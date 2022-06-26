День в истории: Иван Михляев получил фабрику, а Мухаммед Али ушел из бокса

Чем примечательна дата 26 июня?

26 июня в Японии празднуют День призраков. Сегодня Петр I указом передал казанскую суконную фабрику купцу Ивану Михляеву, Верховный Совет РТ принял постановление о договорно-конституционных отношениях, а правительство РФ — постановление о производстве легковых автомобилей в Елабуге. В СССР ввели семидневку, в Новом Орлеане открылся первый кинотеатр, а Мухаммед Али завершил карьеру. Родились: поэт Николай Алешков, режиссер, сценарист Владимир Мотыль. Умер политик Евгений Примаков, геройски погиб летчик Николай Гастелло. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Волевое решение Петра Первого

26 июня 1724 года Петр I своим указом передал казанскую казенную суконную фабрику купцу Ивану Михляеву, с которым встречался в 1722 году, посещая Казань. Поначалу Михляев владел частной мануфактурой, которая производила качественное сукно. Петром I купцу было передано сразу несколько казенных фабрик: сначала в управление, а затем — в собственность. Купец объединил свое производство с шерстяным заводом и расширил здание суконной фабрики.

Фото: Л. Пахомова/elabuga.com

26 июня 1945 года родился челнинский поэт Николай Алешков, лауреат литературной премии имени Державина и главный редактора альманаха «Аргамак. Татарстан». Работал литературным консультантом в писательской организации Набережных Челнов, занимался переводами. Первый сборник его поэтических сочинений вышел в 1983 году. В этом году номинировался на премию Тукая.



26 июня 1993 года Верховный совет РТ предложил включить в проект Основного закона РФ положение о договорно-конституционных отношениях между Татарстаном и Россией. Предложение было выдвинуто после обсуждения двух проектов Конституции РФ. Известно, что власти Татарстана отозвали свою делегацию с Конституционного совещания, добиваясь более весомой роли Татарстана в определении федеральной государственной политики.



26 июня 1995 года правительство РФ по инициативе Кабинета министров РТ приняло постановление «О создании в г. Елабуге мощностей по производству легковых автомобилей». В 1999 году началась сборка легковых автомобилей Opel Vectra из немецких комплектующих. Автомобили являлись продуктом филиала General Motors в России — компании Adam Opel AG. К концу 2000 года отверточная сборка была прекращена.

Фото: Василий Иванов

26 июня 2021 года «Реальное время» писало, что в трехэтажном коттедже в казанском поселке Вознесенское проходили съемки татароязычной мелодрамы «Бер бер хәл» — первого проекта кинокомпании «Ватан 21-й век». Сериал рассказывает о проблемах русско-татарской семьи в большом городе. Съемки посетил председатель Комиссии по вопросам сохранения татарского языка Марат Ахметов, который заявил, что двуязычность сериала должна вдохновить зрителей изучать татарский язык.

Когда в СССР перешли на семидневку

26 июня 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР, ввиду тяжелого военного положения в стране, были введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту. Седьмой день недели, воскресенье, стал днем отдыха.

Фото: Михаил Козловский

26 июня 2015 года умер советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков, который в 1998—1999 гг. являлся председателем правительства РФ. Политик получил известность благодаря инциденту 1999 года, когда решил прервать официальный визит в США и приказал развернуть самолет прямо над Атлантикой, узнав, что НАТО собирается бомбить Югославию. Награжден Государственной премией СССР и Государственной премией РФ.

Пойдем в кино!

26 июня 1896 года в американском городе Новый Орлеан открылся первый кинотеатр Vitascope Hall, рассчитанный на 400 мест. Основателями заведения считаются Уильям Рок и Уолтер Уэйнрайт, которые превратили пустующий магазин в помещение для просмотра фильмов. В кинотеатре показывали по два фильма в день, а билет стоил 10 центов.

Фото: wikipedia.org

26 июня 1979 года американский боксер Мухаммед Али заявил о завершении своей спортивной карьеры. В результате постоянных травм спортсмен имел большие проблемы со здоровьем, страдал болезнью Паркинсона и не мог продолжать выступления на ринге. После ухода из бокса Али занимался благотворительной деятельностью, являлся послом доброй воли ЮНИСЕФ.