День в истории: родился Николай I, появился доллар

Чем примечательна дата 6 июля?

Сегодня, 6 июля, Всемирный день поцелуя. 6 июля открылся первый Международный фестиваль «Музыка веры» в Свияжске, состоялась церемония открытия летней Универсиады на стадионе «Казань Арена», был создан Совнарком и наркоматы СССР, доллар стал национальной валютой США, Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства, на экранах кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп». В этот день родились российский поэт Анатолий Мариенгоф, царь Николай I, художница Фрида Кало. Умерли Василий Аксенов, джазмен Луи Армстронг, актриса Нонна Мордюкова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Свияжск пришла «Музыка веры»

6 июля 2009 года в возрасте 76 лет умер известный русский писатель и драматург Василий Аксенов. Из-под его пера вышли такие известные произведения, как: «Остров Крым», «Московская сага», «Звездный билет», «Коллеги». Был соавтором романа «Джин Грин — неприкасаемый». В память о писателе создали Музей его творчества в доме в Казани, в котором Василий провел детство.

Фото: Дмитрий Резнов

6 июля 2012 года в Свияжске провели первый Международный фестиваль духовной музыки «Музыка веры». Он проходил в церкви святителя Германа при поддержке Министерства культуры РТ и был придуман для того, чтобы объединить людей разных социальных сфер, конфессий и мировоззрения и приобщить людей широкого круга к искусству музыки.

В ночь с 6 на 7 июля 2013 года в присутствии 45 тысяч зрителей прошла церемония открытия XXVII летней Универсиады на новом стадионе «Казань Арена». В состязаниях приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, боровшихся за 351 комплект медалей в 27 видах спорта.

Фото: Ринат Назметдинов

6 июля 2021 года редакции «Реальное время» стало известно, что обновят не только внешний вид мечети «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани, но и расширят прилегающую к зданию территорию. Об этом сообщили после переговоров руководства мечети и Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



Вслед за СССР появился Совнарком

6 июля 1923 года создан Совет Народных Комиссаров СССР под председательством Владимира Ленина — и руководимые им наркоматы. Занимался СНК обеспечением общественного порядка, распределением государственного бюджета, составлением народно-хозяйственного плана и играл ключевую роль в значимых для общества и страны процессах. В 1946 году СНК СССР был преобразован в Совет Министров СССР.

Фото wikipedia.org

6 июля 1796 года родился император Николай I. Он правил с 1825 по 1855 год. За жестокость народ дал ему прозвище Николаша Палкин. Николай I стал единственным коронованным польским монархом из российских самодержцев.

Когда доллары были монетами

6 июля 1785 года США утвердил доллар национальной валютой. Изначально это были серебряные монеты, но позже появились уже банкноты, дизайн которых все время менялся. В 1928 году русский эмигрант Сергей Макроновский предложил дизайн купюр, который позже утвердили. Это оформление осталось и на современных купюрах.

Фото wikipedia.org

6 июля 1885 года Луи Пастер, французский химик и микробиолог, впервые испытал вакцину против бешенства на человеке. Для этого выдался подходящий случай — 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, спасать его нужно было немедленно, иначе он бы умер. Мальчику в течение 10 часов вводили препарат, после чего выяснилось, что первые испытания вакцины на человеке прошли успешно.

6 июля 1994 года на экраны кинотеатров США впервые вышел легендарный фильм режиссера Роберта Земекиса «Форрест Гамп». Сценарий написан по одноименному роману 1986 года Уинстона Грума. Интересно, что в книге главный герой не столь невинен, как Гамп в исполнении Тома Хэнкса, который за эту роль получил «Оскара».

