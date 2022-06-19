«КАМАЗ» в будущем сезоне: готовы играть челнинскими воспитанниками и ждут дерби с «Рубином»

Если РФС допустит «КАМАЗ» до участия в Футбольной национальной лиге, в будущем сезоне нас ждет татарстанское дерби в ФНЛ

Целая эпопея развернулась вокруг последнего вакантного места в Футбольной национальной лиге, на которое претендуют «КАМАЗ» и волгоградский «Ротор». Даже несмотря на главенство спортивного принципа, по которому «автозаводцы» должны гарантированно получить место в ФНЛ, челнинские болельщики уверенно себя не чувствуют до сих пор. Спортивная редакция «Реального времени» связалась с «КАМАЗом» и рассказывает, какой будет челнинская команда в будущем сезоне и ее бюджет, где планируют искать дополнительные средства и почему здесь так ждут дерби с казанским «Рубином».

«КАМАЗ» должен остаться в ФНЛ по справедливости. Но финансирования немного

Довольно неудачная вторая половина сезона для «КАМАЗа» обернулась итоговым семнадцатым местом, гарантирующим вылет из ФНЛ. Однако тенденция к отказу больших топ-клубов от вторых команд («двоек») в дивизионах пониже, казалось, сыграла на руку челнинцам, которые финишировали выше всех «неудачников» сезона. Например, «Спартак» решил распустить «Спартак-2», а «Локомотив» отказывается от «Казанки», освобождая вакантные места в ФНЛ и ФНЛ-2.

С другой стороны, Футбольная национальная лига уже заявила об очередных реформах, предполагающих сокращение числа участников с 20 до 18 в лиге, так что вакантное место все-равно осталось только одно.

Еще 6 июня челнинский клуб подтвердил свое участие в будущем сезоне Футбольной национальной лиги. Однако пакт о намерениях еще не гарантировал «автозаводцам» место в ФНЛ — «Ротор», который финишировал ниже челнинцев, имеет куда более серьезную инфраструктуру и финансирование, потому опасения болельщиков о том, что предпочтение будет отведено волгоградцам, вполне резонны. Кому отдаст предпочтение Российский футбольный союз, «КАМАЗу» как команде, финишировавшей выше, или более зажиточному «Ротору»? При выборе второго этот прецедент будет означать, по сути, отказ от спортивного принципа.



«Ротор», который финишировал ниже челнинцев, имеет куда более серьезную инфраструктуру и финансирование. Фото vk.com/fc.rotor

Впрочем, при любом раскладе перед руководством «КАМАЗа» стоит задача добирать финансирование клуба из сторонних источников, что в ФНЛ в принципе всегда было затруднительно, а теперь в условиях новой реальности тем более выглядит задачей трудноразрешимой. Как нам стало известно, в «КАМАЗе» уже работают над продажей нейминга стадиона в парке Гренада. Уже идет активный поиск партнеров, идут переговоры в Москве. Имена партнеров в «КАМАЗе» предпочли не называть, учитывая, что окончательных договоренностей пока нет.



Татарское «Бильбао» в Челнах? В «КАМАЗе» хотят делать ставку на челнинских игроков

Перед клубом из автограда в предстоящем сезоне встает сразу несколько проблем. Во-первых, кадровый голод, образовавшийся после того, как из Набережных Челнов разъехался костяк команды. В «КАМАЗе» будут вынуждены собирать новую команду, пусть и на основе некоторых оставшихся игроков.

— Достаточно большое количество игроков нас покинуло, — рассказывает «Реальному времени» заместитель генерального директора челнинского клуба Тимур Феоктистов. — Это связано отчасти с недостаточным финансированием, соответственно, мы упираемся в тот процесс, что фактически будем собирать новую команду. Не могу сказать, что с нуля. Потому что у нас около десяти футболистов должны остаться — шестеро на контракте и с тремя идут переговоры о продлении, — сказал функционер.

Остались: защитник Булат Садыков; полузащитники Владислав Игнатенко, Ильнур Батрутдинов, Михаил Казимир, Виктор Свежов и Наиль Замалиев.



Ведут переговоры о продлении: защитники Александр Куликов, Руслан Аюкин; полузащитник Юрий Кириллов.

— Но в целом сейчас мы сделаем акцент на локальных республиканских воспитанниках и на молодых футболистах, которые были заиграны в клубах ФНЛ-2, но по своим качествам смогут «потянуть» уровень ФНЛ-1, — объясняет РВ Феоктистов.

«КАМАЗ» завершил сотрудничество с Олегом Бакловым, Даниилом Аржевитиным, Львом Потаповым, Никитой Кашаевым, Александром Смирновым, Олегом Калугиным, Валерием Ганусом, Диего Акостой и Даниилом Лопатиным. Ушел и Евгений Воронин, подписав контракт с «Енисеем».

ФК «КАМАЗ»

— За игроков мы конкурируем с клубами с миллиардными бюджетами. А с учетом того, что у нас в республике не создана серьезная система подготовки, готовых играть на нужном уровне кадров практически нет. Мы бы с удовольствием только своими кадрами играли, но увы.

При этом в «КАМАЗе» не готовы искать усиления из других клубов ФНЛ, поскольку у клуба нет необходимых ресурсов. По нашим сведениям, у челнинского клуба будет один из самых низких бюджетов в лиге.

— Сейчас перед «КАМАЗом» стоит нетривиальная задача собрать боеспособный коллектив из собственных воспитанников и молодых ребят из ФНЛ-2, и при этом не упасть в грязь лицом. Нетривиальная задача, с учетом нашего бюджета, — продолжает Тимур Феоктистов.

— Два критерия: провести аудит по своей школе СК «КАМАЗ». Есть еще и вторая школа в городе — спортивная школа «Строитель». Сейчас мы будем и на нее ориентироваться, потому что мэр города вкладывает приличные средства и у них возникает серьезная инфраструктура. Школа тоже заинтересована в сотрудничестве, потому что пацанов куда-то выпускать надо. Если мы сможем создать треугольник из двух школ и профессионального клуба, то потенциально получим большее количество игроков, — с оптимизмом смотрит в будущее функционер.



Мечта болельщиков «КАМАЗа» — выиграть у «Рубина» у себя дома, — говорит Феоктистов. Фото rubin-kazan.ru

Возрождение татарстанского дерби

Не секрет, что в Набережных Челнах с особыми чувствами относятся к соседям из Казани. Столичный «Рубин» — давний раздражитель для челнинцев, и дело даже не столько в чисто футбольной плоскости, сколько в исторических разногласиях, кто должен представлять Татарстан в высшем свете отечественного футбола.

В Челнах резонно указывают, что «КАМАЗ» играл в Высшей лиге и представлял страну в еврокубках еще в «девяностых» годах, когда «Рубин» балансировал между второй и первой лигами. Однако в «нулевых» приоритеты у татарстанского правительства поменялись, а пожар на заводе внес дополнительную лепту в футбольную иерархию республики.

Теперь команды поравнялись на уровне ФНЛ, где наконец-то сойдутся в очных татарстанских дерби. В отличие от принципиальных противостояний «Рубина» с самарскими «Крыльями Советов» и некогда с пермским «Амкаром», это будет настоящее дерби по географическому признаку, что точно добавит градус в эти игры.

Если выбирать противостояние с Нижнекамском и Казанью, то для челнинских болельщиков важнее, конечно же, с Казанью. Мечта болельщиков «КАМАЗа» — выиграть у «Рубина» у себя дома, — говорит Феоктистов.

— Если РФС примет положительное решение, то это будет весело и интересно. Потому что мы что с «Рубином», что с Нижнекамском попытаемся сделать праздники футбола, чтобы люди с удовольствием пришли посмотреть на татарстанские дерби. Обязательно будут маркетинговые активности вокруг матча, — заявил Тимур Феоктистов.