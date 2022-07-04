День в истории: международная выставка в ЦПКиО и машина времени в Самоа

Чем примечательна дата 4 июля?

4 июля в Италии празднуют День Джузеппе Гарибальди. В этот день в Казани открылась Международная торгово-промышленная выставка, Сулейман Аитов получил награду от императрицы, открылась «Чаша», в Париже заработало агентство занятости. А в Самоа 4 июля случилось два дня подряд. Родились певица Зифа Басырова, актер Фрунзик Мкртчян, один из основателей «Рунета» Антон Носик. Умерли музыкант Астор Пьяццолла, писатель Даниил Гранин, физик и химик Мария Кюри. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В парке Горького — выставка

4 июля 1909 года (по новому стилю) в Казани открылась Международная торгово-промышленная выставка. Проходила она в Русской Швейцарии, где сейчас находится парк имени Горького. К выставке здесь появилось новое здание театра, cцена, ворота, а также был отремонтирован ресторан. В Казань съехались две с половиной тысячи участников из более чем тридцати губерний России, а также представители почти сорока крупных фирм из Германии, Франции, Швеции и других стран. Самые крупные компании строили эффектные павильоны — вроде Алафузова, Александрова, Петцольда.

Фото discogs.com

4 июля 1910 года родилась певица Зифа Басырова. При этом порой забывается, что также она 20 лет работала в татарском театре. Уже в 1940-е годы Басырова поет по радио народные песни, по сути, вводя в канон татарской музыки: «Су буйлап», «Таң атканда», «Фазыл чишмәсе».

4 июля 1913 года Сулейман Аитов получил благодарность от императрицы Александры Федоровны за пожертвования в пользу неимущих. В это время валовой доход только в Казани у купца превышал 1 миллион рублей. Не менее известна его жена Фатиха (в девичестве Яушева), которая в 1908 году открыла первую татарскую женскую гимназию.

Фото islam-today.ru

4 июля 2013 года открылся Центр семьи «Казан», в просторечии — «Чаша». Объект, созданный скульптором (не архитектором!) Даши Намдаковым, тут же стал новым символом города, обязательным к посещению туристами и местом проведения массовых мероприятий.

4 июля 2021 года «Реальное время» писало о первом Международном этнокультурном фестивале «Ага-Базар» в Великом Болгаре. Участников со всех уголков страны (но в основном из Поволжья) съехалось порядка 600. Из них около 70 мастеров, которые представили свою продукцию. А гостей праздник собрал не менее 4 тысяч.

Фото: Анна Тарлецкая

Рождение Калининграда

4 июля 1930 года родился актер Фрунзик Мкртчян. Его родители работали на текстильном комбинате, табельщиком и посудомойкой, а он сам при том же комбинате начинал помощником киномеханика. Многие фразы из его фильмов стали крылатыми, причем зачастую Мкртчян сам придумывал их на съемочной площадке при одобрении режиссеров.



4 июля 1946 года город Кенигсберг стал Калининградом. При этом старинный замок с основания в 1255 году соседние народы называли по-своему: литовцы — Караляучюс, поляки — Крулевец, в русских источниках его именовали Королевец. В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе с Кенигсбергом перешла Советскому Союзу.

Фото wikipedia.org

Ищешь работу?

4 июля 1631 года в Париже открылось Адресное бюро. По сути, это было первое агентство по содействию занятости. Его основатель — медик и журналист Теофраст Ренодо выпускал бюллетени с платными объявлениями, потом здесь начали собирать запросы работодателей и резюме работников. Вскоре агентство начало работать на всей территории Франции.

4 июля 1892 года в государстве Самоа случилось два раза, поскольку эта страна перешла в другой часовой пояс, на 24 часа назад. Сделано это было для удобства торговли с США. Но в результате островитяне стали испытывать трудности в сотрудничестве с Австралией и Новой Зеландией, а потому в полночь с 29 на 30 декабря 2011 года Самоа перескочило в 31 декабря. Время между соседними островами, Самоа и Американским Самоа, отличается на 25 часов летом. И всего на 24 — зимой.