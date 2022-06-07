Татарстанские концессионеры тянут сети под федеральные субсидии

ОЭЗ «Алабуга» может потерять федеральные субсидии в будущем году

Масштабные планы татарстанских концессионеров по модернизации коммунальной инфраструктуры уперлись в программу Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ, начавшего раздачу инфраструктурных займов регионам. Татарстан с заявкой на 5,9 млрд пока не попал в число «счастливчиков», а значит, одна из крупных коммунальных концессий — ОЭЗ «Алабуга» с объемом в 1 млрд рублей — рискует войти в будущий год с «дырой». Тем временем маховик по передаче в концессию коммунальных объектов в Татарстане набирает обороты: уже заключено 110 соглашений в малых городах, которые наряду с ОЭЗ смогут претендовать на федеральные деньги.

Татарстан в листе ожидания

Правительство России в минувшую пятницу одобрило выделение очередного крупного транша на модернизацию коммунальной инфраструктуры субъектов страны. Шести регионам выделены новые бюджетные кредиты и займы на сумму более 17,2 млрд, и самую большую сумму в 8,4 млрд рублей из них получил Башкортостан.

Как следует из сообщения, федеральные займы будут направлены на строительство сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения в районе жилой застройки в Уфе. А незадолго до этого были распределены еще 3,8 млрд рублей среди трех регионов. В новую волну раздачи инфраструктурных кредитов намерен попасть и Татарстан, который также подал заявку на получение 5,9 млрд рублей. Как рассказывал «Реальному времени» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов, эти средства должны будут пойти на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории Казани и Лаишевского узла. Не исключено, что часть может пойти на концессионные проекты других городов республики.

Федеральные вливания в обновление инфраструктуры жизнеобеспечения городов потекли в этом году достаточно активно. В феврале этого года правительство России впервые утвердило масштабную программу модернизации ЖКХ за счет накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 150 млрд рублей, а отбор проектов проходит через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили в пресс-службе фонда, инвестирование в модернизацию ЖКХ стало новым направлением после его объединения с Фондом развития территорий. А среди основных целей программы — содействие увеличению доли привлекаемых в ЖКХ частных средств в рамках концессионных соглашений. Срок займов составляет до 25 лет, ставка — 3% годовых, погашение основной суммы долга начинается с пятого года. Минимальная стоимость проекта — 100 млн рублей (без учета стоимости работ по проектированию), а доля средств ФНБ будет составлять до 80% от стоимости проекта.

Федеральные вливания в обновление инфраструктуры жизнеобеспечения городов потекли в этом году достаточно активно. Фото: Дмитрий Резнов

Концессионеры по подряду

Основным способом модернизации коммунальной инфраструктуры в Татарстане является передача их в концессию, отмечают в Минстрое РТ. При этом главная ставка делается на привлечение субсидий и займы Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ.

— Основные источники: деньги федерального фонда, собственный капитал, тарифная выручка. До сих пор практики привлечения кредитных ресурсов не было, в татарстанской концессии на кредитах никто не работает, — поясняют в отрасли.

По данным начальника отдела инвестиционных программ в коммунальном хозяйстве Минстроя РТ Розы Мухаметзановой, в настоящее время действуют 110 концессионных соглашений на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Они охватывают 1101 коммунальный объект республики. Средний срок — 5 лет. На очереди находится подготовка концессий еще в 26 муниципалитетах, которые не успели подготовить конкурсные процедуры.

«Алабуга» втянулась в проект до 2031 года

Основная цель перехода объектов в концессию — привлечь федеральные ресурсы на модернизацию в будущем, но пока «горит» самое крупное в РТ концессионное соглашение, заключенное ОЭЗ «Алабуга». По словам собеседника издания, на будущий год у него нет твердых источников финансирования, тогда как в предыдущие два года инвестиционная программа финансировалась за счет субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— За два года средства фонда составили 295,6 млн рублей. На 2021 год — 152,3 млн рублей, в этом году — 143,3 млн. Софинансирование республики за два года — 98,5 млн рублей, плюс ОЭЗ вкладывает собственные средства за два года — 98,5 млн рублей. В результате пропорция — 60 на 20 и 20, — отметили в ОЭЗ «Алабуга».

Однако на будущий год источники финансирования не определены. «У нас нет понимания на 2023 год», — уточнил собеседник «Реального времени». — Хотя определены новые целевые показатели по надежности (удельное количество аварий), энергоэффективности и экологической безопасности на 2023 год.

Концессионное соглашение ОЭЗ «Алабуга» по модернизации водоканала Елабуги и его водопроводной и канализационной системы было подписано в декабре 2016 года и рассчитано до 2031 года. Объем выполненных работ оценивается в 1 млрд рублей, а их финансирование проходило преимущественно за счет федеральных субсидий. Как будет в следующем году — неизвестно.

— После заключения соглашения между Фондом ЖКХ, Татарстаном и Елабужским районом фонд направил аванс в размере 88,7 млн руб., республика направила аванс в размере 29,6 млн руб. По итогам успешного освоения за 2021 г. фондом было выплачено 48,4 млн руб., республикой было выплачено 16,2 млн руб. В 2022 г. остаток средств Фонда ЖКХ составил 158,3 млн руб., средств РТ — 52,8 млн руб., которые планируется получить после завершения всех работ и ввода в эксплуатацию всех объектов водоотведения в Елабуге, — сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга».

Концессионное соглашение ОЭЗ «Алабуга» по модернизации водоканала Елабуги было подписано в декабре 2016 года и рассчитано до 2031 года. Фото: Максим Платонов

Малая бугульминская концессия

По этой же программе ведет модернизацию коммунальной инфраструктуры ОАО «Водоканал Бугульмы», которое взяло в концессию его мощности. Глава исполкома Бугульмы Михаил Конков рассказал о ходе его выполнения на заседании круглого стола «Передача объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям по концессионным соглашениям и долгосрочным договорам аренды».

По его словам, главная цель концессионного соглашения — снижение затрат на водоснабжение и водоотведение по современным требованиям, снижение количества сбросов, снижение себестоимости воды, реконструкция коммунальной инфраструктуры. В концессию вошло 66 объектов, проведена реконструкция пяти водных объектов — на 5,4 млн рублей, трех объектов по водоотведению — на 4,6 млн рублей. Всего запланированы инвестиции в этом году на 9 млн рублей.

— Это очень мало, конечно, но сумма сформирована с учетом существующего тарифа, — пояснил «Реальному времени» глава исполкома Бугульмы. — С одной стороны, мы хорошо понимаем, что необходима реконструкция и в рамках концессионного соглашения она должна проходить. Но с другой стороны, нынешний рост тарифа позволяет только то, что мы имеем. Маленький объем инвестиций связан с низким тарифом. С одной стороны, рост тарифа необходим, так как от него сильно зависит инвестиционная составляющая. С другой стороны, большая часть нашего населения находится на уровне неспособности оплачивать услуги ЖКХ по повышенным тарифам. Хотя в прошлом году мы вышли по собираемости за 100% — впервые за последние 6 лет, но все равно жители на грани.

90% абонентов не отключаемы

Что тормозит продвижение концессии в малых городах? Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова считает, что главным препятствием остается низкая платежеспособность населения, из-за чего растут долги перед концессионерами.

— Концессия в малых городах — сложная история, общая задолженность перед ними составляет 161 млрд рублей. За последние 12 лет ситуация в ЖКХ сильно не изменилась. Это связано с низкой платежеспособностью населения в малых городах, в крупных городах она намного выше, — отметила эксперт.

Сдвинуть долговую «гору» сложно, так как 90% абонентов в системе водоснабжения и водоотведения не отключаемы. «Население не можем отключить никогда, социальные объекты — никогда», — отметила на заседании Елена Довлатова. И все-таки она поддерживает передачу объектов в концессию. По ее словам, правительство России готовит преференции в этой области.



99% концессионеров не попали в «Чистую воду»

Главную угрозу для концессионера она видит в природоохранных проверках. Как правило, ему достаются запущенные водоканалы, которые сбрасывают стоки сверх всяких нормативов, а значит, его стразу можно штрафовать.

— Сегодня нет никаких документов о том, чтобы природоохранные органы не имели права проверять и начислять штрафные санкции на следующий день, как пришел концессионер, — рассказала Елена Довлатова. — И получается, что концессионер просто сам попадает на штрафы, так как на него оформлены все договоры и лицензии на водопользование. Даже если в первый день ты сделал все, что мог, то на второй день тебя могут оштрафовать. Этот момент настолько высок своей неопределенностью и непредсказуемостью, что любой, кто входит в концессию, должен хорошо понимать. К примеру, у одного предприятия концессионная программа на 50 млн, а начисленный штраф составил 72 млн рублей, — сообщила она.

Другой парадокс — невозможность попасть в федеральную программу «Чистая вода». «Ну это уже смешно по определению. 99% концессионеров не смогли принять участие в программе «Чистая вода». Минфин РФ решил, что концессионеру и так хорошо», — едко заметила она.

99% концессионеров не смогли принять участие в программе «Чистая вода». Фото: Дмитрий Резнов

И еще, с чем сталкиваются концессионеры, — это невозможность получения банковской гарантии. Она составляет 5% от общего объема вложений концессионера.

— Сейчас банки говорят, что никакой гарантии вам не дадим, потому что предприятие неплатежеспособно. Могу сказать, что я закладывала личное поручительство за банковскую гарантию. Я не боялась, потому что знала, что все четко отработано, но сам факт личного поручительства отталкивает концессионера. Иногда говорят: положите деньги на депозит и тогда получите гарантию. Но попробуйте занять деньги на депозит, — отметила Елена Довлатова.

В заключение спикер заверила, что руководство Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения ведет переговоры по изменению правил игры.