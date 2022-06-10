Дмитрий Баранов: «Падение доходов населения может привести к снижению спроса на стройматериалы»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — об индустрии стройматериалов в условиях санкций

Фото: Роман Хасаев

Жители России пожаловались на подорожание стройматериалов. Каждый третий опрошенный (33%) наблюдает существенный рост цен на эту продукцию, привели данные в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ). Исследование проводили среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 регионах страны. «Сложная экономическая ситуация и сокращение доходов населения могут привести к снижению спроса на материалы для строительства и ремонта», — в свою очередь обозначил актуальную проблему для отрасли ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик рассказывает, как индустрия стройматериалов выживает в новых реалиях и в какой поддержке нуждается.

Ограничения меньше влияют на отрасль

Текущая ситуация в меньшей степени затронула промышленность строительных материалов, но она тоже пострадала. Компании отрасли не могут привлекать заемное финансирование из других государств, лишены возможности поставлять туда свою продукцию, ограничены в вопросах использования иностранного оборудования. Однако производство строительных материалов поддерживает то, что основным для них является внутренний рынок, им важен спрос на их продукцию здесь, и различные внешние ограничения влияют на отрасль в меньшей степени.

Производители по-прежнему имеют доступ к различным сырьевым ресурсам, позволяющим выпускать практически все виды строительных материалов. У компаний есть и различное оборудование, позволяющее выпускать почти все виды продукции. По различным оценкам, доля стройматериалов отечественного производства составляет 80—85%, остальное — импорт.

Так, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в феврале заявил, что доля импорта по отделочным строительным материалам не превышает 4%, и из других стран в основном поставляется санфаянс, плитка и строительные сухие смеси. Особо министр отметил, что даже по этим позициям на отечественных производителей и локализованные компании приходится свыше 80% продаж.

Упор — на технику российского производства

Промышленность строительных материалов продолжает работу, но это не означает, что у нее совсем нет проблем, тем более в сложившейся ситуации. Одним из основных проблемных вопросов отрасли является поддержка спроса на ее продукцию, это даст возможность производителям лучше планировать производство, обеспечит заказчиков необходимой продукцией, что позволит реализовать проекты в срок, не плодить долгострои. По мнению производителей стройматериалов, актуальным является увеличение авансирования строителей, осуществляющих государственные стройки, что позволит сократить число многочисленных посредников и закупать строительные материалы напрямую у изготовителей.

Актуальным для отрасли является вопрос продолжения модернизации, что будет способствовать увеличению объемов производства и расширению номенклатуры продукции. Причем с учетом текущих обстоятельств основной упор должен быть сделан на технику российского производства, чтобы исключить зависимость от поставок из-за рубежа как самого оборудования, так и различных комплектующих и расходных материалов для его обслуживания.

Сложная экономическая ситуация и падение доходов населения могут привести к снижению спроса на материалы для строительства и ремонта, это тоже актуальная проблема для отрасли. Возможно, потребуются меры поддержки, чтобы сохранить этих потребителей, важных для изготовителей стройматериалов.

Актуальной для отрасли в настоящее время является и корректировка регулирования, что даст возможность сохранить экономическую устойчивость предприятий, обеспечить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В частности, можно снизить размер обязательных платежей для компаний, предоставить различные льготы, государственные гарантии. Эти меры следует оказывать на возвратной основе, что позволит производителям строительных материалов пережить трудный период, но в то же время не позволит им расслабиться, ведь помощь им окажут «не навсегда». Пока нынешняя ситуация не оказала значительного влияния на работу промышленности строительных материалов в стране, их продукция пользуется спросом.

Одним из основных проблемных вопросов отрасли является поддержка спроса на ее продукцию. Фото: Максим Платонов

Вот лишь один пример. В первом квартале 2022 года производство строительных материалов в Волгоградской области выросло на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, объем производства товарного бетона в регионе вырос в 2,5 раза, асфальтобетонных дорожных смесей — в 2,4 раза, строительных растворов — в 2,5 раза, строительного кирпича — на 45,5%, извести — на 48,6%, строительных блоков — на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако не исключено, что в последующие месяцы объем производства различных строительных материалов в стране может быть ниже, даже несмотря на наступление «высокого» сезона в строительстве. Это может быть вызвано влиянием различных введенных ограничений, снижением спроса как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.



Нужна поддержка спроса на стройматериалы

Перспективы у промышленности строительных материалов есть, ведь строить и ремонтировать дома, дороги, квартиры, дачи и многое другое в стране не перестанут, а это значит, что потребуются различные строительные материалы, их надо будет по-прежнему производить. Однако в условиях сложной ситуации в экономике и сократившихся доходов, а также стремления сэкономить потребуется поддержка спроса на строительные материалы. В первую очередь поддержка может быть выражена в виде закупок этой продукции государством для своих нужд. Многие строительные материалы имеют длительный срок хранения, подрядчики, работающие на государственных объектах, могут приобрести их напрямую или заключить соглашение о намерении купить, все это поддержит производителей, обеспечит их финансирование.

Кроме того, государство может оказать поддержку другим потребителям, выделяя им целевое финансирование исключительно на приобретение стройматериалов российского производства. Еще одной мерой поддержки промышленности строительных материалов могут стать шаги по развитию производства отечественного оборудования для отрасли, стимулированию производителей выпускать больше такой техники. У нее есть экспортный потенциал, ведь никто не отменял задачу увеличения выручки от продажи технологически сложной продукции.

Перспективы у промышленности строительных материалов есть, ведь строить и ремонтировать дома, дороги, квартиры, дачи и многое другое в стране не перестанут. Фото: Илья Репин

Помогут отрасли и другие меры поддержки: например, более тонкая настройка регулирования, временное освобождение от части фискальных сборов. Повторю, перспективы у промышленности строительных материалов есть — как с помощью, так и без нее, разные материалы для строительства и ремонта нужны всегда. Только с поддержкой отрасль быстрее выйдет из нынешней сложной ситуации, быстрее увеличит вклад в экономику, даст работу тысячам людей, даст заказы предприятиям других отраслей, то есть эта помощь обернется сторицей, ее следует оказать.

Дмитрий Баранов