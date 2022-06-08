«Джалиль»: как оперу Жиганова превратили в драматический экшен

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома

В Татарстане отменяют масочный режим — еще один символ пандемии, во время которой театры Татарстана выложили архивы своих постановок. Благодаря этому мы можем делать обзоры театральной жизни. Сегодня мы посмотрим оперу о самом героическом поэте СССР — Мусе Джалиле.

А кто такой «Поэт»?

Опера Назиба Жиганова «Джалиль» в постановке Татарского академического театра оперы и балета доступна нам благодаря двум событиям. Телеканал Mezzo, известный в Татарстане благодаря трансляциям концертов Государственного симфонического оркестра РТ, взялся за запись этого полноформатного произведения. А потом показал его 9 мая 2015 года. Как гордо сообщалось в релизах, его увидели зрители 38 стран мира. Общая аудитория канала — около 40 миллионов.

Жиганов написал оперу в 1957 году на либретто Ахмеда Файзи к Декаде татарского искусства в Москве, в рамках которой «Джалиля» поставил главный режиссер Большого театра СССР Борис Покровский. Впервые ее показали в том же году, 15 мая, на сцене театра оперы и балета, а потом — в рамках декады на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. После повезли в Ленинград. Жиганов получил звание «Народный артист СССР» и премию имени Тукая. Это первый год премии, среди лауреатов также — Фарид Яруллин (балет «Шурале»), Ахмед Файзи (за роман «Тукай» и популяризацию творчества Габдуллы Тукая), труппа театра имени Галиаскара Камала (за постановку спектакля «Без ветрил»), художники Лотфулла Фаттахов и Харис Якупов (за иллюстрации к сборнику «Татарские народные сказки») и режиссер Нияз Даутов (за постановки произведений «Алтынчәч» и «Евгений Онегин» в Татарском театре оперы и балета).

Сцена из оперы «Джалиль» Н.Г. Жиганова, 1957 год. Фото booksite.ru

«Алтынчәч» — это также опера Жиганова, причем на либретто Джалиля, написанное на основе сказок. Поставлена в 1941 году. Когда поэт уходил на фронт, они обменялись с композитором ремнями, потом Жиганов передаст ремень Джалиля в музей. В 1942 году Жиганов работает над оперой «Ильдар», либретто — вновь Джалиля.

В 1947 году Жиганов и Ахмед Файзи представили публике оперу «Поэт». Одно из рабочих названий — «Муса». Но в то время Джалиль — изменник родины. Только не для Жиганова и Файзи. Опера выдержала 16 показов и была снята с репертуара.

Когда соавторы получили «Моабитскую тетрадь», они отвергли предложение восстановить «Поэта» и взялись за новое произведение — на свежем материале. В 1956 году Джалиль был посмертно награжден звездой Героя Советского Союза. Новое здание оперного театра открылось постановкой оперы «Алтынчәч». Театру присваивают имя Джалиля.

«Я не знаю, что писал по этому поводу Назиб Гаязович»

В наше время оперу поставил Михаил Панджавидзе в 2011-м. В заглавной роли — солист оперной труппы Мариинского театра и постоянный участник постановок нашего театра Ахмед Агади. Помимо русского и татарского, звучат немецкий, казахский и, кажется, фламандский.

В интернете есть интервью Любови Агеевой с Панджавидзе. Надо отметить, что Михаил Александрович — человек эмоциональный. После того как он на странице в «Фейсбуке» (Meta — запрещенная в России экстремистская организация) возмутился обилием татарской речи в Казани, Всемирный форум татарской молодежи потребовал лишить режиссера Михаила Панджавидзе премии имени Габдуллы Тукая.

В интервью режиссер говорит, что, по сути, работает постоянно в театре (и это правда), хотя и является приглашенным специалистом. Журналист спрашивает, знает ли он, что Жиганов не хотел видеть на сцене фашистов. «Меня не интересует точка зрения композитора. И здесь, и вообще. И уже давно. Я давно так работаю. Ответ мой будет несколько провокационный, как и ваш вопрос. Здесь ситуация была такая. Я не знаю, что писал по этому поводу Назиб Гаязович. Но, во-первых, он писал об этом давно, во-вторых, я слышу об этом только от вас. И это убеждает меня, что я правильно сделал, что вытащил главное — человеческую историю поэта», — отвечает режиссер. Он ставит по традиции широкомасштабный спектакль, потрясающий в эпичности и вязкости палитры.

Фото: театр им. М. Джалиля

«Джалиль» при этом произведение многогранное, построенное на психологическом и героическом. Опера начинается со сцены в камере Моабитской тюрьмы, продолжается воспоминаниями об армейских буднях. Здесь есть образ предателя Казанфарова, емко описывается решение Джалиля бороться с врагом в маске предателя и его положение в тылу в атмосфере презрения пленных.

«Джалиль» остается, по ощущениям, «датским» спектаклем (в этом месяце его покажут 22 июня), хотя такого стечения обстоятельств в татарской музыке не было. Чтобы самый именитый татарский композитор, возглавлявший всевозможные институции, чья карьера начала складываться с учебной скамьи, писал о давнем друге, который выбрал совсем другую судьбу. Достаточно часто фигура Жиганова заслоняет его музыку, однако обитатель квартиры у Фуксовского садика достоин большего, по крайней мере потому, что жил вместе со своей страной, меняясь и совершая поступки (он умер 2 июня 1988 года).