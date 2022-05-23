Рустем Сайманов: «Даже если мы в итоге попадем в ФНЛ, то очень скоро оттуда постучимся»

Генеральный директор защищал Слуцкого, объяснял катастрофу «Рубина» уходом легионеров и критиковал УЕФА

Уже через сутки после вылета (пока неофициального) «Рубина» из Российской премьер-лиги генеральный директор клуба Рустем Сайманов собрал журналистов, чтобы ответить на накопившиеся за сезон вопросы. Инициативу в кулуарных разговорах похвалили все представители медиа, отметив, что, в отличие от сбежавшего с пресс-конференции Леонида Слуцкого, функционер не стал закрываться, а наоборот — объяснял, в чем причины неудач. Впрочем, сама 3,5-часовая пресс-конференция в основном сводилась к одному главному тезису: «Рубин» — самый пострадавший клуб и не заслужил такого итога в чемпионате. Доли вины тренерского штаба или руководства в этот день признано не было. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные высказывания Рустема Сайманова.

«Слуцкий — жертва. Он больше всех пострадал»

Один из двух главных вопросов для журналистов был, конечно же, тренерский. Буря негативных эмоций и обсуждений в болельщицких сообществах и социальных сетях в основном сводится к одному: Леониду Слуцкому нужно уходить. Впрочем, есть и менее массовый второй лагерь, который считает, что именно ему и надо исправлять ту катастрофу, к которой казанский клуб пришел под его руководством. Рустем Сайманов сходу пресек все споры и заявил, что не просто видит Слуцкого тренером «Рубина», но и даже не допускает мысли о вине специалиста в итоговом провале в сезоне.

— Никогда не считал, что присутствуют какие-то косвенные признаки его неудовлетворительной работы. Более того, я считаю, что сделал правильный выбор, пригласив этого специалиста. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции этого специалиста. Я считаю, что тренер больше всех пострадал. Он жертва в этой ситуации.



А какие вы видели косвенные признаки неудовлетворительного результата? Что мы летели? У нас шесть игроков основного состава ушли, мы наигрывали на сборах другой состав.

Чуть позже генеральный директор сообщит, что Слуцкий даже не начинал разговор о том, чтобы покинуть команду, если мораторий на вылет клубов из РПЛ все-таки не примут.

— Слуцкий готов к ФНЛ. Мы до ночи вчера обсуждали с ним потенциальных игроков и их позиции. Надеемся, что еще останемся в РПЛ, но если опустимся, то он все равно уже активно принимает участие в формировании команды. Надо отдать должное ему, у него даже нет мыслей «ну как же я буду в ФНЛ?».



Я с очень многими тренерами работал и знаю, что он очень тонко чувствует футболистов. Он со всеми общается, всех вызывает. Все, кто от него уходит, те в очень хороших отношениях с ним расстаются. Это же не просто так. Нельзя все на Слуцкого скинуть — вот он недорабатывает.

На вопрос, допускал ли вообще генеральный директор «Рубина», что другой тренер мог бы лучше справиться с ситуацией в концовке чемпионата, Сайманов поначалу даже растерялся. Судя по всему, такой мысли у функционера не возникало ни на секунду.

— Нет. А кто? Я даже не допускал. Я человек, находящийся всегда внутри процесса, считаю цифры и смотрю выкладки, которые дают по команде, и вижу процесс — мне есть с чем сравнивать. Он заложник ситуации, и я знаю, в чем там проблема. И я оглашал все это в РФС. Ну причем здесь Слуцкий?

Фото: «Реальное время»

Ну а на критику со стороны легенд клуба функционер заявил, что рассчитывал на большую поддержку от тех, кого приглашал в команду.

— Не считаю, что нужно комментировать слова Гекдениза Карадениза. Для чего? Я ждал поддержки от него. Я в свое время пригласил его сюда… Клуб сейчас в тяжелом положении. Мне кажется, лучше бы он поддержал команду.

«Это преступление — нам играть в ФНЛ»

Остается сегодня и еще одна интрига, от которой зависит будущее клуба в целом. Это вопрос о вероятном сохранении прописки «Рубина» в Российской премьер-лиге. Вообще, вся пресс-конференция Рустема Фадиевича была о том, что «Рубин» — самая пострадавшая команда во всей лиге, поскольку сделала ставку на легионеров, которые не по вине клуба команду покинули. Этот нарратив красной линией проходил едва ли в каждом ответе генерального директора казанского клуба.

На этом тезисе выстраивалась презентация, с которой функционер выступил сначала перед РФС, а сегодня и перед журналистами. В целом впечатление от пресс-конференции осталось неоднозначным. Все выступление сводилось к перечислению проблем, с которыми пришлось столкнуться казанскому клубу.

— Два года подряд практически единогласно команды принимали решение и посылали его в РФС чтобы увеличить количество команд до 18, — рассказывает Рустем Сайманов. — Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли игроки «Краснодара», и мы предложили собраться. «Краснодар» был тоже инициатором, чтобы прекратить чемпионат. Я знал, что у меня игроки уйдут, знал, что нужно будет огласить мораторий на вылет. 22 марта провели в очном формате встречу руководителей клубов РПЛ. Было 10 клубов за введение моратория, пять — против. 23 марта собрались снова, чтобы решить вопрос с мораторием. После этого продолжили играть, все нормально.



Даже если сейчас играл бы в стыковых матчах, вы бы увидели, пострадал «Рубин» или нет.

Фото: «Реальное время»

Продолжил тему вероятного падения в Футбольную национальную лигу Рустем Сайманов уже на четвертый час пресс-конференции. Он заявил, что оставаться в «лучшей лиге мира» надолго в Казани не собираются.

— Наша задача вернуться из ФНЛ обратно, это преступление — нам играть в ФНЛ! Что бы ни было, я верю, что мы точно вернемся в РПЛ. Мы же не говорим «прощайте». Даже если мы в итоге туда попадем, то очень скоро мы обязательно оттуда постучимся, даст Бог, — заявил Сайманов.

Фото: rubin-kazan.ru

На аргументы о том, что команда выглядела плохо и до весеннего исхода иностранных футболистов, Рустем Фадиевич лишь указал на то, что некоторые игроки перестали играть на прошлогоднем уровне. А на предположение, что в случае расширения лиги «Рубину» предстоит сыграть со «СКА-Хабаровском», Сайманов не стал называть казанский клуб фаворитом этого противостояния, а рассказал о том, с какими проблемами казанская команда столкнется даже при таком развитии событий:



— Я не знаю, кто будет фаворитом, но мы выйдем и будем биться. Смотрите: у нас 18 человек в заявке. Из них травмированы Зотов, травмировался Апшацев, из них еще молодежь и шесть человек на желтых карточках. Представим, что мы начнем на выезде и получат еще три, и у нас выходить-то некому будет. Это же объективно! Если бы все было нормально, то этих проблем не было бы, все же вытекает одно из другого.

«Решение УЕФА беспрецедентно. Нас просто ограбили»

Поведал Рустем Сайманов и о том, как старался удержать тех самых шестерых легионеров. По его словам, игроки покидали команду и объявляли об этом уже постфактум. В то же время он отметил Хвичу Кварацхелию, который играл до апреля и не перешел в «Наполи» до конца сезона, уйдя в «Динамо» Батуми.

— Я пытался убедить. Мы собирали игроков, разговаривали. Я сообщал, что у нас полное финансирование, очень спокойно все в стране, никаких проблем не будет. Давайте доиграем, а после сезона будем решать вопрос. Причем ведь игроки сначала заявляли, что не хотят уезжать. А в итоге многие решали уехать, а кто-то потом звонил и говорил: «Я уехал». Вот как их удержать?



Я говорил, что все будет выполнено, все будет решено. Все будет выплачиваться, все будет на счетах в банках, а потом мы найдем способ, как конвертировать, — рассказал генеральный директор «Рубина».

Объяснил Рустем Сайманов резкий спад в игре и результатах и тем, что из-за ухода легионеров команде стало недоставать игроков на нужные позиции на поле. Так, мол, нарушились «цепочки».

— Шесть игроков уехавших были лучшими. Плюс ко всему уменьшилось количество игроков в заявке — отсюда меньше возможности восстанавливаться. Плюс вопрос амплуа. У нас осталось два центральных защитника, и все. Больше никого же нет. Опорника тоже нет. У кого-то ушли, у кого-то не ушли игроки, — заявил Сайманов.

Фото: rubin-kazan.ru

Также функционер обрушился с критикой на УЕФА, которое приняло решение разрешить футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке на срок до 30 июня 2022 года, после чего они могут до конца сезона перейти в другую команду. В этой ситуации он тоже отметил, что «Рубин» — наиболее пострадавшая команда, поскольку клуб располагал дорогостоящим активом, который рассчитывал продать и выручить за него деньги. Однако уход легионеров лишил казанский клуб этой статьи доходов.

— Решение УЕФА — это беспрецедентно. Нас же просто ограбили. Мы вложили такие деньги, планировали продать и рассчитаться по займам. Я твердо уверен, что место, на котором мы находимся, — это итог того, что нас покинули шесть футболистов, — сказал Сайманов..

Однако в случае с одной из главных звезд, Хвичей Кварацхелией, генеральный директор казанского клуба заявил, что надежда на некоторую выручку еще сохраняется.

— Получит ли «Рубин» деньги за Хвичу? Все будет зависеть от УЕФА. У нас есть договоренность, и если решение будет положительное, то получим.

УЕФА же хитрецы. Они же не скажут, что «мы сейчас освободим или сделаем их свободными агентами». Они скажут — мы продлеваем решение. А ведь у многих уже закончатся контракты. Очень надеемся, что у всех там благоразумие восторжествует, но готовимся к худшему.

«Рубин» продолжит выступать на «Ак Барс Арене» в любой лиге

Что касается арены, на которой «Рубин» будет проводить будущий сезон, то, судя по всему, это по-прежнему будет «Ак Барс Арена». Гендиректор клуба аргументировал желание не переезжать на стадионы поменьше тем, что выступление на аренах такого уровня — это престиж для самого клуба. А судебные тяжбы, которые продолжаются из-за задолженностей «Рубина» перед стадионом, Сайманов призвал не раздувать, назвав это обычным процессом.

— Все выплатим. В чем была проблема? В высокой аренде. 3,6 миллиона была аренда в то время, как по стране аренда была средняя 2,4 миллиона. А то, что они подают в суды, — не надо думать, что у нас какие-то там трения. Они же предприятие и получают дотации. Чтобы не было каких-то проблем с налоговой нужно, чтобы все было зарегистрировано. Поле хорошее ребята сделали. Никогда такого поля здесь не было. Вот же, можно, оказывается, делать хорошо, — позитивно оценил работу агрономов «Ак Барс Арены» Рустем Сайманов.