Главные ошибки в утеплении фасадов

Топ-5 неправильных решений, на которых можно потерять много денег

Принимая решение о том, чем и как утеплять фасад, неопытный домовладелец часто ориентируется на возможность сэкономить или на советы своей строительной бригады. Но есть базовые принципы, несоблюдение которых потом дорого обойдется вам, причем в прямом смысле: вы или будете платить непомерные суммы за отопление в холодное время года, или потратитесь на переделывание всей системы. Перечисляем самые популярные ошибки в утеплении фасадов и советуем вам никогда так не делать.

Ошибка №1: утеплить только избранные места

Чтобы не расходовать слишком много утеплителя и обойтись малой кровью в монтаже, некоторые принимают ошибочное решение утеплить фасад только частично. Например, только поверх армопояса, или только в углах, или только на северной стене. Сэкономили? Поздравляем. Теперь вы будете отапливать улицу.

Чтобы утепление было действительно качественным, надо полностью замкнуть тепловой контур. А это значит, что стены нужно закрывать по всей площади. Прикрыть от ветра «мостики холода» — поможет, чтобы спастись, к примеру, от сквозняка. Но эффективно удерживать тепло в доме вы сможете, только если продумано, как защитить все источники его утечки. Единственное исключение из этого правила — межвенцовое утепление срубов, когда утеплителем «протыкиваются» все швы между бревнами. Дело в том, что дерево — материал довольно теплый сам по себе. Но и его в нашем климате рекомендуется хорошенько защищать от холода.

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Ошибка № 2: неправильный выбор материалов

Выбирая вид теплоизоляции, надо учитывать не только коэффициент теплопроводности. Обязательно принять во внимание, например, гигроскопичность материала (его способность впитывать влагу), паропроницаемость (иначе вы рискуете оказаться в плену заплесневевших стен), способ монтажа и самое главное — природу материала стен.

Например, если вам нужно утеплить деревянный сруб на высоком бетонном цоколе, то здесь не подойдет универсальное решение. Например, срубы рекомендуется утеплять вентфасадами, главное действующее лицо которых — минеральная вата. Для дерева она хорошо подходит в качестве утеплителя. А вот для бетонной стены цоколя больше подойдет, например, пенопласт (вспененный полистирол) — он и тепло удерживает, и влагу не собирает, и режется легко, и сам легкий. А еще он самый дешевый, и это отличный аргумент, если вам надо сэкономить. Выбирать специалисты советуют марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35 — у них высокая плотность, и они хорошо выдерживают механические нагрузки. Правда, у него есть недостаток: его могут съесть мыши. Поэтому многие специалисты советуют экструдированный пенополистирол. Для дерева он не подходит (потому что не дышит), а вот для цоколя в самый раз.

Так и со всеми остальными случаями. Нужно серьезно подходить к выбору типа утеплителя в зависимости от того, какой дом и из чего вы строите.

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Ошибка №3. Слишком маленькая толщина теплоизоляционного слоя

Вполне вероятно, что эту ошибку вам преподнесут как идеальный способ сэкономить: и на елку влезть, и коленки не ободрать, как говорят в народе. Суть вот в чем: фасад закрывается номинальным 10-сантиметровым слоем утеплителя, а вот в перекрытия и к мостикам холода — уже по 15 см. И мы бы еще поняли, если бы дело происходило где-нибудь в Краснодарском крае. Но мы живем в регионе с очень суровой зимой. И поэтому нам такой способ экономии выйдет боком и огромными счетами на отопление.

Универсального совета по толщине теплоизоляции не существует. Вам никто не скажет, какой слой вам надо укладывать, не зная вашего дома, его материала, площади, размеров оконных проемов и других интересных деталей. Существуют специальные формулы, по которым специалисты подбирают толщину слоя утеплителя — на них и надо ориентироваться. А не на опыт строителя Михалыча и не на рассказы соседа. И учитываются в этих формулах не только конструктив стен и теплопроводность изоляции, но и нормативы теплосопротивления для вашего региона.

Ошибка №4. Остановить строительство на зиму и не защитить материалы

Не только кирпич, газобетон или доски надо закрывать водонепроницаемым и желательно теплым материалом на зиму, если не успели их использовать. Оставлять на стене открытый пенопласт (если его хорошо армировали сеткой и клеем) — это еще куда ни шло, зимой ему ничего не угрожает (если гвоздем не ковырять, конечно). А вот, к примеру, оставлять в вентфасаде открытый слой минеральной ваты — до зимы с ней может случиться много интересного и не очень хорошего. Она не сгниет, но изрядно снизятся ее теплоизоляционные характеристики. Так что минвату точно надо закрыть: ветровлагозащитной мембраной с УФ-стабилизаторами или хотя бы самой дешевой пленкой (правда, если мембрану потом можно будет оставить и использовать для дальнейшего строительства, то пленку потребуется безжалостно содрать).

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Ошибка №5. Неправильный монтаж утеплителя

Это касается обоих популярных типов фасадных систем — и вентфасада, и мокрого фасада (он еще называется СФТК — система фасадная теплоизоляционная композитная). Если система собрана неправильно, своих функций она выполнять не сможет.

Так, собирая вентилируемый фасад, запихивать утеплитель неаккуратными смятыми кусками вразнобой нельзя. Большие зазоры между теплоизоляционным слоем и обрешеткой — ошибка. Если плита утепления провисает или, наоборот, слишком прижата — это тоже неправильно. Качество утепления во всех этих случаях снизится. И еще одна очень глупая, но от этого не становящаяся менее популярной, ошибка: никогда не путайте ветрозащитную пленку с пароизоляционной! Если поверх теплоизоляции вы положите пароизоляцию — все сгниет, потому что тогда конденсат не сможет выходить в окружающую среду. А вот ветрозащита и гидроизоляция дадут это сделать, это — правильные пленки. В топе ошибок сборки вентфасада еще и отсутствие вентиляционного зазора (а это в принципе делает всю конструкцию бессмысленной: утеплитель будет сырым, стены — сырыми, теплее не станет, а денег уже не будет).

А что с мокрым фасадом? Собирая СФТК, многие обращают больше внимания на финишный слой. Еще бы, он ведь на виду. Но мало кто задумывается о том, что плиты утепления и армирование правильно смонтировать гораздо важнее, потому что именно они отвечают за то, какие суммы будут значиться в вашей квитанции отопления. А вовсе не идеально ровная поверхность красивой стены.

Итак, и минераловатные, и пенопластовые плиты нужно сажать одновременно и на клей, и на дюбели. Не верьте тем, кто говорит, что хватит только клея. Или только дюбелей. Клей наносится на всю поверхность шпателем-гребенкой, а дюбелями надо «поставить точки» по центру и в углах. Важно правильно подобрать и длину крепежа: он должен входить не только в плиту, но и в сам слой клея. Еще одна популярная ошибка монтажа СФТК — прикрепить армосетку прямо к утеплителю степлером, а уже по ней покрывают слоем клея. Так вот, это никакая не армировка, и отвалится она от стены вместе с декоративным слоем. Все потому, что под саму металлическую сетку клей не попадет. Сетку для армирования надо погрузить в базовый слой клея (хотя бы на пару миллиметров).

