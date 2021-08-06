Утепляем деревянный дом

Зачем это делать, какие материалы использовать и чем вентилируемый фасад отличается от мокрого

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Зачем утеплять деревянный дом?

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Фото: fasad-exp.ru

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.

У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).

Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.

А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Фото: poliol.ru

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Фото: shop-tepla.ru

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же). Специалисты советуют монтировать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Фото: srbu.ru

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.