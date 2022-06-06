День в истории: Ломоносов изучает Венеру, в СССР реабилитируют Мусу Джалиля, Пушкинский день — ежегодный праздник

Чем примечательна дата 6 июня?

Фото: Памятник Пушкину в Риме / culture.ru

Сегодня, 6 июня, отмечают День русского языка. 6 июня Сенат России учредил школы для детей иноверцев, Василий Жуковский встретился с предполагаемым автором песни «Во поле березонька стояла…», в прессе республики возвеличили подвиг Мусы Джалиля, Ломоносов обнаружил атмосферу на Венере, создано Главное управление по делам литературы и издательств, Новый Амстердам переименовали в Нью-Йорк, был открыт Второй фронт, в Риме появился памятник Пушкину. Родились, кроме Пушкина, российская императрица Александра Федоровна Романова, испанский художник Диего Веласкес. Умерли швейцарский психолог Карл Юнг, американский автогонщик Луи Шевроле, режиссер Кира Муратова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Подвиг Мусы Джалиля — в СМИ

6 июня 1742 года Сенат России постановил учредить в Казанской губернии школы для новокрещеных детей. Всего было основано четыре заведения: в казанской школе должны были учиться 30 человек от 10 до 15 лет, а в трех уездных «сколько по охоте для того учения пожелают» в возрасте от 7 до 15 лет. Также постановили построить избы, сени для учеников и учителей, поварную, погреб и огородить двор. На первый год выделили 2000 рублей.

Фото: vk.com

6 июня 1817 года прибывший в Казань поэт Василий Жуковский встретился в университете с поэтом и педагогом Николаем Михайловичем Ибрагимовым, предполагаемым автором песни «Во поле березонька стояла…». В наше время казанское общество любителей словесности «19 октября» соорудило Ибрагимову живой памятник: на невысоком пьедестале высажена стройная белоствольная березка, а у ее корней установлена мемориальная табличка о Нигмате Мисаиловиче.

6 июня 1953 года в «Правде» была опубликована статья председателя Союза писателей ТАССР Гумера Баширова «Сильнее смерти». Статья была написана о подвиге советского поэта Мусы Джалиля. Таким образом, поэт, который вступил в фашистскую организацию во время Второй мировой войны для подпольной деятельности и был казнен в конце августа 1944 года, был реабилитирован на родине.

Фото: Максим Платонов

6 июня 2021 года «Реальное время» рассказывало, как в Болгаре на празднике «Изге Болгар җыены» обсуждали будущее празднование 1100-летнего юбилея со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. В частности, тогда руководитель федерального Оргкомитета праздника Марат Хуснуллин сказал, что новую Соборную мечеть хорошо бы заложить в 2022 году.

Ломоносов нашел на Венере атмосферу



6 июня 1761 года Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы. Ранее ученый вычислил, что планета пройдет мимо солнечного диска и на короткое время займет положение между Землей и Солнцем. С помощью обыкновенной подзорной трубы с закопченным стеклом Ломоносов смог увидеть чуть различимый светящийся ободок с затуманенным диском, все свои наблюдения он подробно описал в дневнике. Только через 30 лет европейские ученые Иоганн Шретер и Уильям Гершель смогли вторично обнаружить атмосферу Венеры, пользуясь более совершенными оптическими приборами.

Прохождение Венеры по диску Солнца. Рисунок, выполненный Михаилом Ломоносовым в его работе 1761 года об открытии атмосферы Венеры. Фото: wikipedia.org

6 июня 1922 года декретом Совета Народных Комиссаров было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, исправление рукописей, составление марксистских предисловий к произведениям российских и зарубежных классиков, а также составление списков произведений печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая партийная печать от цензуры освобождалась.

6 июня 1997 года президент России подписал указ об установлении и ежегодном праздновании 6 июня Пушкинского дня России (Дня русского языка). Первый же раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году. Изначально торжество планировалось провести 26 мая — в день рождения поэта по старому стилю, однако из-за смерти императрицы Марии Александровны праздничные мероприятия отложили на две недели. Тогда был открыт первый памятник поэту в Москве на площади, которая сейчас носит название Пушкинской, проводились шествия и публичные декламации стихов.

Фото: wikipedia.org

Город в честь брата назову

6 июня 1664 года Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк. Захватившие его англичане назвали город в честь брата короля Джеймса. Нью-Йорк стремительно рос к северу и оставался самым большим и важным городом в провинции и стал третьим по величине в Британской империи после Лондона и Филадельфии.

6 июня 1944 года рано утром был открыт Второй фронт вооруженной борьбы США, Великобритании и Канады против фашистской Германии в Западной Европе. Началась операция «Оверлорд», высадка войск стран антигитлеровской коалиции в Нормандии. Среди солдат 22-го полка 4-й пехотной американской дивизии присутствовали военный корреспондент Роберт Капа и писатель Эрнест Хемингуэй. Подготовка к операции осуществлялась в течение трех месяцев, и в конце мая — начале июня войска уже были сосредоточены в районе сбора, откуда выдвигались в пункты посадки на десантные судна.

Фото: wikipedia.org

6 июня 2000 года в Риме открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Монумент появился в итальянской столице в честь 201-й годовщины со дня рождения поэта и благодаря обмену между правительствами Москвы и Рима: в Россию был передан памятник Данте. Скульптор Юрий Орехов изобразил поэта сидящим на скамейке. В руках у него перо, в стороне лежит цилиндр. Монумент украшает надпись «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой… Италия, волшебная земля, страна высоких вдохновений».