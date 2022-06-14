Владимир Грицких: «Нам позволялось искать новые проекты, и Казань была готова принять их»

Бывший руководитель ликвидируемой Дирекции внебюджетных программ развития Казани — о ее вкладе и ликвидации

Фото: Роман Хасаев

В Казани ликвидируют Дирекцию внебюджетных программ развития города. Созданная для координации деятельности по организации инвестиционных проектов в столице Татарстана, она проработала без малого четверть века. И половину этого срока дирекцию возглавлял депутат Госсовета республики IV созыва, разработчик «Стратегии-2030» Татарстана Владимир Грицких. В авторской колонке для «Реального времени» он анализирует тот вклад, который организация внесла в развитие Казани, и делится мыслями относительно ее закрытия.

«Это большой этап жизни — много интересной работы»

Когда узнал о ликвидации Дирекции внебюджетных программ развития Казани, подумал, что всему приходит свое время. Конечно, это ностальгия, мы организовывали дирекцию 20 лет назад и прошли большой этап.

Сделали достаточно много хороших проектов, даже готовили отчет, что привлекли в Казань средства на сумму 145 млн долларов. Кроме того, мы разработали «Стратегию Казани», а затем опыт, полученный в городе, помог нам разработать и «Стратегию-2030» для республики. Это большой этап жизни — было много интересной работы. Нам удалось привлечь к работе над городом одних из лучших экспертов в России на то время.

Надо сказать, что во многом дирекция была организована благодаря тому, что нас поддержал Камиль Шамильевич Исхаков. То есть идею того, что мы создаем некую организацию, которая отвечает в городе «за развитие», смотрит вперед и находится в некоем свободном пространстве. Благодаря ему мы не были включены в повседневную рутинную работу. Нам позволялось искать новые проекты, и Казань была готова принять их и реализовывать. Это было очень здорово! Тогда у меня было первое ощущение того, что ты работаешь с проектами, каждый из которых тебя развивает. И развивает не только тебя, но и организацию, и город, все по-новому.



Во многом дирекция была организована благодаря тому, что нас поддержал Камиль Исхаков. Фото: Тимур Рахматуллин

Первым мы сделали «Квартал Б». Нам нужно было доказать очень многое. И Камиль Шамильевич нас, конечно, очень сильно поддерживал. А на тот проект, под который мы получили большой заем, нам давали срок 3 года. Мы сделали его за полгода, чем привели организацию, выдавшую нам деньги, просто в шок.

«Это был тяжелый для нас опыт»

По проекту «Квартала Б» мы начали с инженерной подготовки территории между улицами Луковского, Тихомирнова, Эсперанто и Павлюхина. Голый квартал, где стояли дома, которые нужно было расселить, землю освободить, проложить всю инженерную инфраструктуру и потом продать участок под застройку. Это был тяжелый для нас опыт, но мы, как молодые комсомольцы, в этом огне обковывались.

Мы собирали команду под этот проект и, по сути дела, формировали свою дирекцию на его основе. Подготовка «Квартала Б» была не очень простая, потому что эта тема для всех нас, и для города в том числе, была новой. Но нам удалось его достаточно быстро адаптировать и договориться с Госстроем, он тогда выдавал разрешение на эти проекты, то есть подписывал готовность городов. Когда мы закончили, проект считался одним из самых успешных в России. Потому что в процессе не произошло особых изменений, все было сделано в срок и в соответствии со сметой. Мы оказались на фронте производства инженерных работ, а это была не наша профессия, нам пришлось находить очень хороших специалистов в Казани. Мы их нашли, и нам все удалось создать.



Голый квартал, где стояли дома, которые нужно было расселить, землю освободить, проложить всю инженерную инфраструктуру и потом продать участок под застройку. Фото: president.tatarstan.ru

Наши следующие проекты продвигались достаточно просто, мы поняли технологию их производства, у нас появились люди, которые понимали нас, верили тому, что мы делаем, и спокойно воспринимали. У нас был проект по водоснабжению, по-моему, на 10 млн. Потом следующий крупный проект, который мы, конечно, долго готовили — это было серьезное испытание для нас. Проект был непростой, это надо было согласовать с Минфином России, нашим правительством, городом, согласовать с тем, кто дает деньги, на что тратить, на что не тратить, объем гарантий — тяжелая была ситуация. Конечно, Камиль Шамильевич хотел потратить на праздник, а там давали под какое-то дело. Но Казань за счет этого проекта тогда отремонтировала много больниц, школ и других социальных объектов. Он пришел «в тему».

«Всегда доводилось работать с руководителями, которые поддерживают проекты»

Я ушел из дирекции очень давно, в 2011 году. У меня появилась другая интересная работа. И что там происходило с тех пор, мне трудно представить. Почти все люди, которые работали в дирекции, мне кажется, сегодня в основном успешно работают. Они этот опыт конвертировали в свой личный успех.

У нас были очень хорошие отношения с российским экспертным сообществом, которое нам помогло, когда мы уже делали стратегию развития республики. Хотя это уже не в дирекции. И тогда, я не побоюсь сказать, многие отмечали, что это одна из лучших региональных стратегий, и она была принята в качестве закона. Но там уже, конечно, была очень сильная поддержка нашего президента, это был его проект.

Многие отмечали, что это одна из лучших региональных стратегий. Фото: prav.tatarstan.ru

Я могу сказать, что мне всегда доводилось работать с руководителями, которые поддерживают проекты. Ведь часто бывает так, что лидеры сначала загораются, а потом им уже все равно, и дальше ты плывешь сам как хочешь. А здесь мне повезло, всегда была поддержка.

Скажу самонадеянно, может быть, это потому, что мы все хорошо делали. Но я всегда был удачлив в этом смысле, у меня никогда не было партнеров, клиентов или заказчиков, с которыми были какие-нибудь проблемы. И во многом этому помогла дирекция, потому что мы тогда поняли, как выстраивать и организовывать среду вокруг проекта, чтобы он жил, чтобы была поддержка, чтобы не затухал, а двигался вперед.

Владимир Грицких