«Слава Аллаху, мы дожили до того дня, когда масштабно будем праздновать 1100-летие принятия ислама»

В Болгаре обсудили, как будут отмечать юбилей принятия ислама

Фото: Максим Платонов

Ремонт дорог, строительство соборной мечети, возведение нового административного корпуса медресе «Мухаммадия», переиздание первого печатного Корана... Об этих и других мегамасштабных проектах говорили сегодня в Болгаре на празднике «Изге Болгар җыены». Высокие персоны Татарстана, включая Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова, Марата Хуснуллина, совещались о том, как будет праздноваться 1100-летний юбилей со дня добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. Это событие будет отмечаться в 2022 году.



Наставление советника

Минтимер Шаймиев, открывая праздник в Болгаре, напомнил о его философском и социокультурном значении:

— Каждый год мы встречаемся на этой святой земле. Болгар сегодня — это сбывшаяся с помощью Всевышнего мечта многих поколений. Нашему поколению выпало реализовать ее. И мы в знак благодарности нашим предкам, принявшим на этой земле ислам, построили здесь Памятный знак, в нем находится самый большой печатный Коран в мире. За последние годы здесь выполнена большая работа по возрождению древнего Болгара. Были восстановлены исторические памятники, возведены новые значимые строения. Слава Аллаху, мы дожили до того дня, когда, по решению и при поддержке руководства страны, мы на следующий год масштабно будем праздновать 1100-летие принятия ислама. Это удивительное историческое событие. В будущем году у нас также состоится сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО с участием представителей более 190 стран мира. Для нас очень важно, что в Татарстане межнациональное согласие стало образом жизни.

А на совещании, обсуждая, собственно, саму концепцию будущего празднования, Госсоветник, по своей обычной традиции, напомнил собравшимся, что исторически особое место в республике занимают ислам и православие. Многие годы в Татарстане реализуется подход одновременного воссоздания мусульманских и христианских святынь:

— В республике соблюдается принцип равного внимания к исламу и православию. В этом плане у нас есть полное понимание. Благодаря этому сегодня в Татарстане мы видим полное межконфессиональное согласие, — сказал Минтимер Шарипович. Но в целом речь его звучала наставлением. Он отметил большую значимость того, что на федеральном уровне решили отпраздновать памятную дату. «Нам нужно достойно подготовиться», — предупредил коллег Шаймиев.

Минтимер Шаймиев: «В республике соблюдается принцип равного внимания к исламу и православию. В этом плане у нас есть полное понимание. Благодаря этому сегодня в Татарстане мы видим полное межконфессиональное согласие»

В своей речи он напомнил собравшимся, что в 1990-е годы в республике было всего 23 мечети, а сейчас, «слава Богу, полторы тысячи».

— Нам хватило ума тогда сохранить единство, вместо того чтобы где-то там воевать, — говорил Минтимер Шарипович.

1600 миллионов на дороги

Руководитель федерального Оргкомитета праздника, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сидел в синей тюбетейке рядом с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. И их места символичным образом оказались рядом с михрабом в молельном зале Булгарской исламской академии. В многочисленном мужском коллективе выделялись две женщины — министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Планирование начали с вполне понятных инициатив. Как сказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Фарит Ханифов, надо провести работы на трех дорогах, ведущих в Болгар, — из Казани (190 км), Ульяновска (123 км) и Самары (270 км). Каждую надо отремонтировать на определенных участках — 23, 9 и 14 км соответственно. Хуснуллин, выяснив, какая сумма требуется (1 млрд 600 млн рублей), пообещал, что деньги найдутся, и сказал, что работы можно начинать.

А еще Хуснуллин заявил, что соборную мечеть Казани начнут строить в 2022 году:

— Мне кажется, было бы правильно заложить камень к нашему юбилею.

Кроме того, к юбилейной дате собираются достроить новый административный корпус медресе «Мухаммадия» (недавно в нем закончился ремонт), а еще открыть Центр рукописей.

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев озвучил еще несколько обязательных и вполне обычных проектов: выставки, концерты, фестивали, гастрономический фестиваль продукции халяль...

Марат Хуснуллин пообещал, что соборную мечеть Казани начнут строить в 2022 году

Вирусные ролики и фильм об Ибн Фадлане



Хуснуллин дал высказаться приехавшим на совещание хазратам.

Самым емким оказалось выступление муфтия ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина. Он напомнил: первый печатный Коран был выпущен именно в Казани, в 1803 году, так что резонно было бы его переиздать к юбилею. Предложения муфтия носили в целом очень просветительский характер: он предложить выпустить массовым тиражом перевод Корана на русский язык, открыть онлайн-медресе на русском (на татарском оно уже заработало в этом году), обновить сайт электронной библиотеки Darul-Kutub.com, создать медиа-платформу, посвященную юбилею... Еще — снять художественный фильм о путешествии Ибн Фадлана, который в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира посетил Волжскую Булгарию в 921—922 годах, когда наши предки приняли ислам. Несколько месяцев назад, кстати, в «Инстаграме» Тинчуринского театра появились кадры с каких-то съемок на эту тему. Тогда продюсеры обещали предоставить тизер. О нем же напомнил и Самигуллин.

В числе многочисленных предложений муфтия оказались и мультфильм о событии, а также серия «вирусных», как он выразился, роликов об исламе. ДУМ РТ готовит и большую книгу об истории татар через призму веры, сообщил он. И в заключение своего плодовитого спича выдвинул идею большого конкурса хафизов (чтецов Корана) и выставку священных реликвий, собранных со всей России.

Председатель Центрального ДУМ РФ, верховный муфтий Талгат хазрат Таджуддин пошел еще дальше и озвучил проект, который явно не ограничивается юбилеем татарстанского ислама. Он предложил ввести в школах с первого класса уроки нравственности. Правда, тут же удалился, чтобы провести тауба-намаз (молитву покаяния) у Малого минарета. Как известно, Таджуддин с 1989 года проводит җыен — тогда это же 1100-летие праздновалось по мусульманскому летоисчислению.

Талгат Таджуддин предложил ввести в школах с первого класса уроки нравственности

Среди присутствующих явно не хватало Равиля Гайнутдина. Возможно, после его обращения к Минниханову, в котором он обвинил Самигуллина в издании толкования Корана с «ошибкой доктринального характера», появление председателя ДУМ РФ было бы поспешным разрешением конфликта. Так что его представлял первый зампредседателя Дамир Мухетдинов, который позже, в официальной части, напомнил, что именно Гайнутдин предложил Владимиру Путину отпраздновать на государственном уровне 1100-летие принятия ислама. А в Болгаре Мухетдинов напомнил и о внимании к другим важным религиозным объектам, в их числе — Историческая мечеть Москвы, мечети Нижнего Новгорода.

Евгений Еремин, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике, назвал одну из дат, к которой, вероятно, будут привязаны отдельные события праздника. Это саммит «Россия — Исламский мир», который, видимо, состоится в мае 2022 года. Также он пообещал оказать содействие в проведении мероприятий по всей России, не только в тех, где ислам является традиционной религией, но и во многих других. Хуснуллин поддержал его в этом вопросе.

«Бог у нас один и родина у нас одна»

К слову, в этот день Минниханов и Хуснуллин вручили приз победителю Всероссийского турнира по национальной борьбе — жителю Зеленодольского района Фирдусу Зайнулину — ключи от автомобиля.

Минтимер Шаймиев: «Каждый год мы встречаемся на этой святой земле. Болгар сегодня — это сбывшаяся с помощью Всевышнего мечта многих поколений»

Между тем у Памятного знака в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году собрались гости, которые внимали программе от муфтията. Закончилась она молитвой, которую прочитал переизбранный недавно главный казый ДУМ РТ Джалиль хазрат Фазлыев.

А потом наступил черед более светской части праздника, где силами актеров Камаловского и Тинчуринского театров, известных певцов татарской эстрады и фольклорных коллективов была представлена сценка на тему праздника.

Речи руководителей здесь, конечно, отличались от произнесенных в Исламской академии.

Камиль хазрат Самигуллин, чуть ли не бегом взлетевший к Памятному знаку, хитро заметил:

— Ислам на территории России приняли в 922 году, а христианство — на 66 лет позже. То есть ислам — это первая религия в России.

Талгат хазрат примирительно заявил:

— Бог у нас один и родина у нас одна.

Очевидно, и враги общие, заключил присутствовавший здесь же митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, который тоже приехал на исламский праздник, продолжая традицию, заложенную его предшественником, владыкой Феофаном. Пресловутых врагов Кирилл обозначил как «сатанистов», которые, в частности, не делят людей «на мужчин и женщин».

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл тоже приехал на исламский праздник, продолжая традицию, заложенную его предшественником

Рустам Минниханов не преминул выступить в своей обычной в последнее время роли популяризатора вакцинации:

— Надо вакцинироваться, других вариантов нет. Где вакцин не хватает, приезжайте к нам.

А среди гостей традиционно преобладали люди старшего возраста. В целом туристов в этот день было не так много, тогда как прибывших из районов и регионов на ведомственных и арендованных автобусах бабушек и дедушек — предостаточно. Молодежь была представлена новыми хазратами, работниками муфтията, волонтерами и детьми. Один из юных посетителей праздника толковал другому:

— Вот подумай, сколько в «Инстаграме» ДУМ РТ подписчиков? Несколько десятков тысяч? А у Моргенштерна? Миллионы. Это он герой дня, это он задает повестку.

В следующем году, видимо, у уфимского феномена появится серьезный конкурент...



1 / 52 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов