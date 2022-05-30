День в истории: 70 лет проспекту Фатыха Амирхана, Ходынская трагедия и Испания в НАТО

Чем примечательна дата 30 мая

Сегодня, 30 мая, в истории Казани круглая дата — ровно 70 лет назад в городе появился проспект Фатыха Амирхана. В разные годы и столетия в этот день во Франции казнили Жанну д’Арк, на Дальнем Востоке основали Хабаровск, в Москве произошла Ходынская катастрофа, в Минске в результате давки в подземном переходе погибли 54 человека, Испания стала 16-м членом НАТО. Родились российский ювелир Карл Фаберже, советский поэт Лев Ошанин, советский космонавт Алексей Семенов, советский актер Александр Демьяненко. Скончались фламандский живописец Питер Рубенс, французский мыслитель Вольтер, русский публицист, политик Георгий Плеханов, советский поэт, писатель Борис Пастернак. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Петр Великий и Павел I в Казани, юбилей проспекта Амирхана

30 мая 1722 года Петр I отметил 50-летие в Казани. Свой юбилей он провел в заботах о предстоящем походе, занимался разными государственными делами. Казанский купец Иван Михляев сообщил царю, что построит храм во имя святых апостолов Петра и Павла в память о пребывании Петра I в Казани. Вечером Петр I отпраздновал свой день рождения. Предприниматель Г.Д. Строганов принял на себя расходы по угощению.

Фото culture.ru

30 мая 1798 года в Казани гостил другой российский император — Павел I. Царь с сыновьями присутствовал на закладке главного собора Казанско-Богородицкого монастыря. В город он приехал, чтобы осмотреть стянутые сюда по этому поводу войска оренбургской военной инспекции. Сюда входили воинские части, расположенные в Оренбургской, Казанской, Уфимской и Пермской губерниях. Император прожил в Казани целую неделю. Его сопровождала большая свита, и на станциях выставляли по 400 лошадей.



30 мая 1822 года в «воздание отличных трудов» профессор Казанского университета Карл Фукс был «пожалован кавалером ордена Св. Владимира 4-й степени» и произведен в статские советники со старшинством.



Фото: cercov.ru

30 мая 1889 года было построено здание Александровского детского приюта в Казани. Закладка была спроецирована по проекту Л.К. Хрщоновича на средства попечительницы приюта вдовы генерал-лейтенанта Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс. В здании были сгруппированы помещения небольших размеров, связанные системой коридоров, вокруг залов на первом и втором этажах. В советские годы здесь был Дом ученых, а сейчас особняк занимает Институт археологии АН РТ.



30 мая 1952 года по решению Совета министров Татарской АССР на карте Казани появился проспект Фатыха Амирхана. Название свое улица получила в честь выдающегося татарского писателя, основателя газеты «Эль Ислах» («Реформа») Фатыха Зарифовича Амирханова (1886—1926).

Фото wikipedia.org

Ходынка, основание Хабаровска, Дни Татарстана в Москве

30 мая 1858 года на Дальнем Востоке был основан город Хабаровск по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева. Позже город стал административным центром Приморской области, а затем и административным центром Приамурского генерал-губернаторства. В ноябре 1922 года в составе Дальневосточной республики Хабаровск вошел в РСФСР.



30 мая 1896 года во время народных гуляний по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле в Москве произошла ужасная трагедия. В страшной давке за царевыми гостинцами, по официальным данным, погибли 1389 человек, получили увечья 1500. Почти сто лет Ходынская катастрофа была крупнейшей из всех аналогичных трагедий мировой истории.



Фото: Михаил Козловский

30 мая 1994 года Набережные Челны с рабочей поездкой посетил Борис Ельцин. Это был его первый визит в Татарстан в качестве президента Российской Федерации. В автограде он побывал на КАМАЗе, где осмотрел корпуса восстановленного всего за год после пожара завода двигателей.

30 мая 1995 года в Москве открылись Дни Татарстана. По этому случаю провели ряд торжеств: в Государственном концертном зале «Россия» состоялся гала-концерт мастеров искусств из нашей республики, в Измайловском парке прошел Сабантуй, который стал большим событием для татарской диаспоры. Впервые в Москве прозвучал Государственный гимн Татарстана.

Жанна д'Арк. Миниатюра второй половины XIX / XX в. Фото wikipedia.org

Казнь Жанны д’Арк и запуск станции «Маринер-9»

30 мая 1431 года на площади Старого рынка в Руане сожгли Жанну д’Арк — одну из главных командующих французскими войсками в Столетней войне. Во время казни ей на голову надели бумажную митру с надписью «Еретичка, вероотступница, идолопоклонница» и сопроводили на костер. Единственное, что услышали от нее: «Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд!». Позднее Жанну объявили национальной героиней Франции.

30 мая 1971 года запустили американскую автоматическую межпланетную станцию «Маринер-9». Запуск произошел с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Атлас D с разгонным блоком «Центавр». Межпланетная станция «Маринер-9» стала первым искусственным спутником планеты.

Фото: kipmu.ru

30 мая 1982 года Испания стала шестнадцатым членом НАТО. Однако она не проявляла ярко выраженного желания присоединиться к альянсу. Имели место лишь попытки интеграции страны в структуры блока невоенного характера. Окончательно стремление включиться в НАТО было сформировано председателем правительства Л. Кальво-Сотело в его программной речи в парламенте. В то время в Испании бытовало мнение, что вступление в НАТО — попытка умиротворить военных.

