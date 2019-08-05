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Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как собирать и заготавливать грибы

14:50, 05.08.2019
Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как собирать и заготавливать грибы
Фото: pixabay.com

Татарстанское управление Роспотребнадзора сообщило, что на сегодня в республике зарегистрировано 8 случаев отравлений грибами. Ведомство подготовило советы о том, как правильно собирать и заготавливать эту продукцию.

В управлении подчеркнули, что грибы не рекомендуется есть детям до 14 лет. Также они противопоказаны больным, пожилым и беременным.

Основной причиной отравлений является хитин — трудноперевариваемый продукт, который к тому же затрудняет доступ пищеварительных соков к другим веществам.

Роспотребнадзор рекомендует:

  • Собирать грибы в экологически чистых районах.
  • Собирать их в плетеные корзины.
  • Собирать только хорошо знакомые виды грибов.
  • Срезать каждый гриб с целой ножкой.

Перебирать собранные грибы дома, выкидывая все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Также в ведомстве советуют не собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты, не трогать старые, червивые или незнакомые грибы, пробовать их во время сбора, готовить их не позже, чем через день после сбора, мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде, хранить грибы в тепле.

Эксперты подчеркивают, что покупать грибы в любом виде у частников опасно. В магазинах и супермаркетах необходимо тщательно изучать упаковку.

Отдельно Роспотребнадзор напомнил, что существует только три вида безусловно съедобных грибов: белые, рыжики и грузди. Все остальные должны быть отварены или отмочены перед приготовлением.

Общество Татарстан
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