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UenFest — 2022: «Чиж», «Клек», лапта и хороводы

14:34, 01.06.2022
UenFest — 2022: «Чиж», «Клек», лапта и хороводы

Сегодня на территории Пушечного двора Казанского Кремля прошел финал II Межрегионального фестиваля традиционных игр UenFest. Финалисты конкурса соревновались в активных народных играх. Мастер-классы по традиционным народным («Чиж», «Клек», «Котел», лапта и др.) и хороводным играм, народным художественным промыслам, мультфильмы, настольные игры ожидали всех участников фестиваля.

Интернет-газета «Реальное время»

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