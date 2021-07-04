«Ага-Базар» в Великом Болгаре: торгуем и поем всем Поволжьем

Новый этнокультурный фестиваль объединил мастеров, артистов и ценителей народных промыслов и искусства в один праздник

3 июля в Болгарском музее-заповеднике прошел первый Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». «Старший, главный рынок», как называют его краеведы, располагался здесь еще в XII — XIV веках, и был не только местом бойкой торговли, встречи купцов из Европы и Азии, но и культурным центом. О традиции решили вспомнить сегодня, так календарь современной жизни Великого Болгара пополнился еще одной интересной датой. Организаторы надеются, что фестиваль станет постоянным. Где в ремесленных рядах найти реконструкцию старинных украшений, легко ли научиться играть на варгане и почему двугорбые верблюды перекочуют из Средней Азии в Россию — в репортаже «Реального времени».

Во что играет базар-баш

«Восточный базар» — центральная точка притяжения всего фестиваля. Именно торговые ряды — ремесленные и гастрономические — первыми встречают гостей. Научный сотрудник Болгарского музея-заповедника Рената Вагапова (по совместительству — базар-баш фестиваля) рассказывает: участников со всех уголков страны (но в основном из Поволжья) съехалось порядка 600. Из них около 70 мастеров, которые представляют свою продукцию. А гостей праздник собрал не менее 4 тысяч.

— Помимо бойкой торговли, можно пройти и мастер-классы — например, освоить древние игры. Я для себя в шатре-палатке Uen Fest сегодня открыл европейскую игру «кварта», которая развивает логическое мышление, воображение. Приедете в другой раз — я лично научу вас играть в алькерк, арабскую средневековую игру типа шашек, — праздников у нас много. Гастрономических мастер-классов сегодня нет, но наши участники активно знакомят гостей со своей продукцией, — рассказал он.

Базар-баш обещал, что в торговых рядах дешевой китайской продукции не будет, зато в изобилии — уникальные предметы и продукты ручной работы. Действительно, халву и пастилу, мед и прополис производители предлагали бойко. Как рассказывают сами участники, платить за место на базаре им не пришлось, а торговую палатку и прилавки им предоставили сами организаторы. Были и оригинальные лавки — например, можно было попробовать с пылу с жару удмуртские перепечи, которые готовятся на открытом огне. Поэтому кулинары привезли с собой... мобильную печь!

«Восточный базар» — центральная точка притяжения всего фестиваля

Лучший чай для воинов

Привлекательным мастер-классом, на удивление, послужила точка, где учили заваривать иван-чай — по оригинальному и единственному правилу. Евгения Терешина, мастерица из Елабужского района, рассказала, что две семьи (ее и дочери) перебрались в деревню из городов, чтобы создать собственную ферму. Заодно взялись и за сбор и изготовление иван-чая, даже фестиваль организовали такой — в этом году он пройдет 24 июля в селе Новая Анзирка Елабужского района.

— Особенность настоя кипрея — в нем нет кофеина, поэтому он полезен даже беременным женщинам, пожилым. Ведь секрет в консистенции иван-чая: если его заваришь густо — он успокаивает, послабее — бодрит. Лист сначала нужно подготовить — перетереть на специальной доске резьбой в специальной емкости, перевернутой вверх дном. Сделать мы это предлагаем гостям фестиваля, в основном мужчинам — требуется приложить немало усилий. Потом завариваем таким образом ферментированный иван-чай. До революции такой напиток был особенно рекомендован воинам, как восстанавливающий силы и продлевающий годы, — поделилась своими секретами мастерица.

Надежда Шайхисламова представила на «Восточном базаре» реплики древних украшений татарских и башкирских женщин

Красивая реплика

Надежда Шайхисламова, мастер декоративно-прикладного искусства объединения «Милли хаситэ» представила на «Восточном базаре» реплики древних украшений татарских и башкирских женщин:

— Все украшения на моем прилавке сделаны из пластика, иногда мы добавляем камни. Они очень массивные, а такой материал их облегчает и делает доступными по цене. Поэтому они называются репликами. Настоящие реконструкции украшений — это уже высший пилотаж ювелирного искусства, стоимость их возрастает до десятка тысяч. Если такое украшение и появляется на аукционе, его быстро покупают, поскольку ценители знают: в следующий раз отхватить такой лот получится очень нескоро. Но увидеть наши реконструкции на «Ага-Базаре» все же можно — на «Национальном подворье», где представители разных народностей показывают свои особые национальные ценности, от костюмов до угощений.

Сразу за торговыми рядами расположилась центральная сцена

Как зазвучит ваш варган?

Сразу за торговыми рядами расположилась центральная сцена, на которой и был официально открыт первый «Ага-Базар». Сделали это замглавы Спасского района Татарстана Сергей Тюнев и директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин. Оба они выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным и будет расширяться год от года.

Главная ценность фестиваля — в том, что здесь представлена культура самых разных, но соседствующих народов. Каждый показывал свое искусство на трех сценах «Ага-Базара» — концерты шли беспрерывно, зрители только успевали перебегать от одной зазывной мелодии к другому зажигательному танцу. Музыканты представили редкие народные инструменты, а вот варганы или кубызы можно было и купить. Так, самые разные варганы из стального и латунного сплава на «Восточном базаре» предлагала Далила Шаймарданова (мастерская «Твой космос», Казань):

— Варганы здесь разной ценовой категории, каждый по-особому звучит: позвонче, приглушенней или более объемно. Люди интересуются довольно часто, им интересно. Многие боятся издать первый звук на варгане, но если их подбодрить (а я обещаю научить их издать свой первый звук на варгане уже через пять минут), то решаются на покупку.

Самые разные варганы на «Восточном базаре» предлагала Далила Шаймарданова

«Не ешьте Васю, он хороший!»

Верблюжья ферма за территорией заповедника есть, но на фестиваль пришел только полугодовалый верблюжонок Вася. Как рассказал директор семейной фермы Артем Кириченко, двугорбый малыш здесь так, для красоты. Его даже кормить нельзя, не то, что кататься:

— Мы и на ферме, которая располагается за музеем чак-чака и состоит из 38 верблюдов, никого на животных не катаем. Дело в том, что это слишком сокращает срок их жизни. Мы можем предложить нашим гостям верблюжье молоко, изделия из шерсти, но катать не станем. Именно поэтому наши животные живут до 50-70 лет. Отмечу, что двугорбый верблюд, или бактриан, вообще скоро попадет в Красную книгу. В основном они живут в Средней Азии, а там их привыкли употреблять в пищу. Съели, проще говоря. Так что я буду только рад, если из пустынь и степей наших соседей они перекочуют на просторы России. Это очень миролюбивое животное, контактное, первым нападать на человека не станет, — уверен фермер.

Верблюжья ферма за территорией заповедника есть, но на фестиваль пришел только полугодовалый верблюжонок Вася

Призовая лошадка

Кстати, не только верблюды встречали гостей «Ага-Базара». Житель Болгара, который скромно решил не представляться, привел на радость гостям одну из своих лошадей, которых разводит больше для души. Это настоящий бриллиант — американская рысистая по имени Коломбина. Знатоки таких коней называют «ярко выраженной призовой лошадкой». Статная, довольно крупная, она сразу привлекает внимание даже тех, кто равнодушны к животным. Коневод задаром разрешал фотографироваться с лошадью и катал на ней желающих. Правда, сама Коломбина была несколько встревожена. А может, просто кокетничала. Как объяснил ее владелец, рядом ходит жеребец, внимание которого она и хочет привлечь.

Пока одни гости фестиваля бегали по торговым рядам, другие наслаждались выступлениями артистов. Национальные костюмы татар и русских, чувашей и мордвы, марийцев и удмуртов, песни и танцы сменяли друг друга на разных сценах, а вечером на главной площадке состоялся большой концерт с участием артистов творческого объединения «IsTElek». Выступили группа «Хмельная ворга», ZAKARIA, «Нью мон», Shoner Paul и многие другие виртуозы жанра фолк-фьюжн и электронной музыки. В середине дня ливень попытался остановить гостей и разогнать фестиваль, но не тут-то было. Гости спрятались в кафе и чайных, а после дождя смех и песни зазвучали с новой силой.

1 / 16 Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая

Анна Тарлецкая