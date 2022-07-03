Татарская гармонь: рождение, расцвет и… упадок?

Знаменитые бренды Татарстана, часть 13-я

Фото: Ринат Назметдинов

Без гармони, кажется, немыслима татарская эстрада, татарская деревня, татарский праздник. Мы с детства привыкли слышать долгие, протяжные переливы гармони — те, которые играют только исполнители нашего народа. Действительно, игру татарина на гармони не спутаешь ни с чем — это совершенно стопроцентный бренд. И странно представлять себе, что всего лишь 200 лет назад в наших краях не знали о гармони. Откуда она пришла в Казань, как вышло, что эту этническую традицию подробнее всего изучил американский исследователь, чем татарская манера игры отличается от всех остальных и есть ли кому подхватить традицию сегодня — в очередном материале о брендах Татарстана.

Бараксин, тальян-гармун и даже эрген

Сама по себе гармонь была изобретена в начале XIX века. Понятно, что у нее было множество предшественников — у инструмента древнейшие корни, насчитывающие несколько тысячелетий.

— Такой способ звукоизвлечения был еще на Востоке, в Китае был распространен инструмент шэн. А когда он попал в Европу, то получил распространение в виде различных гармоник в Германии, Австрии, Англии, России, других странах. И стал народным. У нас есть и кавказская, и саратовская, и вятская, и рязанская гармоники. Любой народ во всем мире имеет свою разновидность гармоники, — говорит Сагит Хабибуллин, профессор кафедры этномузыкологии факультета татарского музыкального искусства Казанской государственной консерватории, дирижер, председатель жюри Конкурса гармонистов имени Туишева .

В сегодняшнем виде гармонь оформилась только чуть более 200 лет назад. И стремительно разнеслась по Европе. Уже в сороковых годах XIX века гармонь начали делать в Вятской губернии, по соседству с Казанской. Промысел этот основал Данила Карпович Нелюбин. Потом к нему присоединился Семен Евсеевич Шельпяков, а с 1856 года «вятские» гармоники начали изготовлять мастера Вараксины (три поколения), которые модифицировали инструмент специально для исполнения татарских мелодий.



Потому-то татары и называли вятскую гармонь не только «тальян-гармун», но и «бараксин». В свою очередь, название «тальян-гармун» появилось в конце ХIХ века, вероятно, из-за сходства с инструментами, на которых играли уличные бродячие иностранные музыканты (главным образом, итальянцы, в народе — «тальянцы»).



А в некоторых деревнях и до сих пор сохранилось название «эрген» — некоторые исследователи считают, что это своеобразный рудимент еще с тех времен, когда здесь появился так называемый регаль (прототип современной гармони, который, по сути, представлял собой ножной орган). А теперь сравните слова «эрген» и «орган».

В 1883 году братья Половниковы открыли гармонную мастерскую и в Казани. Вторая половина XIX века стала временем торжественного шествия гармони по татарским городам и особенно селам. Музыкальный магазин «Братья Половниковы в Казани» открылся на Большой Проломной (ныне улица Баумана). Фабрика — рядом с современным Колхозным рынком, на месте нынешнего ТЦ «Модная семья».

И уже в конце XIX века гармонь в Казани и окрестных селах стала совершенно обычным атрибутом быта. Объясняя причину столь стремительной экспансии гармони в татарский быт, музыковеды в первую очередь говорят о ее богатом звучании. А еще ее можно переносить и она гораздо долговечнее, чем, например, рассыхавшийся и трескавшийся со временем курай или постоянно расстраивавшиеся кряшенские кюсли (они же гусли).

Кстати, гармони в Казани производили еще очень долго — больше века. Правда, в 1918 году производство национализировали. Во время НЭПа на его базе трудилась артель «Казанская гармонь», в 1934 году ее преобразовали в Казанскую гармонную фабрику. Несколько раз изменив название, производство превратилось в «Фабрику музыкальных инструментов», а в 2000 году прекратило существование, не выдержав перипетий рыночной конкуренции. Однако на сайтах объявлений и по сей день можно купить гармонь или баян, произведенный в Татарстане, — гармошка инструмент долговечный, а с учетом низкой популярности среди современной молодежи сохранность возрастает еще сильнее.

«Татары никак не могут без мелодизма»

Сагит Хабибуллин рассказал «Реальному времени», что конструктивные особенности, помогающие сыграть любую мелодию по-настоящему задушевно, моңлы, татарская гармонь получила уже к началу XX века. Мастера внесли конструктивные изменения в вятскую гармонь, чтобы усилить в инструменте мелодическую линию, верхний голос. Они подстроили в конструкцию еще и «фирменную» одноголосую пентатонику татарских мелодий — так понемногу начала обособляться национальная гармонная традиция.

— Татары никак не могут без мелодизма. Всем известен моң — душевное песнопение, когда душа поет. Именно поэтому у татар большое распространение получили такие инструменты, как курай, гармошка, мандолина. Но гармоника оказалась самым доступным инструментом. Когда ты держишь ее — у тебя в руках находится мини-оркестр: мелодия в правой руке и аккомпанемент в левой. Гармошка совмещает все, — рассказывает профессор консерватории.



Как неизменный председатель жюри Конкурса гармонистов Хабибуллин вместе с коллегами всегда оценивает, играют ли конкурсанты моңлы, задушевно, или нет. Ведь задушевное исполнение можно выразить и голосом, и на инструменте.



В татарской гармони (тальянке), благодаря конструктивным особенностям, звук более мягкий, а в других разновидностях — резковатый. Важным в этом плане является и материал, из которого делается инструмент, и «язычок», который настраивают мастера. В частности, если использовать сталь или нержавейку, то звук будет резким, а у нас мастера предпочитают медь, бронзу, латунь. Кроме того, татарскую гармонь мастера конструктивно приспособили к пентатонике, продолжает эксперт. «Народ всегда изменяет инструменты под себя, под свои мелодии», — поясняет он.



Такая разная гармонь

Один из видных исследователей татарской гармони, американский исследователь Пол Уолтер Куйвинен, выделяет семь разновидностей гармоней, которые распространены среди татар: «тульская (русски тальян)», «вятская (тальян гармун)», «саратовская (саратов)», «черепашка» («кечкепэ», «маленькая»)», «рояльная (венски)», «хромка (хромка)», «татарская (тоже венски)». А еще есть игрушечная гармонь (уйынчык гармун). А когда в процессе своей этнографической экспедиции Куйвинен проехался по отдаленным селам северо-запада Татарстана и пообщался с тамошними гармонистами, он сделал вывод о том, что примерно две трети гармоней, которые ему там удалось послушать, были сделаны совершенно уникальными.

Кстати, о Куйвинене. Он потратил уйму времени на работу в России, написал здесь диссертацию о роли гармони в жизни татар — и сделал, кстати, вывод, что этот музыкальный инструмент является частью национальной идентичности казанских татар. В процессе изучения он выучил татарский язык, научился играть на всех семи перечисленных видах гармоник, опросил 90 татарских гармонистов в Балтасинском, Арском, Атнинском и Высокогорском районах Татарстана. Так что заметный вклад в изучение классической татарской культуры внес… американец!

Защита диссертации Пола Уолтера Куйвинена в Казанской консерватории. Фото: С.М. Хабибуллин / tatar-congress.org

Не аккомпанемент, а самостоятельное произведение

У татарских музыкантов выработалась совершенно отличная от всех остальных народов манера игры. До гармони у них была монотоническая музыка, не предполагавшая сложного многоголосия. И тут появился инструмент, который мог бы предоставить аккомпанемент по западному образцу: казалось бы, развивай себе аккомпанемент и развивай.



Но татарский гармонист, который не учился в музыкальной школе или в музыкальном вузе, не будет аккомпанировать себе на гармони. Он будет правой рукой выводить мелодию с многочисленными кружевами-вариациями, потому что в понимании татарина гармонь — инструмент мелодический, а не аккомпаниаторский.



А левой «давать басы», причем совершенно не факт, что это будут басы хотя бы в той же самой тональности, это совершенно не волнует гармониста. Так что манера игры татар — самобытная, уникальная, железно узнаваемая — уже давно выступает в качестве самостоятельного бренда. Звучание инструмента в руках татарского гармониста более чем своеобразно.

Один из главных «отличительных признаков» татарского исполнительского мастерства — орнаментирование мелодии. Татарский исполнитель никогда не играет на гармони «в лоб» — он будет играть мелодией, «наряжать» ее в сложное кружево орнамента.



Эта традиция передается только в устной форме — ее невозможно записать, потому что каждая такая орнаментация — результат импровизации. И в самом деле, вы же не записываете точные ноты за джазменом? Вот так и татарский гармонист — он может только передать свое искусство талантливому ученику.

Вот что пишет Куйвинен об уникальной и самобытной манере игры татарских музыкантов:

«Татары, имеющие далеко не западные музыкальные представления, приняли гармонь, созданную в соответствии с западными формами музыкального поведения, и добились звучания, которое не вписывается ни в рамки татарской фольклорной традиции, ни в рамки классической музыкальной культуры. Таким образом, возникла некая третья культура звучания. Эта музыка принадлежит татарским народным исполнителям. Ее переливы до сих пор звенят в татарских деревнях круглый год. Каждая ее черта, каждый элемент имеет свое татарское самобытное название. Только народные исполнители знают, как эта музыка зарождается в мыслях и чувствах, а потому нашли свои подходы к ее усвоению и свои методы обучения игре на гармони. В татарских деревнях любят творить музыку вместе, ее звуки объединяют и сплачивают людей. Да, иногда звучание такой музыки может показаться хаотичным. Да, в ней есть диссонанс, который музыковеды до сих пор не могут объяснить и описать корректно. Как бы там ни было, это творение татарского народа, это его звуковой мир».

А что сейчас?

Ближе к концу «нулевых» прекрасный татарский гармонист-виртуоз Рустем Валиев (ныне покойный) сокрушался, что интерес к татарским народным инструментам падает. В 1983 году, как он рассказывал, во всей Казани было всего пять-шесть мастеров, которым можно было заказать тальянку. Разумеется, сейчас их осталось еще меньше. Да и среди молодежи умеющих держать в руках баян или гармонь сегодня днем с огнем не сыщешь.

Ринат Мухутдинов, который руководит ансамблем «Татарские гармоники», объяснял не так давно одному из татарстанских изданий, почему тальянка стала самой народной гармонью среди татар и что в ней такого особенного: по его мнению, она очень подходит для исполнения татарских мелодий — потому и стала национальным брендом Татарстана. Баян и аккордеон намного тяжелее, да и играть на них сложнее.



Мухутдинов, кстати, обращает еще внимание на то, что фабрику музыкальных инструментов было бы неплохо возобновить, и тогда гармонь не нужно будет заказывать у частных мастеров. А значит, она станет доступнее для желающих научиться играть.

Но, кажется, эти мечты выглядят слишком розовыми для современности: будет ли спрос на новенькие фабричные гармони даже здесь, в Татарстане? Ведь чтобы зарабатывать деньги игрой на гармони, нужно быть признанным концертным виртуозом. Все меньше детей, идя в музыкальную школу, выбирают гармонь, баян или аккордеон. В лучшем случае это пианино или скрипка, но чаще — курсы по игре на гитаре.

В татарской деревне гармонь все еще уважают, и все праздники сопровождаются нарядными переливами. Фото: Ринат Назметдинов

«Сложно представить социокультуру татар без гармошки»

Но все-таки в татарской деревне гармонь все еще уважают, и все праздники сопровождаются нарядными переливами. А горожане с удовольствием слушают ее на концертах татарских исполнителей — кажется, нет ни одного популярного татарского певца, который не пел бы под гармонь. В сочетании душевного пения и виртуозной гармони в татарском стиле многие видят тот самый «мон» (о котором мы не так давно писали).

Людмила Абрамова, читательница «Реального времени», рассказывает, что крещеные татары тоже без гармошки никуда:

— Я родом из кряшенской деревни Рыбно-Слободского района. Три недели назад ездила на наш деревенский праздник, он называется Чук и представляет собой некий аналог Сабантуя — та же поляна, те же конкурсы, тот же концерт, те же народные гуляния, но с кряшенским колоритом. Так вот, там гармони вообще не смолкали, причем они сопровождают у наших кряшен не столько танцевальные мелодии, сколько протяжные распевы. Ну и, конечно, ритмы современной татарской эстрады, куда без них? В деревне несколько замечательных гармонистов (они, конечно, по основной специальности не музыканты), и они сопровождают весь праздник — начиная с торжественного шествия по деревне во время сбора платков (на призы для соревнований), заканчивая проводами гостей. Среди наших родственников ни один юбилей, ни одна свадьба без гармони не обходятся! Но вот что замечаю: всем этим гармонистам уже хорошо за пятьдесят. Нет ни одного молодого человека.



По словам Сагита Хабибуллина, татарина невозможно представить без этого инструмента.

— Любое торжество, мероприятие без гармошки у татар не проводится. Родился ребенок — неизменно собираются гости и поют под гармошку. Кто-то женится — свадьба проходит под гармошку. В армию уезжает молодой человек — его провожают под гармошку. Сабантуй без гармошки представить тоже невозможно. Сейчас уже сложно представить социокультуру татар без гармошки, — утверждает профессор консерватории. — Судьба татарского народа довольно драматична. И наш культурный код связан с мелодизмом. Существует такой неписанный закон — у нас все должно быть с гармошкой. Этот звук идет с молоком матери, с самой колыбельки. Звук гармоники татарин слышит на протяжении всей жизни. И даже хоронят с гармошкой — грустные песни у нас тоже есть!



Сайдашев, Тукай и Шаляпин

Сагит Хабибуллин рассказывает, что один из основоположников татарской профессиональной музыки Салих Сайдашев был завсегдатаем Сенного базара, где услышал звуки гармошки:

— Он настолько влюбился в этот инструмент, что попросил ему тоже купить его. И первым инструментом у него была гармоника, он на нем играл просто шикарно. Даже есть сведения, что Габдулла Тукай слушал его игру.

По мнению нашего собеседника, именно татарская гармошка из всех инструментов стала настоящим брендом Татарстана. По его мнению, если провести исследование среди татар, какой инструмент они считают народным, ни у кого не будет сомнений, что они ответят «гармонь».

Файзулла Туишев. Фото: m-jalil.tatmuseum.ru

— Этот инструмент очень плотно вошел в наш мир, это можно проследить и в поэтическом творчестве. Первый татарский профессиональный гармонист Файзулла Туишев обошел весь мир как исполнитель на нашей гармонике. Он играл даже Федору Шаляпину, — горячо говорит Сагит Мулланурович.

Гармонь и уникальная манера игры на ней действительно давно стали брендом татарской национальной культуры. Да, музыканты и ученые опасаются: мода на этот инструмент отходит в прошлое, и кто-то должен перехватить эту традицию, передать ее дальше. Среднестатистический гармонист-любитель уже перевалил за полувековой юбилей. Но есть примеры естественного встраивания гармони в музыку современных татароязычных коллективов, играющих самую разнообразную музыку. Так что остается надеяться на то, что татарская гармонная традиция не угаснет, найдет новых продолжателей и останется сиять уникальным бриллиантом среди многочисленных этнических стилей игры.