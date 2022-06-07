Гульназ Гилемьянова: «Процедура отбора была очень жесткой — музыка песни разбиралась отдельно, слова отдельно»

Как формировался фонд татарского радио и где он хранится сегодня?

Фото: На радио / sj-rt.ru

Этой весной мы закончили публикацию основных материалов сайта «100 татарских песен XX века». Сейчас по просьбе читателей мы исследуем феномен эстрады 90-х, а также публикуем материалы, посвященные татарской музыке в целом. Редактор музыкальных программ «Радио Татарстан» Гульназ Гилемьянова рассказывает, как формировался фонд татарского радио и где он хранится сегодня, о первых студийных записях, о пользе худсоветов, о том, кем на радио работал именитый композитор Салих Сайдашев, а также о том, что татарское радио в самом начале своего создания — это не только радиовещание, но и оркестр, и звукозаписывающая студия, и место встречи творческой интеллигенции.

«В радиофондах хранятся даже записи пленумов различных творческих союзов»

Фонд радио — это сокровище не только Республики Татарстан, но и всего татарского народа, его истории. Фонд включает в себя десятки тысяч аудиозаписей, которые, без сомнения, являются нашим богатством. Здесь хранится много материалов, связанных с Татарстаном, татарским народом, его политикой, искусством, культурой.

Наверняка, когда говорят «радиоархив», многие представляют себе записи песен и музыкальных номеров, но это не так. Кроме музыки в архивах хранятся эфиры всех передач, которые все эти годы выходили в эфире радио. Среди них эфиры общественных, политических, детских, музыкальных и литературных программ, радиоспектакли, передачи об истории культуры татарского народа. В наших архивах хранятся даже записи пленарных заседаний различных творческих союзов — пленумов Союза композиторов и Союза писателей Татарстана. В том числе выступления очень многих композиторов, деятелей культуры, других именитых личностей, не только связанных с культурой, но в целом выступления, интервью с выдающимися личностями.

В студии. Фото rt-online.ru

«Песни доводились до совершенства, поэтому они и стали нашим золотым фондом»

Но как выбирались песни, которые будут звучать в эфире? Как всем известно, в то время на радио работал художественный совет, в народе — худсовет. В него входили самые выдающиеся, уважаемые и известные деятели культуры со всей республики. Это и композиторы, и писатели, и музыканты, и исполнители. В разные годы состав худсовета менялся, однако в его составе всегда работали только профессионалы, большие специалисты своего дела.

Худсовет собирался, когда набиралось определенное количество песен. Худсовет разбирал не только новые песни, но и делился своим мнением обо всех. Процедура отбора была очень жесткой — музыка песни разбиралась отдельно, слова отдельно. Обращали внимание даже на правильное произношение татарских слов. Например, я слушаю сегодняшние татарские песни и понимаю, что мелодию одной песни можно спокойно перенести на другую песню, заменив слова. При худсоветах такое было невозможно — плагиат жестко пресекался. Стихи песни тоже разбирались — подвергался оценке не только смысл слов, но и образы, и правильное стихосложение, и использование литературного татарского языка. Обращали внимание на вокальные данные исполнителя, исключалась фальшь. Поэтому было много случаев, когда песня не проходила худсовет.

Но это не означало, что на песне ставили крест. Нет, после всех доработок, с учетом замечаний худсовета, песню приносили и во второй, и в третий раз. Песни перезаписывали снова и снова. Где-то дорабатывали произношение артиста, где-то слова. Именно поэтому эти песни и стали нашим золотым фондом — они были доведены до совершенства.

Песни, прошедшие худсовет, стали нашей классикой, поскольку в них было вложено очень много труда как авторов, так и исполнителей, и вообще всех, кто причастен к ее появлению.

«Концерты на радио шли в прямом эфире под аккомпанемент оркестра»

В первое время все концерты, которые транслировались на радио, шли в прямом эфире — оркестр играл в прямом эфире, исполнители пели свои песни в прямом эфире. Тогда у татарского радио еще не было своей студии, первые студийные записи были произведены звукорежиссерами — отцом и сыном Дудкевич. Они приехали в Казань из Москвы со всей аппаратурой. Здесь они записали шесть часов студийной записи. Может показаться, что такое шесть часов, но на самом деле для радиоэфира шесть часов это очень много. Эти записи даже вышли в Москве в виде пластинок. Поскольку все радио входят в организацию под названием «Всероссийское радио и телевидение», студийные записи «Радио Татарстан», сделанные в Москве, вышли и в виде пластинок, и хранятся в московских фондах.

Позже студийные записи начали делать у себя, над ними работали очень профессиональные звукорежиссеры — Исмай Шамсутдинов, Ифрат Хисамов, Камиль Файзрахманов и другие.

Также у каждого радио был свой концертмейстер. На «Радио Татарстан» ею долгие годы была пианистка Екатерина Соколова, затем известная пианистка Мунира Хабибуллина. Концертмейстер занимался не только записью песни с артистом в студии, но и изучал каждую песню вместе с артистом, вносил в нее какие-то свои коррективы. Они играли большую роль в доведении всех этих песен до совершенства.

Кроме того, у радио был свой оркестр, в 1990-е годы он назывался Эстрадным оркестром государственной телерадиокомпании. Он не только записал множество песен, но у него есть и собственные сочинения инструментальной музыки.

Хранятся у нас в архивах и записи песен с другими оркестрами. Студийные записи песен с оркестром — это наше огромное богатство. Потому что, если взять сегодняшний день, это большая проблема. Такие молодые оперные исполнители, как Артур и Эльза Исламовы, Илюса Хузина, хоть и выступают с оркестром, но у них нет возможности сделать студийные записи. Это очень затратное дело, а раньше исполнители записывались в студии с оркестром за государственный счет. То есть на протяжении последних 20 лет студийных записей с оркестром не делалось вообще, это наша трагедия. Это показатель уровня нашей национальной культуры.

Помимо оркестра и концертмейстера, у радио была еще и выездная студия. Она записывали большие симфонические концерты. Например, в фонде радио хранятся записи симфоний Назиба Жиганова.

Кстати, песня «Кайту» в исполнении Хайдара Бигичева не сразу прошла худсовет



«Музыкальная редакция радио была своеобразным центром культурной жизни Татарстана»

Полный фонд хранится сегодня в Государственном архиве РТ (в Столбищах, — прим.ред.). Также его копия есть у телерадиокомпании «Татарстан — Новый век». На нашем радио также есть какие-то записи из архива, но это не полный фонд.

Здесь я хочу назвать несколько имен, которые внесли неоценимый вклад в формирование татарского радиоархива. Это Данил Ибрагимов и Наркис Муштари. Помимо того, что Данил Ибрагимов возглавлял Госархив, в том, что с радиоархива была снята копия и весь архив занесен в хранилища Госархива, есть и его личная заслуга. А Наркис Муштари долгие годы по крупицам собирал информацию и материалы, которые не были записаны, и до своих последних дней пополнял этот архив. К сожалению, их обоих уже нет в живых.

После того как в 1927 году было организовано наше радио, у него появилась музыкальная редакция. Это был своеобразный центр татарской музыкальной культурной жизни Татарстана. Здесь собирались композиторы, поэты, музыканты. Они обсуждали свои идеи, здесь же в процессе их общения рождались новые произведения.

После того как композиторы написали новую песню, они в первую очередь приходили в музыкальную редакцию радио, выносили песню на суд публики, впервые играли ее здесь. Здесь же принимались решения о записи этих песен.

Возможно, некоторые не знают, но первым заведующим музыкальной частью радио и музыкальным редактором был наш прославленный композитор Салих Сайдашев. Также долгие годы музыкальную редакцию возглавлял известный певец Рафаэль Ильясов. Причем работу на радио он ставил на первое место. Когда он рассказывал о себе, он в первую очередь говорил, что работает на радио, и только потом, что поет.

Гульназ Бадретдин