День в истории: праздник поездов из Зеленодольска, «Мертвых душ» и Виссариона Белинского

Чем примечательна дата 11 июня?

Сегодня, 11 июня, — Общероссийский день склероза. В этот день было начато строительство анатомического театра Казанского университета, открылся комплекс Белой мечети в Болгаре, опубликована поэма «Мертвые души», из Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд. Родились: литературный критик Виссарион Белинский, поэтесса Марзия Файзуллина, исследователь Жак-Ив Кусто, умерли председатель Временного правительства Александр Керенский, телеведущий Ираклий Андроников, писатель Роберт Ирвин Говард. Подробнее — в материале «Реального времени».

Театр мумий и черепов

11 июня 1834 года начато строительство анатомического театра Казанского университета, которое завершили к 1836 году. Это единственный действующий театр такого рода в мире. Здание построено в стиле классицизма архитектором Михаилом Коринфским при участии ректора Николая Лобачевского. В музее хранятся различные экспонаты, собранные учеными со всех концов света, в частности мумии XVI века и антропологическая коллекция черепов и скелетов.

Фото pastvu.com

11 июня 1834 года Фома Петонди был назначен казанским губернским архитектором. В том же году он возвел здесь дом для купца Александрова, а также принимал участие в строительстве Казанского Богородицкого монастыря и строил по собственному проекту колокольню в Кизическом монастыре.

11 июня 1894 года с Зеленого Дола в Казань прибыл первый поезд, состоящий из четырех вагонов. Обратно он отправился 15 июня. До постройки Романовского моста в 1913-м пассажиры, едущие в Москву, пересаживались там на пароход до пристани «Остров», а потом ехали на поезде из Свияжска.

Фото tatarstan.ru

11 июня 2012 года в городе Болгар был торжественно открыт комплекс Белой мечети, построенный ко дню принятия ислама Волжской Булгарией. Высота его главного купола — 17 метров, а диаметр — 9 метров. Минареты напоминают минарет мечети Пророка в Медине.

11 июня 2021 года «Реальное время» писало о крупном взяточничестве с угоном автомобиля в Ирак, при участии замначальника отдела БОП МВД Ильдара Камалова. Майора задержали через 9 дней после приговора обвиняемому в лизинговой афере.

Фото wikipedia.org

«Души» вышли в свет

11 июня 1811 года родился литературный критик, теоретик реализма Виссарион Белинский. Он один из немногих выдвинул требования к русской журналистике, заявив, что она не только способ интеллектуального развития народа, но и единственный способ пробуждения его политического и правового сознания. Больной туберкулезом, Белинский не дожил трех дней до своего 37-летия.

11 июня 1842 был опубликован первый том поэмы «Мертвые души». Обложка была украшена рисунком самого Гоголя, который совместил предметы быта и обихода с элементами иконографии темы смерти: черепами, скелетами, масками.

Фото fotogora.ru

Человек-акваланг

11 июня 1910 года родился французский исследователь океана и режиссер Жак-Ив Кусто. Совместно с Эмилем Ганьяном он изобрел акваланг, первый прототип которого испытал в 1943 году, что позволило в будущем ему и многим другим исследователям расширить круг знаний о подводном мире. Первые же погружения Жак-Ив проводил в маске и с трубкой для дыхания.

11 июня 1936 года умер писатель-фантаст Роберт Ирвин Говард, создатель известного цикла рассказов о Конане-варваре. Также новеллист был известен своими работами над продолжением произведений Лавкрафта, с которым он дружил по переписке, и рассказами и стихотворениями о Соломоне Кейне.