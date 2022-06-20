День в истории: на «Казань Арене» поставили новый рекорд, Кеннеди договорился с Хрущевым

Чем примечательна дата 20 июня?

Фото: Филипп Поплавский (слева) рассказывает о случившемся главному авиационному механику Филиппу Казнецоффу. В центре — Асхат Зиганшин / ru.wikipedia.org

Сегодня, 20 июня, Всемирный день беженцев и день защиты слонов в зоопарке. В это день в Казани Испания победила Иран на Чемпионате мира ФИФА, Федор Достоевский произнес свою знаменитую речь, посвященную Александру Пушкину, была создана генеральная прокуратура СССР, «горячая линия» связала Москву и Вашингтон, прошел первый поезд под Ла-Маншем. Родились жена Мусы Джалиля Амина Кутдусовна, мореплаватель Асхат Зиганшин и поэт Роберт Рождественский. Умерли борец за права женщин Клара Цеткин, историк Николай Устрялов и советский разведчик, водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага, Михаил Егоров.

Человек против стихии

20 июня 1913 года родилась Амина Залилова, общественный деятель, жена поэта-героя Мусы Джалиля. После окончания Великой Отечественной войны и смерти поэта вела активную деятельность по популяризации творчества Мусы Джалиля и восстановлении его доброго имени. Также как член Всемирного совета мира ездила по разным странам, встречалась с молодежью и ветеранами войны.

Фото rsloboda-rt.ru

20 июня 1938 года родился Асхат Зиганшин, советский военнослужащий, орденоносец, один из великолепной четверки экипажа баржи «Т-36». В январе 1960 года баржу, на которой командовал Зиганшин, вынесло из-за погодных условий в Тихий океан. Так со своей командой он провел 49 дней практически без еды, связи и топлива на дрейфующем судне посреди холодного океана. Спас их американский авианосец «Кирсардж». После возвращения экипаж «Т-36» наградили орденами Красной Звезды.



20 июня 2018 года прошел второй день Чемпионата мира ФИФА на «Казань Арене». Матч состоялся между сборными Испании и Ирана. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Также в тот день был поставлен новый рекорд посещаемости «Казань Арены», на стадионе находилось 42318 зрителей.

Фото: Максим Платонов

20 июня 2021 года «Реальное время» опубликовало интервью с юристом Антолием Чиквиным о том, как связан закон и прививки. Наш журналист задал эксперту 5 вопросов и выяснил, нарушает ли требование обязательной вакцинации права граждан России. Спойлер: нет.

«В здоровом теле — здоровый дух»

20 июня 1913 года впервые в истории России назначается ответственный за спорт и физическое развитие — Владимир Воейков, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, приближенный Николая II, почетный председатель Российского олимпийского комитета. А также — пред­се­да­тель Российского общества здрав­ниц и ку­рор­тов.

Фото wikipedia.org

20 июня 1880 года Федор Достоевский произносит свою знаменитую 45 минутную речь, посвященную Александру Пушкину, на заседании Общества любителей российской словесности. В своей речи писатель сформулировал идею того, что русский — человек всемирный, способный принять и осмыслить мировую культуру во всем ее многообразии. Отклик на выступление был колоссальным: «Когда Достоевский закончил, вся зала духовно была у его ног…».

20 июня 1933 года была создана генеральная прокуратура СССР. В 1922 году в стране уже была государственная прокуратура, но в составе Народного комиссариата юстиции (НКЮ), а именно в 1933 прокуратора организационно полностью отделилась от Верховного Суда и НКЮ. Первым руководителем стал Иван Акулов. В 1937-м его сначала освободят с поста секретаря ЦИК СССР «по болезни», арестуют и приговорят к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционном военном заговоре. Реабилитирован в 1954 году.

Звонят! Из СССР!

20 июня 1963 года в Женеве был подписан меморандум об установлении «горячей линии» между президентом США и руководством СССР. Поводом для создания стал Карибский кризис. Линия должна была служить экстренной связью и способом уменьшить напряжение между двумя соперничающими ядерными державами во время Холодной войны.

Фото wikipedia.org

20 июня 1993 года был запущен первый пробный железнодорожный рейс под Ла-Маншем. Железнодорожный тоннель соединяет Великобританию с континентальной Европой. Протяженность железной дороги составляет 51 км, из которых 39 км проходят под Ла-Маншем. Сегодня скоростные поезда доставляют пассажиров на другую сторону пролива за 20-35 минут, а из Лондона в Париж по линии можно добраться за 2 часа 15 минут.