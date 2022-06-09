Полимерные решения СИБУРа для трубопроводов заинтересовали нефтяников Татарстана

Полиэтиленовые армированные трубы могут использоваться для перекачки трудной нефти в Татарстане

С погружением в татарстанскую «нефтяную» экономику СИБУР вышел со своими предложениями по ее развитию. Холдинг и Татарстан объявили о готовности вместе работать над внедрением инновационных труб, которые должны заменить традиционные металлические на нефтепромыслах республики. По словам нефтяников, основные требования для месторождений с трудноизвлекаемой нефтью предъявляются к повышенной антикоррозионной устойчивости, так как основной ущерб экономике и окружающей среде наносят неожиданные порывы в трубах под землей. Эксперты «Реального времени» уверены, что полимерные трубы способны обеспечить герметичность и надежность на долгий срок.

«Пластиковое» ноу-хау под Нефтяной саммит

Нефтяники Татарстана заинтересовались возможностью обеспечения нефтепромыслов полиэтиленовыми трубами, которые изготавливаются из сырья СИБУРа. На очередном Нефтяном саммите Татарстана планируется подготовить экспозицию с предлагаемыми решениями по использованию инновационных труб в нефтедобыче, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики.

— На совещании с участием малых нефтяных компаний Татарстана СИБУР презентовал полимерные решения для нефтегазодобывающих промыслов в виде полиэтиленовых армированных труб. Предложение нашло отклик у представителей отрасли. Президент республики Рустам Минниханов поручил организовать экспозицию с предложенными решениями на очередном Нефтяном саммите Татарстана, — сообщили в ведомстве.

По словам руководителя отраслевых продаж СИБУРа Юлии Румянцевой, полиэтиленовые трубы имеют большой потенциал использования в нефтедобывающей отрасли благодаря своим преимуществам: стойкость в агрессивных средах, легкость монтажа, сокращение затрат на транспортировку. Предприятия СИБУРа, в том числе расположенные в Татарстане, постоянно модернизируют свои марки под потребности отрасли.

Полимерные марки особого назначения

«В портфолио продуктов как «Казаньоргсинтеза», так и «Запсибнефтехима» имеется ряд марок полиэтилена, представляющих большой интерес для создателей инженерных трубопроводных систем, которые эксплуатируются как в системах газоснабжения и водоснабжения, так и начинают внедряться и в нефтегазодобычу. Данные материалы имеют перспективу на внедрение в этом сегменте. Мы делаем на них ставку и постоянно занимаемся совершенствованием уже освоенных рецептур и разработкой новых, как на Казаньоргсинтезе, так и в целом в периметре компании СИБУР», — сказала Юлия Румянцева.

Как уточнил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, нефтяники заинтересованы в переходе на полимерные трубы благодаря их преимуществам.

— Этот вопрос назревал давно. Преимущество полимерных труб перед металлическими даже не обсуждается. Металл ржавеет, гниет. Любая замена трубы — это дорожные работы, перекрытия улиц и так далее. Поэтому любой нормальный хозяйственник будет заинтересован в замене металлических труб на полимерные. Другое дело, что для «нефтянки» нужны трубы, выдерживающие давление 25—40 атмосфер, а не до 10 атмосфер, которых сейчас большинство на рынке, — отметил Яруллин.

В компании отметили, что разработанные технические решения уже сейчас отвечают основным требованиям сегмента промысловых нефтяных трубопроводов, в том числе по необходимому давлению.

Главный ущерб — от порывов в металлических трубах под землей

Проректор КФУ по научной деятельности, доктор геолого-минералогических наук Данис Нургалиев уверен, что процесс замены устаревших металлических труб на полимерные на нефтепромыслах будет расширяться, так как новые материалы обладают антикоррозионной устойчивостью. «Главный недостаток металлических труб — мгновенная коррозия внутренней поверхности. Срок их эксплуатации — маленький, ну точно меньше, чем у пластиковых», — говорит он.

Глава института нефтегазовых технологий КФУ напоминает, что первые шаги по переходу на «пластик» сделала «Татнефть» несколько лет назад. А в прошлом году «Татнефть» объявила о готовности перевести все нефтепромыслы на стеклопластиковые трубы, так как пластиковые трубы для нефтянки не выпускались. «Важно учитывать, что при добыче нефти всегда выделяется большой объем подземной воды, причем она соленая, тогда «Татнефть» первой пошла на замену металлических труб на стеклопластиковые. Первые шаги были сделаны еще в начале 2000 годов. Это были не локальные отрезки, а целые кусты нефтепромыслов. Вся система трубопроводов была заменена, сепараторы воду подготавливают и обратно закачивают. В результате было заменено много сотен километров под землей. Если труба проржавела, то вода попадает за горизонт. С переходом на пластиковые трубы будет обеспечена экологическая чистота перекачки нефти и воды».

Но за это время не все нефтепромыслы успели заменить металлические нефтепроводы на пластиковые, говорит Нургалиев.

По его словам, разница между пластиковыми и стеклопластиковыми трубами заключается в том, что последние дороже в цене, хотя и не факт, что прочнее пластика. Но это и хорошо, потому что у нефтяников есть выбор в подборе трубы для скважин с разным дебитом добычи нефти. «Особенно актуальны полимерные решения для месторождений с разными условиями добычи. Знаю, что сотни километров труб используются на нефтепромыслах Западной Сибири», — добавил он.

— Потенциально нефтяным компаниям будет интересен переход на полиэтиленовые армированные трубы. Это позволит сократить расходы, упростить монтаж и обслуживание. Если СИБУР сможет доказать нефтяникам и газовикам преимущества труб, то спрос будет значительный — до нескольких миллионов тонн ежегодно. В ближайшие годы ожидается рост спроса на трубы большого диаметра ввиду планов по переориентации экспорта ресурсов в Китай и другие страны Азии. Полиэтиленовые трубы давно применяются в нефтегазовой отрасли в низконапорных трубопроводах, — уверен финансовый аналитик, автор стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрий Марков.