«Любимые, лишенные любви»: двухчасовая терапия от Челнинского драматического

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 11-я

Вводим в нашу летопись еще один театр — Набережночелнинский татарский драматический. В 2020-м он переехал в новое здание и получил имя Аяза Гилязова. Возможно, не такой экспериментальный, как Альметьевский, и не такой внезапный, как Мензелинский, театр автограда регулярно выдает постановки, которые обращают на себя внимание: темой, подходом, контекстом. Одна их таких работ — «Яратылмый калган ярлар».

«Человек и закон» случая

Пьесу написал Булат Салахов, по первому образованию — слесарь. Увидев в журнале «Человек и закон» фотографию (будущей, как оказалось) гостиницы-тюбетейки в Челнах, по комсомольской путевке поехал строить КАМАЗ, где потом работал сварщиком. Кроме того, к примеру, участвовал в возведении памятника Ильдара Ханова «Родина-мать».

В 1976-м стал учиться в Народном театре при ДК «Энергетик», после заочно закончил Казанский институт культуры и искусства в качестве режиссера. Отправил его туда Шамиль Закиров, тогда директор «Энергетика», а после — театра Камала. Салахов — один из основателей Набережночелнинского татарского драматического театра, сыгравший в нем более ста ролей. Помимо пьес, пишет сценарии сабантуев и конкурсов красоты. Кроме того, сочинял шутки для Салавата Фатхутдинова.

«Яратылмый калган ярлар» появились после того, как Салахов послушал истории односельчан о Великой Отечественной, воспоминания матери коллеги по театру Инсафа Фахрутдинова, изучил документы того времени. Одноименная книга входила в число самых читаемых произведений года.

Жестокая баллада о нежности

Спектакль поставил Ильсур Казакбаев. В 2020-м он поставил в казанском татарском ТЮЗе «Долгое-долгое детство» по Мустаю Кариму, а в 2021-м он ставил в Мензелинском театре «Преступление и наказание» по своей инсценировке. То есть Казакбаев — режиссер универсальный, работающий с разным материалом и применяющий порой диаметрально противоположные методы.

Из Башкортостана приехал композитор Ильшат Яхин, многие годы игравший в группе «Караванһарай». В феврале 2022 года он скончался: инсульт после болезни коронавирусом. Художник-постановщик из Калмыкии Валерий Яшкулов создал атмосферу минимальными средствами: на сцене только длинные столы на низких ножках, они же двери, стены и полки в вагонах поезда. А вот хореограф — Камаловский: Салима Аминова.

События в произведении разворачиваются в годы Великой Отечественной войны. «Любимые, лишенные любви» — это молодые девушки, которые во время Великой Отечественной войны работают в трудовом лагере, на лесозаготовках. Спектакль многонаселенный, пятнадцать девушек, несколько надзирателей. Каждый светлый момент — как вспышка. В остальном — два часа напряженного мрака. Здесь звучит достаточно много русской речи, что роднит спектакль с пьесой Зульфата Хакима «Телсез куке» («Немая кукушка»).

Главных героинь — три. Это Ильсияр (Гулина Мингазова), Катя (Зульфия Галиуллина) и Анна-Мария (Алсу Гильманова). Первую отправили сюда в 14, приписав два года. Вторая хотела стать балериной, в лагере ее насилует начальник лагеря. От самоубийства ее спасает Ильсияр. У Анны-Марии другая история: ненавидящий ее из-за национальности влюбляется в немку. Девушки убегают, но каждая потом по-своему распоряжается своим шансом.

Фото vk.com/teatr_chelny

«Яратылмый калган ярлар» — одна из тех постановок, где требуется напряжение актерского состава, соразмерное эмоциям зрителей. По сути, это спектакль-испытание, его смотришь не как посетитель театра, а как близкий родственник или соучастник. Отдельные юмористические моменты, которые, казалось, должны облегчать процесс погружения, напротив, только мешают. Каждый провинциальный театр постоянно делает выбор, хочет ли он вколачивать зрителя во тьму, если он и так постоянно живет в сумраке. Челнинский — колеблется. Хочется когда-нибудь увидеть от них спектакль о том, каково это вообще — работать в автограде в храме искусств.