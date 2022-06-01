UenFest — 2022: «Чиж», «Клек», лапта и хороводы
Сегодня на территории Пушечного двора Казанского Кремля прошел финал II Межрегионального фестиваля традиционных игр UenFest. Финалисты конкурса соревновались в активных народных играх. Мастер-классы по традиционным народным («Чиж», «Клек», «Котел», лапта и др.) и хороводным играм, народным художественным промыслам, мультфильмы, настольные игры ожидали всех участников фестиваля.
Интернет-газета «Реальное время»
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