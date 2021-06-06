«Слава Аллаху, мы дожили до того дня, когда масштабно будем праздновать 1100-летие принятия ислама»
В Болгаре обсудили, как будут отмечать юбилей принятия ислама
Ремонт дорог, строительство соборной мечети, возведение нового административного корпуса медресе «Мухаммадия», переиздание первого печатного Корана... Об этих и других мегамасштабных проектах говорили сегодня в Болгаре на празднике «Изге Болгар җыены». Высокие персоны Татарстана, включая Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова, Марата Хуснуллина, совещались о том, как будет праздноваться 1100-летний юбилей со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие будет отмечаться в 2022 году.
Наставление советника
Минтимер Шаймиев, открывая праздник в Болгаре, напомнил о его философском и социокультурном значении:
— Каждый год мы встречаемся на этой святой земле. Болгар сегодня — это сбывшаяся с помощью Всевышнего мечта многих поколений. Нашему поколению выпало реализовать ее. И мы в знак благодарности нашим предкам, принявшим на этой земле ислам, построили здесь Памятный знак, в нем находится самый большой печатный Коран в мире. За последние годы здесь выполнена большая работа по возрождению древнего Болгара. Были восстановлены исторические памятники, возведены новые значимые строения. Слава Аллаху, мы дожили до того дня, когда, по решению и при поддержке руководства страны, мы на следующий год масштабно будем праздновать 1100-летие принятия ислама. Это удивительное историческое событие. В будущем году у нас также состоится сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО с участием представителей более 190 стран мира. Для нас очень важно, что в Татарстане межнациональное согласие стало образом жизни.
А на совещании, обсуждая, собственно, саму концепцию будущего празднования, Госсоветник, по своей обычной традиции, напомнил собравшимся, что исторически особое место в республике занимают ислам и православие. Многие годы в Татарстане реализуется подход одновременного воссоздания мусульманских и христианских святынь:
— В республике соблюдается принцип равного внимания к исламу и православию. В этом плане у нас есть полное понимание. Благодаря этому сегодня в Татарстане мы видим полное межконфессиональное согласие, — сказал Минтимер Шарипович. Но в целом речь его звучала наставлением. Он отметил большую значимость того, что на федеральном уровне решили отпраздновать памятную дату. «Нам нужно достойно подготовиться», — предупредил коллег Шаймиев.
В своей речи он напомнил собравшимся, что в 1990-е годы в республике было всего 23 мечети, а сейчас, «слава Богу, полторы тысячи».
— Нам хватило ума тогда сохранить единство, вместо того чтобы где-то там воевать, — говорил Минтимер Шарипович.
1600 миллионов на дороги
Руководитель федерального Оргкомитета праздника, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сидел в синей тюбетейке рядом с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. И их места символичным образом оказались рядом с михрабом в молельном зале Булгарской исламской академии. В многочисленном мужском коллективе выделялись две женщины — министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.
Планирование начали с вполне понятных инициатив. Как сказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Фарит Ханифов, надо провести работы на трех дорогах, ведущих в Болгар, — из Казани (190 км), Ульяновска (123 км) и Самары (270 км). Каждую надо отремонтировать на определенных участках — 23, 9 и 14 км соответственно. Хуснуллин, выяснив, какая сумма требуется (1 млрд 600 млн рублей), пообещал, что деньги найдутся, и сказал, что работы можно начинать.
А еще Хуснуллин заявил, что соборную мечеть Казани начнут строить в 2022 году:
— Мне кажется, было бы правильно заложить камень к нашему юбилею.
Кроме того, к юбилейной дате собираются достроить новый административный корпус медресе «Мухаммадия» (недавно в нем закончился ремонт), а еще открыть Центр рукописей.
Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев озвучил еще несколько обязательных и вполне обычных проектов: выставки, концерты, фестивали, гастрономический фестиваль продукции халяль...
Вирусные ролики и фильм об Ибн Фадлане
Хуснуллин дал высказаться приехавшим на совещание хазратам.
Самым емким оказалось выступление муфтия ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина. Он напомнил: первый печатный Коран был выпущен именно в Казани, в 1803 году, так что резонно было бы его переиздать к юбилею. Предложения муфтия носили в целом очень просветительский характер: он предложить выпустить массовым тиражом перевод Корана на русский язык, открыть онлайн-медресе на русском (на татарском оно уже заработало в этом году), обновить сайт электронной библиотеки Darul-Kutub.com, создать медиа-платформу, посвященную юбилею... Еще — снять художественный фильм о путешествии Ибн Фадлана, который в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира посетил Волжскую Булгарию в 921—922 годах, когда наши предки приняли ислам. Несколько месяцев назад, кстати, в «Инстаграме» Тинчуринского театра появились кадры с каких-то съемок на эту тему. Тогда продюсеры обещали предоставить тизер. О нем же напомнил и Самигуллин.
В числе многочисленных предложений муфтия оказались и мультфильм о событии, а также серия «вирусных», как он выразился, роликов об исламе. ДУМ РТ готовит и большую книгу об истории татар через призму веры, сообщил он. И в заключение своего плодовитого спича выдвинул идею большого конкурса хафизов (чтецов Корана) и выставку священных реликвий, собранных со всей России.
Председатель Центрального ДУМ РФ, верховный муфтий Талгат хазрат Таджуддин пошел еще дальше и озвучил проект, который явно не ограничивается юбилеем татарстанского ислама. Он предложил ввести в школах с первого класса уроки нравственности. Правда, тут же удалился, чтобы провести тауба-намаз (молитву покаяния) у Малого минарета. Как известно, Таджуддин с 1989 года проводит җыен — тогда это же 1100-летие праздновалось по мусульманскому летоисчислению.
Среди присутствующих явно не хватало Равиля Гайнутдина. Возможно, после его обращения к Минниханову, в котором он обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера», появление председателя ДУМ РФ было бы поспешным разрешением конфликта. Так что его представлял первый зампредседателя Дамир Мухетдинов, который позже, в официальной части, напомнил, что именно Гайнутдин предложил Владимиру Путину отпраздновать на государственном уровне 1100-летие принятия ислама. А в Болгаре Мухетдинов напомнил и о внимании к другим важным религиозным объектам, в их числе — Историческая мечеть Москвы, мечети Нижнего Новгорода.
Евгений Еремин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике, назвал одну из дат, к которой, вероятно, будут привязаны отдельные события праздника. Это саммит «Россия — Исламский мир», который, видимо, состоится в мае 2022 года. Также он пообещал оказать содействие в проведении мероприятий по всей России, не только в тех, где ислам является традиционной религией, но и во многих других. Хуснуллин поддержал его в этом вопросе.
«Бог у нас один и родина у нас одна»
К слову, в этот день Минниханов и Хуснуллин вручили приз победителю Всероссийского турнира по национальной борьбе — жителю Зеленодольского района Фирдусу Зайнулину — ключи от автомобиля.
Между тем у Памятного знака в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году собрались гости, которые внимали программе от муфтията. Закончилась она молитвой, которую прочитал переизбранный недавно главный казый ДУМ РТ Джалиль хазрат Фазлыев.
А потом наступил черед более светской части праздника, где силами актеров Камаловского и Тинчуринского театров, известных певцов татарской эстрады и фольклорных коллективов была представлена сценка на тему праздника.
Речи руководителей здесь, конечно, отличались от произнесенных в Исламской академии.
Камиль хазрат Самигуллин, чуть ли не бегом взлетевший к Памятному знаку, хитро заметил:
— Ислам на территории России приняли в 922 году, а христианство — на 66 лет позже. То есть ислам — это первая религия в России.
Талгат хазрат примирительно заявил:
— Бог у нас один и родина у нас одна.
Очевидно, и враги общие, заключил присутствовавший здесь же митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, который тоже приехал на исламский праздник, продолжая традицию, заложенную его предшественником, владыкой Феофаном. Пресловутых врагов Кирилл обозначил как «сатанистов», которые, в частности, не делят людей «на мужчин и женщин».
Рустам Минниханов не преминул выступить в своей обычной в последнее время роли популяризатора вакцинации:
— Надо вакцинироваться, других вариантов нет. Где вакцин не хватает, приезжайте к нам.
А среди гостей традиционно преобладали люди старшего возраста. В целом туристов в этот день было не так много, тогда как прибывших из районов и регионов на ведомственных и арендованных автобусах бабушек и дедушек — предостаточно. Молодежь была представлена новыми хазратами, работниками муфтията, волонтерами и детьми. Один из юных посетителей праздника толковал другому:
— Вот подумай, сколько в «Инстаграме» ДУМ РТ подписчиков? Несколько десятков тысяч? А у Моргенштерна? Миллионы. Это он герой дня, это он задает повестку.
В следующем году, видимо, у уфимского феномена появится серьезный конкурент...
комментарии
Отмечать духовные праздники.
Надо не забыть при снятии фильма об Ибн Фпдлане, что он а своей Книге называл булгарского царя Алмуша "царем сакалибов", т.е "царем славян".
В 922 году на Средней Волге добровольно приняли ислам не только тюркские племена, но и племена славян и финно-угоров.
Это очень символично для многонациональной и многоконфессиональной Российской Федерации.
в нашем регионе, то кто против?
АЛЛАХ всё видит и его не обмануть ложью в набожность!
Только нравственная чистота и человеческая справедливость
вознесут мусульманина в РАЙ.
Как могло совершиться огромное кощунство и святотатство
в священный месяц Рамадан когда мусульмане Кыргызстана и Тоджикистона
начали убивать друг друга? И только благодаря ВЛАДИМИРУ Владимировичу Путину они прекратили это делать. Как мог мусульманин из 157 школы
начать расстреливать учеников на уроке родного языка?
Как говорит русская поговорка - На БОГА надейся, но и сам не плошай!
Не со строительства чего-либо надо начинать, а с спросить с себя.
Не обманул ли ты кого, не сделал ли ты ему подлость?
Это очень трудно - с себя спросить, но ведь любая большая дорога
начинается с первого шага.
А так да по количеству мечетей мусульман Кыргызстана и Тоджикистона
нам их догонять и догонять. Только вот кроме мечетей у них ничего
скоро не останется - все ихние жители убегают из родных мест
к "русским оккупантам", которых они у себя успешно выгнали!
Правдиво.
И вдумчиво.
Но по количеству мечетей на одну мусульманскую душу Татарстан опережает Таджикистан и Кыргызстан в 2 раза.
А по коррупции отстаёт тоже в 2 раза.
Этническое, культурное и религиозное разнообразие главный двигатель прогресса.
Чем всегда и отличалась Монгольская империя, Золотая Орда, Российская империя и Российская Федерация - самая обширная страна на планете Земля.
Закономерно, что впервые в Мировой истории именно на территории современной РФ племена тюрков, славян и финно-угоров добровольно отказались от язычества и добровольно приняли религию Единобожия ислам.
В 922 году на берегах реки, которую ныне называют "Рекой Дружбы народов" - Волгой.
Пророк Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, прежде чем они отказались от язычества.
Пророк Мухаммед силой оружия заставлял арабов отказаться от язычества.
Предки современных казанских татар и современных русских добровольно приняли ислам.
Это уникальный исторический культурный феномен, которому нет аналогов в мире того времени.
"Моисей дважды всходил на гору Синай, оставаясь там по сорок дней. Во время его первого отсутствия народ согрешил, нарушив только что заключённый завет: сделал золотого тельца, которому евреи начали поклоняться как Богу, выведшему их из Египта. Моисей в гневе разбил Скрижали и уничтожил тельца (Семнадцатое тамуза). После этого опять на сорок дней он вернулся на гору и молился Богу о прощении народа".
Был ещё и Медный змий.
православными? Может это делают намеренно шайтаны, чтобы
натравить разделённых друг на друга? Умные есть? Ответьте!
Но пытающийся размышлять.
Б-ог один.
На весь огромный Космос.
И малюсенькую планетку Земля.
Б-г многогранен - всюду Он.
От протона до каждого Человека - везде присутствует.
И Б-г не постижим.
Не может человек осознать, понять и осмыслить Его Бесчисленные Творения - от протона до отдельного человека.
Религии это попытки осознать Единого Б-га.
Умный Человек не видит разницы в людях, которые Верят в Единого для всех Б-га - нет принципиальной разницы между иудеем, христианином и мусульманином.
В смысле понимания Творения Мира ответственности верующего перед Единым Б-гом.
Но ни один человек не может вместить и осознать Единого Творца.
Отсюда и нюансы в религиях.
Для Верующего в Единого Творца всё Творения Единого Б-га равны перед Творцом.
Даже представители "коллег' по Единобожию.
Даже язычники.
Всякая букашка и всякий монстр.
Всё Творение по отдельности, включая человека, пылинка, песчинка, протон, мюон, "элементарная частица" перед Б-гом.
Это только мои размышления.
Больше похожие на измышления.
Но симбиоз народов Поволжья, которому уже больше 1000 лет, свидетельствует о том, что Б-г один для всех.
Вы абсолютно правы.
И "избранных" нет.
Ни этносов.
Ни отдельного человека.
Единый Б-г действует через все свои творени - от протона до отдельного человека.
Но никто не может сказать, что он познал Б-га в полноте Его Всемогущества.
Человек одна из многочисленных его тварей, его творений.
переворота как-то в этом нужды не было.
А почему захотели - это уже другой вопрос.
Удмуртов международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий назвали "вотяками" (как это делали чиновники Российской империи).
Но удмурты после смерти от атеросклероза одного диктатора и высылки из СССР за внутрипартийную склоку за власть другого, отказались от названия "вотяки" и вернули себе этноним "удмурты".
Это общеизвестные факты.
Которые современные политики не любят вспоминать.
А зря.
История Дама капризная.
Может и обидеться.
Или плохо знаете исторические источники.
"До революции" только Ш.Марджани и небольшая группа поволжских тюркских мусульман предложила в качестве самоназвания - этнонима - называться "татарами".
Абсолютное большинство поволжского тюркского мусульманского сельского населения (составляло 90 с лишним процентов) продолжало называть себя "мусульмане", "булгары", "казанцы" и др.
Более того, слово "татары" (которое использовали чиновники Российской империи) считалось у них оскорбительным.
Каждый народ имеет право выбирать себе любой этноним - и поволжские тюркские мусульмане имеют полное право называться "татарами".
Но историю слова "татары" должен знать каждый культурный, воспитанный и образованный человек.
И русский.
И татарин.
И француз.
Например, Сиде так и остался Сиде, хотя там откопали античный театр, сохранившийся в прекрасном состоянии.
Наши же местные деятели спешно переименовали город Спасск, откопав пару битых кирпичей и развалин неизвестного происхождения.