День в истории: крановщикам — новых высот, Туполеву — памятник, журналистам — Пулитцеровскую премию

Чем примечательна дата 4 июня?

Сегодня, 4 июня, в России отмечается День крановщика. Более 30 лет назад учредили Русское историческое общество, в Казани открыли памятник Андрею Туполеву, а также начался один из важнейших этапов Первой мировой войны — Брусиловский прорыв. 4 июня родились народный поэт Татарстана Лена Шакирзянова, востоковед и профессор Казанского университета Христиан Френ, актриса Анджелина Джоли, древнегреческий философ Сократ. Умерли писатель Гариф Ахунов, певец Эдуард Хиль, пианистка Елена Гнесина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ахунов, что нефти славу пропел

4 июня 2000 года в возрасте 74 лет не стало Гарифа Ахунова — народного писателя Татарстана. Его первая повесть «Краса юности» вышла в 1955 году и была посвящена жизни студенчества. В 1956 году Ахунов переехал в Альметьевск, где жил среди нефтяников, — там он написал роман «Клад», по которому позже сняли фильм.

Фото idel-tat.ru

4 июня 2014 года в Казани открыли памятник Андрею Туполеву — советскому ученому и авиаконструктору. Участие в проекте приняли многие предприятия города. В авторский коллектив входили скульптор Александр Кислов и архитектор Герман Бакулин. Туполев руководил проектированием свыше 100 типов гражданских и военных самолетов. 70 из них выпускались сериями.

4 июня 2021 года «Реальное время» опубликовало обзор дачного рынка. Как выяснилось, исполнить мечту о даче по «программе-минимум» несложно: купить участок с домом в Казани можно, имея на руках всего 60 тыс. рублей. Для самых требовательных и богатых может подойти вариант за 14 млн рублей.

Фото wikipedia.org

День крановщика

4 июня 1916 года началась важнейшая для Российской империи и одна из крупнейших в Первой мировой войне наступательная операция — Брусиловский прорыв. Русской императорской армии удалось отбросить войска Австро-Венгрии и Германии на 120 км и занять территории почти всей Западной Руси. Наряду с операцией на Сомме, прорыв позволил державам Антанты взять инициативу в военном конфликте в свои руки.

4 июня отмечается День крановщика, профессии, без которой не обходится строительство ни одного крупного объекта. Праздник этот появился относительно недавно — 4 июня 2014 года вышел приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана».

Фото: Максим Платонов

Пулитцеровскую — в жизнь

4 июня 469 года до нашей эры родился древнегреческий философ Сократ. Целью своей жизни мыслитель ставил поиск истины, которую он стремился найти во время дискуссий и бесед. Его философия предполагала постоянное самосовершенствование, превосходство достойных людей над недостойными. Сведения о философе крайне противоречивы и по сей день остаются предметом дискуссий.

4 июня 1917 года в Колумбийском университете впервые объявлены лауреаты Пулитцеровской премии в области журналистики, литературы и музыки. Из 13 номинаций, которые были названы в завещании Джозефа Пулитцера, совет жюри объявил о награждении только в семи.