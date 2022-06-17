Сезон тихой охоты в Татарстане открыли подорожанием грибов на рынках

Подберезовики, опята и свинушки с прилавков отпускают по цене на 20-30% выше прежних лет

Фото: Диана Салихова

В татарстанских и соседних марийских лесах пошли грибы — и за ними на промысел вышли грибники. Причем покупка даров леса нынешним летом обойдется куда дороже, чем прошлым. Сколько стоят первые грибы на казанских рынках, какие из них не стоит ни покупать, ни собирать и какие ошибки нельзя допускать при переработке — подробнее в материале «Реального времени».

Торг неуместен



Когда времени ходить по лесам нет, а грибов хочется много и сразу, ехать надо не за город, а в самые «грибные» места в Казани — на рынки. Но цены нынче и на этот товар подскочили, по словам продавцов, процентов на 20-30%.

На Московском грибов мало, выбор невелик, и торговцы держат цену — ранние опята и подберезовики отдают не дешевле, чем по 250 рублей за полкило. Один продавец предлагал грамм 300 подберезовиков за 150 рублей.

«Оптом» — ведрами торгуют грибами из Марий Эл на Колхозном рынке, и тут цены уже более адекватны. Стандартное 5-литровое пищевое ведерко подберезовиков или подосиновиков «горкой» — 200 рублей, 7-литровое — 300. 5-литровое ведерко опят отдают за 200, свинушек — за 250.

Попытки торговаться что на Московском, что на Колхозном рынке не проходят.

Фото: Ринат Назметдинов

«Есть первый масленок!»



— Грибы пошли, настоящие! — в самом неожиданном месте — в больничном лифте — оживленно делилась новостями женщина, пришедшая навестить родственницу. — В выходные мы подберезовиков и подосиновиков набрали.

— А где? — оживились пациенты и навещающие.

— Так вам и скажи, — загадочно улыбнулась счастливица. — Места открывать нельзя. Грибы обидятся — пропадут.

Новость подтвердил коллега по цеху Владимир Музыченко: «Набрал немного подберезовиков и луговых опят, — отметил он в соцсети начало грибного сезона в Зеленом Бору. — А еще повстречал свинуху (ее появление в это время очень удивило). Есть первый масленок! Пока один. Но и его хватило для одной порции супа. Я думаю, и белые не за горами — первый слой бывает как раз в июне. Но нужны дожди и теплые ночки».

А его подписчик Андрей Сапожников выложил фото мисочки с молодыми сморчками.

— Сморчки пошли еще в мае, но я их не беру — боюсь перепутать с ядовитыми строчками. Мы с мужем ездили за надежными в гастрономическом плане грибами в выходные в Марийку, — рассказала читательница «Реального времени» Динара Салихова. — Подберезовиков много, и пока не червивые. Привезли две корзины и пакет — набрали часа за четыре, особо не утруждались.

Фото: Ринат Назметдинов

Вкусно и опасно

Свинушки — грибы, которые несколько десятилетий назад считались условно съедобными, но с 1984 года входят в перечень ядовитых и несъедобных грибов. На территории СССР они были запрещены к продаже, заготовке и переработке. В них содержится антиген, который накапливается в крови и уничтожает эритроциты. Из организма он не выводится, поэтому при неоднократном употреблении свинушек в пищу концентрация антигена в крови растет и запускается аутоиммунная аллергическая реакция — организм начинает вырабатывать антитела к антигену свинушки, они также гибнут, и в итоге возникает лавинообразная реакция в организме: малокровие, почечная и печеночная недостаточность, а как следствие — смерть.



Тем не менее любителей свинушек это не пугает: вкусные и нежные грибы кажутся неопасными, потому что, в отличие от отравления, например, бледной поганкой, печальный исход наступает в отдаленном будущем и не выглядит очевидно связанным с употреблением грибов.

Фото: Ринат Назметдинов

Специалист «голосует» за подберезовики

— Свинушки специалисты различают двух видов — опасные и неопасные, но я в них не разбираюсь, и поэтому не собираю их никогда, — говорит директор Ботанического музея КФУ, кандидат биологических наук Сергей Любарский. — И насколько я знаю, у несъедобных свинушек есть особенность вроде той, которую имеют некоторые морские животные. Например, у кораблика португальского есть стрекательные клетки, и первая встреча с ним может оказаться очень неприятной и болезненной. Однако куда опаснее вторая или третья — они сенсибилизируют организм, и при повторной встрече организм реагирует более бурно, и все может закончиться трагически. То же касается, насколько я знаю, не только свинушек, но и ранних грибов — строчков.

По словам Любарского, остальные появившиеся в лесах, на лугах и на рынке грибы для здоровья не опасны.

— Луговые опята, которые сейчас появились, вполне безопасны. Спутать их с ядовитыми грибами практически невозможно: они растут не в лесу, а на лугах и практически всегда не по одному, а кругами. Правда, у них вкусовые качества весьма посредственны. Также не стоит опасаться брать маслята и моховики, которые являются родственниками маслят и подберезовиков.

Фото: Ринат Назметдинов

Готовить — только сразу!

Татарстанское управление Роспотребнадзора еще в прошлые годы неоднократно публиковало рекомендации по выбору грибов. В частности, специалисты указывали, что их не стоит употреблять в пищу детям до 14 лет, больным людям, пожилым и беременным (грибы тяжело перевариваются из-за содержания в них хитина — природного соединения, которое трудно переваривается и затрудняет переваривание других веществ).

Не рекомендуется собирать грибы, растущие по соседству с промышленными зонами, автомобильными и железными дорогами, поскольку они способны быстро накапливать в себе вредные для здоровья человека отходы производства и выхлопные газы, накапливать радиацию.

Роспотребнадзор рекомендует собирать грибы только в экологически чистых районах, только хорошо знакомые виды и срезать их вместе с ножкой. То же, кстати, актуально для тех, кто «собирает» грибы на рынке: незнакомые грибы без ножки могут оказаться и трудноперевариваемыми, и опасными, ведь опознать гриб без нее получается не всегда.

Фото: pixabay.com

Все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые следует без сожаления выбросить. А оставшиеся надо обработать в день сбора — сварить, пожарить, заморозить.

По мнению Роспотребнадза, существует только три вида безусловно съедобных грибов: белые, рыжики и грузди. Все остальные должны быть отварены или отмочены перед приготовлением.

Пока сезон тихой охоты только начался, сообщений об отравлении грибами в Казани официально еще не поступало. Но специалисты советуют татарстанцам быть осторожнее и выбирать только хорошие знакомые виды этих даров леса.