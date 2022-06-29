Пока «Рубин» обыгрывает слабых, «КАМАЗ» готовится к выживанию

А «Нефтехимик» играет на Рублевке

ФНЛ переименована в Первую лигу, но других изменений во втором по статусу дивизионе российского футбола пока нет. Команды готовятся к старту сезона, причем «КАМАЗ» успел сыграть с «Нефтехимиком» и «Рубином», и только Казань с Нижнекамском пока не встречались, возможно, и не встретятся. Об этом и не только — подробнее в обзоре «Реального времени».

Две победы «Рубина»

Из пяти товарищеских матчей «Рубина» обсуждать надо, наверное, только вчерашнюю с «Крылышками» (3:1) и заключительную с «Уфой». Между ними запланирована еще одна встреча, но соперник пока остается неизвестным. По логике, необходимо сыграть с «Нефтехимиком», поскольку именно Нижнекамск, как уже пройденные Тольятти и Набережные Челны, а также предстоящие Самара и Уфа ближе всего территориально. Запланирована игра на 4—5 июля. «Нефтехимик» к этому времени уже завершит сборы в Москве, последняя игра там предстоит 1 июля. Соперник — солиднее, чем «Акрон» и «КАМАЗ», календарная игра с «Нефтехимиком» запланирована на 7 августа, даже позже, чем с «Уфой», матчем с которой «Рубин» планирует завершать предсезонный сбор. В конце концов, разведка должна вестись боем, а не избиением младенцев, как это выглядело во время и после матча с «КАМАЗом».

По уровню мастерства Челны даже на ветеранском турнире в Ульяновске, где команда финишировала на втором месте из десяти участников, выглядели получше, чем состав, который вышел на «заклание» «Рубину». Ну хоть на Наиля Замалиева посмотрели, одного из немногих воспитанников татарстанского футбола в нынешнем спорте.

«КАМАЗ» стал первой в истории командой, которая вылетела из ФНЛ в Первую лигу — к названию, к которому вернулась «Лучшая лига мира» после переименования в 2011 году. Последний раз в истории такие сюрпризы происходили в 1991 году и были связаны с распадом СССР. С трудом удержавшись от того, чтобы погрузиться в воспоминания, отметим, что челнинцы на эмоциях одержали победу в Нижнекамске и едва не сделали ничью в Ульяновске (тоже играют с соседями). Там даже отличился один из тех, кто находится на просмотре — москвич Илья Голятов, ранее игравший за «Спартак 2». Эта команда, прекратившая свое существование, стала одним из самых щедрых источников, где искали пополнение команды ФНЛ — Никита Бакалюк («Арсенал»), Аслан Муталиев («Велес»), и продолжают подбирать оттуда футболистов после переименования в первую лигу — Ильяс Муминов (СКА-Хабаровск).

По уровню мастерства Челны даже на ветеранском турнире в Ульяновске выглядели получше, чем состав, который вышел на «заклание» «Рубину». Фото: rubin-kazan.ru

Помимо Голятова в «КАМАЗе» находятся экс-игрок «Тюмени» Антон Полюткин и экс-игрок «Амкара» Илья Шабанов, но в данном случае необходимо говорить о возможном возвращении «блудных сыновей», поскольку оба парня — уроженцы Челнов и воспитанники «КАМАЗа». По слухам, контракты футболистов будут на сумму порядка 100 тысяч рублей в месяц (столько в прошлом году Сергей Рыжиков должен был получать, работая в тренерском штабе ФК «Красава»). Это, с одной стороны, очень мало, если знать российский футбольный рынок, но близко к той сумме, в которую можно и должно оценивать росфутбол второго по статусу дивизиона.

Вопросы к «Нефтехимику»

Нижнекамск после поражения от «КАМАЗа» уступил еще и московскому «Торпедо», правда, на выезде. Против «Торпедо» ворота защищал Андрей Голубев, и по нему есть определенные подозрения, поскольку Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе отметил: «Мы допускали грубые индивидуальные ошибки. Например, пропускали мячи в самом начале встречи — Андрей Голубев совершал несвойственные ему ошибки. ФНЛ — такой турнир: кто забивает первым, тот получает преимущество». Так он ответил на вопрос о шестиматчевой серии без побед. У Голубева в прошлом сезоне уже был достойный конкурент в лице Вячеслава Исупова. Был и третий вратарь — Григорий Кеваев, но «Нефтехимик» подписал еще одного голкипера, Игоря Обухова, и это достаточно странный трансфер, учитывая, что ему 26 лет. Сидеть в таком возрасте на лавке можно только в суперклубе, это раз. Четыре вратаря в команде — это очень много, причем в команде столько же форвардов, а вот их количества крайне мало.

Новиков, отвечая на вопросы руководителя клубной пресс-службы Веры Вирц, увы, обошелся без конкретики: «В прошлом сезоне, чтобы показать результат лучше, нам не хватило обоймы. Ребят, которые могли бы безболезненно заменять игроков стартового состава. Те футболисты, что у нас были, не очень хорошо себя показали, не смогли составить конкуренцию, поэтому мы с ними попрощались. Считаю, что это правильное решение. И ребятам надо играть, и нам повышать уровень конкуренции.

Мы ищем футболистов под свою стилистику и модель игры. Стремимся к тому, чтобы у нас было два равноценных состава. При этом не можем брать топовых игроков по меркам ФНЛ, так как в других клубах им предлагают зарплату в три-четыре раза выше, и нам с этим тягаться сложно.

Новиков, увы, обошелся без конкретики. Фото: fcnh.ru

Поэтому ищем молодых футболистов и раскрываем их потенциал. Думаю, что это делать удается. Нам нужны молодые игроки, которые уже сейчас могут составлять конкуренцию футболистам из основного состава. При этом мы не смотрим в паспорт. Если футболисту 17 лет, но он сильнее конкурента, то он будет играть».

После игр с автозаводцами — «КАМАЗОМ» и «Торпедо» — нефтехимики сыграли 27 июля на стадионе Рублево, что находится вблизи приснопамятной Рублевки с ярославским «Шинником», 2:2.

В Калининграде проблемы. А что там с «Балтикой»?

Как и «Спартак-2», так и «Казанка», прекративший существование дубль московского «Локомотива», а еще и «Кайрат» из Москвы стали тем самым источником, откуда черпали новичков в Первую лигу. Там, кстати, побывал голкипер Евгений Спиряков, который этой зимой был на сборах «Рубина», а в основное время является футбольным блогером и защищает ворота блогерско-футбольного клуба «Амкал». Сразу два воспитанника ЦСКА скакнули из ФНЛ-2, на уровне которого выступал «Кайрат», в первую лигу. А именно форвард Андрей Савинов, который станет новичком вернувшегося в лигу «Шинника» из Ярославля, и голкипер Сергей Пряхин, перешедший в «Балтику». И вот по «Балтике» возникают вопросы, правда, не совсем спортивного характера. В трансферном плане там все 50 на 50. Можно сожалеть об исходе Максима Барсова, а также перешедших в клубы Премьер-лиги Ишхана Гелояна, который вызывается в сборную Армении, и Алексея Мещанинова. Но вместо них пришел Тигран Аванесян, который также вызывается в сборную Армении, но пока не идет навстречу этим вызовам, поскольку он гражданин России, а также Дмитрий Барков из Хабаровска и два легионера — Гедеон Гузина и Никола Радмановац.

«Балтика» сыграла два матча на выезде, и оба провела в подмосковных Химках, где находится на сборах. Но сейчас Литва объявила транзитную блокаду, и президент страны Гитанас Науседа не намерен отказываться от этого решения. Как будут обстоять дела у «Балтики» и у второй команды города «Балтики-БФУ», которая, кстати, выступала в ФНЛ-2 с «Красавой», отчалившей из России, и «Кайратом-Москва», прекратившим существование, не сможет сказать никто. Проходить постоянный пограничный контроль в состоянии «холодной войны» между Россией и Литвой, конечно же, не самая лучшая среда для существования профессиональной команды. А ведь в Калининграде есть еще чемпион России по волейболу среди женских команд, и команда, выступающая в чемпионате по регби-7, которую хотят преобразовать в регби-15.

«Балтика» сыграла два матча на выезде, и оба провела в подмосковных Химках, где находится на сборах. Фото: vk.com/fcbaltika

Гогниев, Ульяновск и блогеры

Отъезд «Красавы» блогера Евгения Савина на Кипр может компенсировать появление во второй лиге команды другого блогера — Михаила Литвина, которая, несмотря на своей название «Сахалин», представляет Москву и играет там же. Так можно констатировать новое явление в российском футболе, когда к государственным, частным командам присоединяются еще и блогерские новоделы.

Возвращаясь к изменениям в первой лиге, отметим два странных трансфера «Алании». Во-первых, тренерский. Спартак Гогниев пока находится без работы, несмотря на успехи в футбольной (команда дошла до полуфинала Кубка России) и информационной деятельности (ни о ком из ФНЛ не писали так много, как о Гогниеве и его команде). Казалось, что Владикавказ растит очередного большого тренера (через команду проходили Олег Романцев, Валерий Газзаев), но пока нет, не растит. Уже при новом-старом тренере Зауре Тедееве (он ранее поработал с «Аланией») произошел достаточно странный трансфер, когда взяли Александра Короткова из «Родины», которая в прошлом сезоне отправляла этого игрока в аренду в «Велес».

Такой же арендованный из «Родины» футболист Алексей Каштанов находится на просмотре в «Урале», хотя его ждут в ульяновской «Волге», где футболист провел прошлый сезон. Вот к «Волге», еще одной соседке нашей республики, стоит присмотреться. Хотя бы потому, что 53-летний Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, был среди участников ветеранского турнира, который проходил в Ульяновске. А личная заинтересованность и соучастие первых лиц всегда были фундаментом стабильности в команде. Команда серьезно обновила состав, сейчас строится новая команда, к примеру, на просмотре замечен 23-летний камерунец Одри Зепатта, мелькнувший в системе столичного «Спартака».

И другой новичок первой лиги, только с противоположного вектора — ФК «Уфа», наконец-то объявил о первых трансферах после потери десяти футболистов. Уже ушедший из клуба колумбиец Дилан Ортис остановился на пороге и решил вернуться. А вот Лев Ушахин из «Казанки» — это полноценный трансфер. Футболист молодой, малоизвестный, сын экс-футболиста из Дальнего Востока Александра Ушахина. Эдакий прототип рубиновского Константина Нижегородова. В прошлом сезоне Ушахин-старший работал в тренерском штабе СКА-Хабаровск, но переезд на Дальний Восток Романа Шаронова оставил его без работы в команде мастеров.

Джаудат Абдуллин