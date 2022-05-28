Отмена предельного возраста для службы по контракту, уход Wella из России и еще 10 карточек дня
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о военной службе, McDonald’s ведет переговоры с франчайзи о переходе под новый бренд, а из России уходит немецкий бренд косметики Wella. Тем временем границу Херсонской области с подконтрольными Киеву регионами Украины закрыли в целях безопасности, а фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил испытательный пуск «Циркона». Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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