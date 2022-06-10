Скандал вокруг моратория продолжается: за «Рубин» вступились «Уфа» и «Ростов». РФС и РПЛ отрицают обвинения

Боссы «Рубина», «Уфы» и «Ростова» заявляют, что РПЛ и РФС обещали ввести мораторий на вылет

Фото: ФК «Рубин»

В ФНЛ и российской Премьер-лиге уже вовсю идут приготовления к новому сезону, стыковые матчи давно определили состав участников обеих лиг, однако на нынешней неделе история вышла на новый виток развития. Вылетевшие команды по-прежнему не могут успокоиться и в унисон заявляют, что РФС их обманул с мораторием на вылет. О том, почему «Рубин», «Уфа» и «Ростов» утверждают одно, а в Российском футбольном союзе — другое, разбирается спортивная редакция «Реального времени».

Борьба за «Рубин» в РПЛ продолжается? Теперь подключились «Уфа» и «Ростов»

Казалось бы, тема с вылетом «Рубина» в Футбольную национальную лигу наконец утихла, и, судя по селекционной работе, в Казани даже смирились с тем фактом, что будущий сезон придется провести в ФНЛ. Однако в середине недели скандал подогрели там, откуда не ждали, — в Уфе. Казалось бы, принципиальный соперник, как правило, Казани больших успехов не желающий, выступил в поддержку «Рубина» через генерального директора и идейного вдохновителя ФК «Уфа» Шамиля Газизова. Функционер заявил, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц в марте обещал, что никто не вылетит. Вот цитата с пресс-конференции уфимского босса:

«Хачатурянц в марте нам сказал, что вылета не будет. Я лично присутствовал при этом разговоре. Но что произошло, то произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. То, что говорили Рустем Сайманов и Алексей Рыскин, — правда».

Фото vk.com/ufafc

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в свою очередь высказался в поддержку уфимского коллеги, объяснив ход событий прошедшей весны в интервью «Р-Спорту»:

«Я подтверждаю полностью слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича [Дюкова]. Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает.



Он говорил: «Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача — провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось».



Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов.



На собрании лиги мы подняли вопрос, Хачатурянц сказал: «Я, к сожалению, констатирую, что позиция РФС поменялась». Мы же сказали, что публично об этом заявим, на что он нам сказал: «Тогда я возьму всю вину на себя. Скажу, что я что-то не так понял, что-то перепутал».

При этом Рыскин признал, что понимает — вины самого Хачатурянца здесь нет.

«Потом он просто понял, что в этой ситуации остается крайним. И взял всю вину на себя перед нами», — заявил ростовский функционер.

Фото rrooff.ru

Что интересно, две эти версии в целом довольно схожи с тем, какой вариант журналистам представил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

— В этом году 2 марта ушли игроки «Краснодара», и мы предложили собраться. «Краснодар» был тоже инициатором, чтобы прекратить чемпионат. Я знал, что у меня игроки уйдут, знал, что нужно будет огласить мораторий на вылет. 22 марта провели в очном формате встречу руководителей клубов РПЛ. Было 10 клубов за введение моратория, пять — против. 23 марта собрались снова, чтобы решить вопрос с мораторием. После этого продолжили играть, все нормально, — приводило слова Сайманова «Реальное время».

Впрочем, в прессе Ашот Хачатурянц заявлял, что сезон вообще может быть не доигран. «Вопрос не решен. Некоторые команды могут не доиграть сезон», — говорил после собрания клубов РПЛ Хачатурянц.

Сейчас становится понятно, кого он имел в виду. О своем снятии заявляли «Краснодар» и «Рубин». Тогда же президент лиги Хачатурянц якобы сообщил клубам о договоренности с президентом РФС Александром Дюковым о том, что из РПЛ никто не вылетит. На тот момент думали сняться с чемпионата и «Рубин», и «Краснодар», который потерял всех своих легионеров. Однако эти гарантии сыграли свою роль, и чемпионат доиграли.

Что мы имеем на сегодня: три клуба заявляют, что 22 марта клубы решили никого из РПЛ не исключать, а руководство РФС успокоило команды, что это вопрос решенный. Нужно лишь продолжить играть и не пугать общественность и собственные команды, чтобы сохранялся фактор борьбы между клубами за сохранение прописки. Как показало время, согласие клубов держать молчание стало для них роковой ошибкой.



Фото: rfs.ru

Сейчас Хачатурянц заявляет, что все было иначе

В свою очередь босс российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявлял, что все было несколько иначе. При этом стоит отметить, что ни президент РПЛ, ни президент Российского футбольного союза Александр Дюков ни разу публично не обещали, что мораторий будет принят и никто из команд в этом сезоне в ФНЛ не вылетит. Поэтому остается только принимать заявления боссов «Рубина», «Уфы» и «Ростова» за чистую монету без подтверждений второй стороны.

Что же на самом деле говорили Дюков и Хачатурянц? На прошлой неделе Хачатурянц во время брифинга по итогам сезона заявил, что уговор был лишь о том, чтобы не обсуждать тему увеличения лиги до мая.

«Это все на уровне слухов, слухи не хочу комментировать. Ситуация была действительно очень тяжелая. Если вы помните, в первую неделю после того, как мы стали жить в другой реальности, разные клубы попали в разные ситуации. «Рубин» был в наиболее тяжелой ситуации.



То, о чем мы договорились, — не обсуждать вопрос увеличения лиги до мая, до момента, когда этот вопрос должен был снова обсуждаться на исполкоме. Чтобы не убивать мотивацию. Никаких там обещаний, что это будет сделано или не будет сделано... это все на уровне слухов».

Фото: rfs.ru

Президент РФС Александр Дюков сказал, что не мог заявлять на публике одно, а в кулуарах обещать другое. Он придерживается официальной позиции, что мораторий нарушил бы спортивный принцип. В общем, подобных обсуждений не было и быть не могло.

«В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу.

Как вы себе представляете, чтобы тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип.



Кто-то пострадал больше, кто-то — меньше. Надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус. Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем», — заявил президент РФС.

По итогу мы имеем два разделившихся лагеря: боссов ряда клубов с одной стороны и руководителей российского футбола — с другой. Судя по тому, что говорят клубы, то это, по сути, обвинения в «кидке» со стороны руководителей.

Следует отметить, что футбольная общественность в целом занимает позицию не Газизова с Саймановым, указывая, что спортивный принцип был сохранен и это важнее расплывчатых обещаний-необещаний. Разговоры о «татаро-башкирском лобби» были вкинуты в прессу, и комментарии довольно оперативно разошлись, что указывает на продолжение кулуарной борьбы. Остается только следить за развитием событий и чем закончится эта история.