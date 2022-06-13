День в истории: в России — государственный банк, а в США — стратегические службы

Чем примечательна дата 13 июня?

Фото: Музей изящных искусств имени Александра III / rusplt.ru

Сегодня, 13 июня, Международный день божьих коровок, а также День швейной машинки. 13 июня Николай I издал манифест о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами, родился общественный и политический деятель Саид-Гирей Шагиахметович Алкин, в Москве открылся будущий Пушкинский музей, президент США Франклин Рузвельт создал предшественника ЦРУ, Государственный совет РТ принял республиканский закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья». Родились физик Джеймс Максвелл, поэт и драматург Уильям Йейтс, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Умерли полководец Александр Македонский, брат Николая II Михаил Романов и архитектор Искандер Валеев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Татарстане — налог для ветхого жилья

13 июня 1937 года родился композитор, пианист и общественный деятель Ренат Еникеев. После окончания Казанской консерватории он преподавал теоретические предметы и композицию в музыкальном училище, тогда же начал писать свои произведения. Массовой публики он известен по песням «Ак дулкыннар», «Ляйсан». Кроме того, Еникеев — активный исследователь, не только татарского, но и башкирского, казахского, узбекского, киргизского, таджикского фольклора.

Фото: Гасырлар авазы

13 июня 1955 года родилась Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Ее отец — родом из Татарстана. Трегулова родилась в Риге, окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Один из ее первых кураторских проектов — «Москва: сокровища и традиции» в художественном музее Сиэтла в 1990-м. В конце 1990-х она начала работать в столичных музеях. На посту гендиректора — с 2015 года.



13 июня 1996 года Государственным советом РТ принят закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья» — для формирования дополнительных финансовых ресурсов для ликвидации и реконструкции старых кварталов Казани. Его размер составлял один процент от объема реализованной продукции, взимался он с каждого юридического лица, зарегистрированного в Татарстане. Однако позже по требованию федерального центра налог отменили.

«Антитрущобные» жилищные стройки. Фото: Михаил Козловский

13 июня 2001 года из жизни ушел архитектор Искандер Валеев. Валеев участвовал в проектирование авиационного завода имени Горбунова, а также руководил разработкой генеральных планов новых районов Азнакаево, Альметьевска, Бавлов, Бугульмы, Набережных Челнов, Нижнекамска.

13 июня 2021 года «Реальное время» писало об откровениях хирурга-ортопеда Владимира Белякова, главврача клинической больницы №16. В частности, рассказывая о работе в Закамье, он вспоминал: «В один из тех годов я сделал больше 1 200 операций — от четырех до восьми операций в день. В то время в Нижнекамске был дефицит врачебных кадров, мы буквально не выходили из операционных».



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Каким был предшественник Центрального банка РФ

13 июня 1860 года по указу императора Александра II в России учредили Госбанк. Созданный в 1762 году другой банк, по сути, существовал только на бумаге. Основной капитал Госбанка составлял 15 млн рублей, а на резерв выделили 3 млн рублей. Через три года после открытия его отделения стали появляться в разных городах России.

13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств имени Александра III. Сейчас это ГМИИ имени Пушкина. На составление проекта здания был объявлен конкурс, проводимый Академией художеств, в результате которого победил проект архитектора Романа Клейна. Условия конкурса разрабатывал доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев, он же и считается основателем музея.



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Рузвельт почти придумал ЦРУ



13 июня 1865 года родился ирландский поэт и драматург Уильям Йейтс. Еще во время обучения в художественном училище Уильям начинает писать стихи, его способности положительно оценивали такие поэты, как Джерард Хопкинс, Уильям Моррис и Оскар Уайльд. Интерес поэта к оккультизму проявился в его творчестве, так как в нем присутствуют мотивы кельтского фольклора, кроме того, оно проникнуто неоромантическим стилем. В 1923 году Уильяму Йейтсу присуждена Нобелевская премия по литературе.

13 июня 1942 года президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании новой организации, поскольку при сборе данных разведорганами армии и флота происходила путаница. Во время Второй мировой войны появилась необходимость в централизованном сборе информации для формирования лучшей стратегии действий, так появилось Управление стратегических служб, позже получившее название ЦРУ.