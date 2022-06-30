Городской магистрат: самоуправление, купеческий суд, музей?

Здание суда на Баумана оживет спустя 15 лет запустения?

Фото: Городской магистрат / pastvu.com

Как сообщила на летней пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова, Музей национальной культуры окончательно решено расположить в здании городского магистрата, при этом часть коллекции распределится по другим музеям. В серии материалов, посвященных зданиям и пространствам города, напоминаем истории объектов, которые переживают в связи с этим рокировку.

Мещанский и купеческий суд

Городской магистрат на Баумана, 3 — это орган городского самоуправления и суд, состоящий из избираемых бурмистров и ратманов. Магистрату подчинялись купцы и мещане, он содержал полицию, также магистрат заводил и другие учреждения вроде школ, сиротских и смирительных домов. Некоторое время они заменяли ратуши. В 1775-м магистраты превратились просто в городские суды, которые работали с уголовными и гражданскими делами от купцов и мещан. Былые их функции передали думам. В начале XIX века и думы, и магистраты упразднили, потом восстановили, окончательно эти виды судов, замененные мировыми судьями, исчезли в 1869-м.

Первый вариант здания построили в 1788 году по проекту Василия Кафтырева. В те же годы разработчик генплана занимался корпусом управы благочиния на Баумана, 12 и домом князя Тенишева, который стал теперь частью современного здания Казанского университета. В 1815 году во время пожара магистрат серьезно пострадал, так что его реконструировал Александр Шмидт, тогда — губернский архитектор Казани. Он поменял объемы и оформление магистрата. В 1844 году сюда въехал Николаевский детский приют — теперь уже после пожара 1842-го. После революции здесь находилось Управление хлебопекарной промышленности ТАССР, а в наше время — «Казметрострой», что логично, ведь аккурат под улицей Баумана проходит метрополитен. С 2007-го оно стояло бесхозным.

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru, лицензия: CC-BY-NC-ND

Мемориал — центр — библиотека

Музей 1000-летия Казани покинул здание НКЦ «Казань» в 2019-м, чтобы на его месте заработала Национальная библиотека РТ. Национально-культурный центр въехал сюда в 1992-м.

И если музей окажется в магистрате, он вновь будет в здании, которое изначально для него не предназначалось. НКЦ построен как филиал Центрального музея Ленина. Решение было принято в 1981-м, а закончить строительство должны были к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета, в которой Ленин участвовал и за которую был отчислен с юридического факультета. Так Ленинский мемориал открылся 24 июня 1987 года. От того времени в здании сохранялись небольшие лекционные боксы. А выставлялись тут документы.

Музей Ленина. Фото: tatlin.ru

Идея музея выросла из нового здания Центрального музея Ленина на Волхонке, для которого проводился конкурс. Ни один проект не был реализован, но в итоге по стране появилось множество филиалов. В Казани проект здания придумывала большая команда архитекторов во главе с Анатолием Полянским, которая в том конкурсе прошла первый тур и за основу взяла московский вариант, в котором воплощается идея развевающихся красных флагов как объемов из красного туфа. Похожий образ использовался для павильона СССР на Всемирной выставке 1970 года в Осаке. Полянский тоже дебютировал со здания павильона СССР на выставке 1958 года в Брюсселе. Деятельность КПСС, а значит и музея, прекратилась в ноябре 1991 года, в сентябре следующего года появился НКЦ, в который, к слову, входят и музеи Мазитова, Баки Урманче, галерея-студия Ильдара Зарипова, Казанская городская филармония и другие. В 1996-м перед зданием поставили статую на 40-метровой стеле, которая стояла как символ былой эпохи с 1980-х. Птицу хөррият (с татарского «свобода») изготовил Кадим Замитов. Зимой это года в ГСИ проходила выставка Замитова, который сотворил памятники Мусе Джалилю и актеру Ильясбеку Ашкадарскому в Оренбурге, памятник Ататюрку в Кютахие (Турция), а также активно осваивал татарские и тюркские легенды.

Ну а история НКЦ напоминает историю филиала в Красноярске, который стал музейным центром «Площадь Мира», объединяющим креативные сообщества города.



Эскиз музея. Фото: tatlin.ru

Два музея в поисках



В 2017-м предполагалось, что в здании магистрата разместится выставочный центр Русского музея, оно перейдет на баланс Государственного музея изобразительных искусств РТ, о чем сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов после его осмотра.

Но через 2 года было принято другое решение в связи с выселением из НКЦ Музея национальной культуры. Предполагалось, что Русский музей тогда найдет место в доме Меркулова на Островского или в доме Каретникова на Баумана. Предполагалось, что ремонт начнется в 2019-м, однако этого не произошло. Как пояснила на пресс-конференции на этой неделе министр культуры РТ Ирада Аюпова, проект разрабатывается. При этом она отметила, что часть коллекции, которая занимала 3 тысячи квадратных метров, будет распределена по другим музеям. То есть новый культурный институт явно будет другим, точнее, должен быть.