олег Знарок и его тренерский штаб: кто есть кто?

Луховицы, Заволжье, Плимут: где ранее играли тренеры «Ак Барса»

Олег Знарок обнародовал состав тренерского штаба «Ак Барса», в котором оказались не очень известный «ветеран» Александр Агопеев и новички Юрий Бабенко и Александр Бойков. «Реальное время» рассказывает о тех, кто будет помогать Знарку на протяжении следующего сезона.

Тренер вратарей Александр Агопеев

Александр Агопеев родился в Воскресенске, команда которого была создана в момент, когда население города едва превышало 40 тысяч человек. С годами город разрастался, воспитывая множество хоккеистов экстра-класса. За исключением вратарской специализации, которую как раз и представляет Александр Агопеев, не ставший приятным исключением. Зато уже в российские времена Воскресенск подготовил сразу двух голкиперов, ставших тренерами вратарей. Первым был Рашит Давыдов, экс-игрок СК им. Урицкого, а затем «Итили», а теперь и Агопеев.

На стыке 16—17 лет Агопеева занесло в открытый чемпионат России, где он дебютировал в профессиональном хоккее, выступив за «Сокол» из Луховиц, другую подмосковную команду, созданную в 1993 году. Годом ранее переименовали местную команду «Спартак» в «Сокол», а в 1993 создали еще и одноименную хоккейную команду, где дебютировал Александр Агопеев. Шансов дебютировать в родном «Химике» не было, та команда, несмотря на все передряги диких 90-х, сохраняла вполне боевой состав: Ждан, Толоконников, Сергей Королев — это будущие «барсы», Монаенков, бывший «урицкий», в воротах — легендарный пензяк Юрий Шундров, ранее защищавший ворота киевского «Сокола». На старости лет занесло его и в луховицкий «Сокол». Если учесть, что в обеих командах засветились еще Галкин, Дрындин, Жинков, Климантов, Козлов, Мирошников, Монаенков, Шлыков, Александр Сырцов и не менее легендарный, чем Шундров, Борис Веригин, приходит мысль, что в 43 километрах от Воскресенска был создан некий дубль «Химика». Агопеев сыграл в нем четыре матча, в четыре раза больше, чем 37-летний Шундров. Через год Агопеев сыграл за «Сокол» все те же четыре матча, став одноклубником еще одной легенды Николая Давыдкина, который в 36 лет возобновил завершенную было еще в СССР карьеру, и своего ровесника из Ижевска Дмитрия Быкова, в будущем защитника «Ак Барса» и «Детройт Ред Уингс».

Фото: ak-bars.ru

Тренер-повар



После чего Агопеев дебютировал в родном «Химике» в сезоне 1996 года. В защите бывший «барс» Сергей Селянин (знаем, помним, скорбим), в нападении — будущий «барс» Андрей Марков. Да, звезда оборонительных порядков московского «Динамо» и «Монреаль Канадиенс» в молодости безуспешно играл в нападении.



В родном Воскресенске Агопеев закончил ПТУ по специальности повара третьего разряда, что касается хоккея, то для игровой практики 19-летнего вратаря спустили в глазовский «Прогресс», там еще Климантов, Алексей Романов — партнеры по Луховицам, плюс легенда уже казанского хоккея Равиль Фазлеев и наставник «Барса» в недавнем прошлом Сергей Душкин, с которым Агопеев работал в одном тренерском штабе.

Далее хоккейная судьба забрасывает его в Оленегорск. С советских времен в Заполярном крае развивали хоккей, содержа команды в Апатитах (ХК «Апатитстрой» — Александр Стеблин, будущий президент ФХР, Валентин Аньшин, гендиректор «Спартака» и «Крылышек») и в Оленегорске (там в местной «Звезде» проходили армейскую службу казанцы Валерий Гудожников и Андрей Макаров), но все-таки хоккей лучше всего развивался в областном Мурманске. Тем не менее Оленегорск был лучшим с точки зрения развития профессионального хоккея, но не в момент появления там нашего героя.

В партнерах был и генменеджер «Ак Барса»

Через год он появился в команде «Мотор» из Заволжья, Нижегородской области, и как раз с того времени автор материала услышал об Агопееве. Команда для него новая, состоящая преимущественно из воспитанников «Торпедо», почему Агопеев оказался именно в ней, это вопрос для эксклюзивного интервью, которого, кстати, до сих пор с Агопеевым никто не сделал, в том числе и пресс-служба «Ак Барса». Руководил «Мотором» Александр Федотов, ветеран горьковского «Торпедо», который после завершения игровой карьеры долгое время выступал судьей, а «Мотор» был его тренерским дебютом. Но сменивший его Александр Полозов, вернувшийся в родное Заволжье из Эстонии, отказался от его услуг.

Зато именно с Заволжьем Агопеев дошел в 2001 году до финала Кубка ФХР. Правда, к тому времени Агопеев уже стал голкипером ижевской «Ижстали» и противостоял своим бывшим партнерам. В четвертом матче серии ижевцы победили в серии буллитов.

Агопеев в Ижевске нашел «команду молодости нашей», выиграв за 10 лет карьеры там три Кубка ФХР. Женился, познакомившись там же с будущей женой, уроженкой Сарапула. Надо оговориться, что ижевчане тоже не заморачивались насчет интервью с человеком, который в начале этого тысячелетия решил для «Ижстали» проблемы с вратарской линией. Есть только рассказ о том, как после победного матча с «Дизелистом» в 2005 году, на лед вышел сын Агопеева. Вышел, молодец, а дальше что? А дальше выясняется, что это не сын вовсе. Журналист по малолетству перепутал пол ребенка, и это была дочь. О ее наличии Агопеев рассказал в интервью пресс-службе ХК «Торос», когда оказался в Башкортостане, поначалу на один сезон. Оттуда он перешел в тюменский «Рубин» и оказался в «Ариаде-Акпарс» из Волжска, костяк которой составляли воспитанники казанского хоккея. В один сезон к наставнику команду Ильнуру Гизатуллину пришли Алексей Прыгунов (младший брат Александра Прыгунова), Тимур Расулов (сын Рамиза Расулова), Марат Валиуллин (просто генменеджер нынешнего «Ак Барса»).

Конец 16-летней игровой карьеры прошел в Нефтекамске и ознаменовался завоеванием двух «Кубков Братины», 2012 и 2013 годов. Да, основную нагрузку нес на себе голкипер Владимир Сохатский, но и вклад Агопеева был ощутим.

Фото: fhr.ru

Александр Бойков

Александр Бойков родился в Челябинске — важно не путать его с полным тезкой и однофамильцем из Москвы. Тот Александр Рафаилович и работает сейчас экспертом на телевидении. Что касается ныне казанского Александра Владимировича, то он воспитанник «Трактора-1975» (Кречин, Ячменев). После дебюта начался его восьмилетний дрейф по командам Северной Америки, включая «Нэшвилл Предаторс». Там Бойков пересекся с воспитанником казанского хоккея Денисом Архиповым, а перечислять остальные клубы и поигравших вместе с Бойковым соотечественников нам просто не интересно. «Веселая была команда», — вспоминал Архипов, называя среди одноклубников еще и Евгения Наместникова, поигравшего в «Ак Барсе», а сам Бойков наверняка бы назвал Виталия Ячменева, который тоже поиграл в «Ак Барсе» да еще и вышел с ним из одной школы — «Трактор-75».

Увы и ах Бойкова в том, что, будучи воспитанником «Трактора», он не не провел за родную команду ни минуты. Ячменев отыграл один сезон, и только Владимир Кречин вдоволь поиграл, оправдывая дальнейшую работу в качестве одного из руководителей клуба. Бойков вернулся в Россию, чтобы сыграть за Магнитогорск, и ушел оттуда за год, как команда выиграла чемпионат страны. Правда, ушел в «Салават Юлаев», который в итоге стал чемпионом. После чемпионского сезона было «Торпедо» Нижний Новгород, затем ХК МВД у Олега Знарка, и «серебряный» сезон 2010-го. Правда, Бойков не мог в полной мере насладиться тем финалом, поскольку во втором матче ему разбили нос. Тем не менее у Знарка играют даже «мертвые», и Бойков не пропустил ни одного матча финала, показав точно такие же цифры (одна голевая передача, 6 минут штрафа), как и Юрий Бабенко, его нынешний партнер по тренерскому штабу «Ак Барса». Любопытно, что тогда супруги хоккеистов ХК МВД приехали в Казань на шестой матч финала, надеясь на победу своих любимых. В итоге — 1:7.

Остаток карьеры Бойков провел в московском «Динамо». Любопытно, что его тезка, однофамилец и ровесник из Москвы Александр Рафаилович провел достаточно длинную карьеру, но ни в одном из клубов они не пересекались, поскольку оба выбирали абсолютно разные команды.

Юрий Бабенко

44-летний уроженец Пензы Юрий Бабенко самый молодой член тренерского штаба «Ак Барса». Увы, он, как и Бойков, не провел за родную команду ни одного матча, дебютировав в 17-летнем возрасте в составе «Крыльев Советов». Хотя в 1996 году «Дизелист» играл на уровне Суперлиги, причем, ворота защищал тот самый Рашит Давыдов, который родился в Воскресенске, поиграл в Казани и Пензе, а затем стал одним из сильнейших тренеров вратарей в России. Однако «Дизелисту» в то время было не до сантиментов, Пенза укомплектовалась «легионерами» из бывшего СССР — казахстанцем Еграшиным, белорусом Свито, эстонцем Агневщиковым.

Бабенко уехал из родного города в столицу в 1994 году, будучи приглашенным Игорем Дмитриевым, но до основного состава было еще далековато. Бабенко успел стать чемпионом Европы среди юниоров, играя вместе с Максимом Афиногеновым и Андреем Марковым. Три сезона в «Крыльях», привели к первому переходу в карьере Бабенко, который стал игроком тихоновского ЦСКА, будучи приглашенным туда Сергеем Гимаевым.

Фото: hcvityaz.ru

Оттуда он уехал в Северную Америку, но за четыре сезона он поменял несколько команд, сыграл три матча в составе «Колорадо Эвеланш» и вернулся в Россию, чтобы дебютировать в московском «Динамо». Познакомился и подружился там с земляком из Пензы Владиславом Бульиным, который стал его другом, а потом и крестным первой дочери, после того как Березин женился на племяннице Алексея Касатонова.

Любопытно, что в это же время его «Дизелист» пережил банкротство, переродился под новым названием «Дизель», в котором сыграл воспитанник казанского хоккея Павел Корнилов, ныне тренер команды «Ак Барс» в ЮХЛ.

«Динамо» в итоге и стало главным для Бабенко клубом в России, с которым Юрий выиграл чемпионство в 2013 году. Хотя он оттуда срывался в «Химик», когда «Динамо» в локаутном сезоне собирало команду под чемпионство и Бабенко, сыгравшему 33 матча в регулярном сезоне, не нашлось места в составе. Дважды приходил в ХК МВД, в составе которого в 2010 году стал финалистом Кубка Гагарина, в «Магнитку», в сезон когда она выиграла Кубок европейских чемпионов и стала бронзовым призером чемпионата страны, а через год обменяла его в Питер, руководствуясь какими-то своими причинами, и взяв Алексея Симакова. В питерском СКА у Бабенко была встреча, подобных которой не было у того же Бойкова. Он застал там голкипера Роберта Эша, вместе с которым играл за океаном в юниорской команде Плимута.



Джаудат Абдуллин