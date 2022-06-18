День в истории: рождение «Татарстана», введение диамата и конфликт Жириновского с Немцовым

Чем примечательна дата 18 июня?

Фото: Строительство гостиницы «Татарстан», из архива Сергея Саначина. pastvu.com/

Сегодня, 18 июня — праздник у Центрального управления военных сообщений. 18 июня в Казани сдали в эксплуатацию гостиницу «Татарстан» и первый городской подземный переход через нынешнюю площадь Тукая, открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии для лечения детей с опухолями и лейкозами. В Российской империи учредили пенсии за службу, в советских вузах ввели обязательные дисциплины: диалектический материализм и историю КПСС. А Владимир Жириновский в программе Первого канала облил Бориса Немцова соком. Наконец, американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована за попытку проголосовать на президентских выборах в США. Родились: музыкант Пол Маккартни, солистка ансамбля песни и танца РТ Разия Тимерханова, писатель Варлам Шаламов. Умерли: актер Наиль Аюпов, критик Лев Копелев и скульптор Борис Королев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Здесь «Татарстану» быть!

18 июня 1918 года родилась татарская певица, обладательница лирического сопрано Разия Тимерханова, выступавшая на сцене с сочинениями Салиха Сайдашева, Александра Ключарева, Энвера Бакирова, Сарой Садыковой. Последняя сочинила две композиции, которые пользовались особенной популярностью у слушателей: «Дөнья матур, дөнья киң» и «Ак пароход», ее артистка посвятила своему супругу-моряку. Тимерханову называют одной из основательниц программы Ансамбля песни и танца Татарской АССР, благодаря ей возникло множество хоровых обработок татарских народных песен и наигрышей, получили повсеместное распространение вокальные сочинения татарских композиторов. Она проработала в ансамбле более сорока лет, а затем продолжала выступать на концертных вечерах в филармонии, работала на радио.

Фото: youtube.com

18 июня 1970 года в Казани были сданы в эксплуатацию высотная гостиница «Татарстан» и первый в городе подземный переход через площадь Куйбышева (ныне площадь Габдуллы Тукая). В период проектных работ гостиницу «Татарстан» хотели расположить на главной улице города — улице Баумана. Но автор проекта гостиницы, архитектор Мунир Агишев, возразил против этого решения. По его мнению, крупный многоэтажный комплекс гостиницы мог перекрыть историческую линию города, нанося непоправимый ущерб облику Казани. Гостиница «Татарстан» стала первым архитектурным детищем проекта казанских высоток.

18 июня 2008 года скончался народный артист РТ, заслуженный артист Российской Федерации — Наиль Галимуллович Аюпов. Его творческая жизнь неразрывно связана с театром имени Галиасгара Камала, где Аюпов проработал более сорока лет. Особую популярность актеру принесли роли в спектаклях музыкально-драматической направленности: Булат в «Голубой шали», Исмагил в «Угасших звездах», Миркай «Миркай и Айсылу». Аюпов обладал превосходными вокально-сценическими данными, что позволяло ему с легкостью перевоплощаться в разнохарактерных персонажей, которые отличались глубиной и поразительной достоверностью.

Фото: Ринат Назметдинов

18 июня 2021 года, как писало «Реальное время», в Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ. Татарстан стал одним из пяти регионов, в которых есть такие центры. В центре проводят операции по трансплантации костного мозга, хирургических манипуляций, лучевой терапии у детей, минуя длительное ожидание медицинских процедур.



В России появились пенсионеры

18 июня 1761 года в Российской империи была учреждена пенсия за службу. Изначально пенсионные выплаты полагались офицерам, проходившим службу на флоте. Однако в период правления императрицы Елизаветы Петровны произошли значительные пенсионные преобразования, и система жалований распространилась на сухопутных военнослужащих и чиновников. Выплачивая пенсии офицерам-иностранцам в размере полного жалования, императрица стремилась привлечь на русскую службу как можно больше иностранных военнослужащих.

Фото: history.rusoil.net

18 июня 1956 года в вузах СССР появились обязательные курсы по диалектическому материализму и истории партии. Постановление об этом было опубликовано вскоре после исторически значимого ХХ съезда, на котором секретарь Центрального комитета КПСС Никита Хрущев представил общественности доклад о принижении культа личности Сталина. Эти образовательные нововведения не были прогрессивными. К примеру, диалектический материализм объяснял сочинения античной философии в рамках марксизма-ленинизма с опорой на диалектику немецкого философа Гегеля. Главным трудом идеологии считалось сочинение Карла Маркса «Капитал», которое критиковало капиталистическую направленность экономики, восхваляя социалистическую экономику. Предмет «История коммунистической партии» посвящался изучению коммунистической партии в свете исторических событий XX века.



18 июня 1995 года в прямом эфире авторской программы Александра Любимова «Один на один» на телеканале ОРТ (ныне Первый канал) произошел конфликт между лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским и Борисом Немцовым (в то время — губернатор Нижегородской области). Главной темой выпуска стала поездка Владимира Жириновского в город Буденновск, где накануне произошел вооруженный захват заложников чеченскими террористами. В программе обсуждались пути выхода из сложившейся ситуации. Жириновский предлагал воздействовать на преступников путем штурма, Немцов же выступал за вариант договора с террористами, поскольку силовое воздействие могло угрожать безопасности заложников. Спор политических лидеров о вариантах спасения людей перерос сначала в словесное препирательство, а затем и вовсе — в драку. Свое несогласие с позицией Немцова Жириновский выразил своеобразно — плеснув собеседнику апельсиновым соком в лицо. В ответ Немцов сделал то же самое, но промахнулся. Эфир экстренно завершился.



Фото: Raph_PH/wikipedia.org

Сэру Полу — 80 лет

18 июня 2022 года 80-летний юбилей отмечает британский рок-музыкант, один из основателей группы The Beatles — сэр Пол Маккартни. На сегодняшний день, музыкант, несмотря на преклонный возраст, активно занимается общественной деятельностью. Являясь защитником прав животных, Маккартни вот уже долго время придерживается вегетарианства; выступает против глобального потепления и добивается запрета противопехотных мин; борется с бедностью, присоединившись в 2005 году к международной кампании Make Poverty History.

18 июня 1873 года суфражистка и активистка движения против дискриминации женщин Сьюзен Браунелл Энтони предприняла попытку проголосовать на выборах президента США. Совершить акцию Энтони, увы, не удалось: феминистка была жестоко избита разгневанными мужчинами и оштрафована на сумму 100 долларов. Было назначено судебное разбирательство, в ходе которого Сьюзен, в качестве обоснования своего поступка, ссылалась на четырнадцатую поправку в Конституции США. В дополнении указывалось, что принимать участие в голосовании имели право абсолютно все лица, родившиеся в Штатах (как женщины, так и мужчины). Тем не менее суд не принял аргумент активистки. Назначенный Энтони штраф в размере 100 долларов так и не был уплачен, в знак протеста и несогласия с вынесенным судебным решением.