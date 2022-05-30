Ольга Павлова: «Где собираются Россия, Беларусь и Китай — будет высочайший уровень»

Вице-президент Федерации синхронного плавания России — об «импортозамещении» международных стартов

С конца зимы спортивная Россия потеряла международный календарь, после начала спецоперации на Украине. Главная потеря — утрата чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который должен был состояться в нашей стране. Но уже с лета Россия начнет проводить цикл турниров с большой долей сборных, приглашенных из-за рубежа. О некоторых из них в интервью «Реальному времени» рассказала вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

«Мы поделили потенциальных участников на зеленые и желтые цвета»

— Ольга Ивановна, предстоящее лето обещает стать весьма насыщенным с точки зрения спортивных мероприятий в Татарстане. Откроете секрет, как идет подготовка к ним?

— В период с 18 июля по 3 августа в Казани планируется целый ряд турниров по водным видам спорта под общим названием «Игры дружбы». Все они будут носить статус международных. Правда, есть опасения по поводу некоторых наших партнеров, поскольку там идет сильное давление. Я разговаривала с представителями одного из континентов, и в начале всех этих событий были слова о поддержке, а когда мы начали разворачивать деятельность по организации совместных турниров, нашим партнерам стали поступать звонки с предупреждениями о нежелательности участия. Поэтому в рабочих документах мы разделили потенциальных участников наших стартов на зеленый и желтый цвета, которые, по принципу светофора, демонстрируют: кто готов стартовать в Казани без сомнения, а по кому пока что есть вопросы.

Помимо всего постоянно меняется оперативная ситуация. К примеру, Венгрия поначалу попала в список недружественных к России стран, но ее премьер-министр Виктор Орбан сформулировал такую государственную позицию, что, скажем так, даст фору многим тем, кого принято называть дружественными. Опираясь на это, мы приглашаем Венгрию, тем более зная, что у нее сильная команда в синхронном плавании.

Что символично, в Венгрии и Франции состоялись выборы руководства страны, переизбрались Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон, который сам не высказывает критической позиции, как и его страна не занимает таковой. Так можно говорить о многих, поскольку ситуация в мире переменчива.

В период с 18 июля по 3 августа в Казани планируется целый ряд турниров по водным видам спорта под общим названием «Игры дружбы». Фото: Ринат Назметдинов

— Я вижу смысл проведения международных соревнований в том, чтобы выполнить как минимум две задачи: и дать возможность стартовать своим спортсменам, и продемонстрировать, что Россия сейчас не является изгоем на международной карте мира. Или есть еще какое-то целеполагание?

— Начать с того, что и первых двух условий вполне достаточно. Во-первых, спортсменам необходимы старты, невозможно все время тренироваться, теряется смысл и мотивация. В этом году планировались чемпионаты мира среди взрослых, молодежный и юниорский первенства, в которых мы не будем участвовать.

Во-вторых, даже в таких оценочных видах спорта, как синхронное плавание, необходимо присутствие конкурентов со стороны, поскольку вопрос состоит опять же в той самой мотивации. Участие трех представителей зарубежных команд позволяет считать данные старты международными со всеми вытекающими из этого факторами, с возможностью выполнять необходимые нормативы, присваивать спортивные разряды, рассчитывать тарификацию по размерам заработной платы, как самим спортсменам, так и тренерам. Если тренер какой-либо региональной команды может получить зарплату по итогам домашних стартов, того же чемпионата России, который состоялся в Казани в апреле, то зарплата тренеров сборной России зависит от многих факторов, включая итоги международных стартов. Более того, многие виды спорта после окончания олимпийского цикла видоизменяют правила.

«Мы работали и продолжаем работать на благо мирового спорта»

— Да, хотя зачастую об этом пишут в СМИ исключительно с точки зрения популярного фигурного катания.

— А меняется все и везде, и эти изменения необходимо осваивать в конкурентной среде, а не только варясь в некоем междусобойчике с той же Беларусью, кстати, по факту очень сильной федерацией синхронного плавания. Ну и решение вопросов политического характера, демонстрируя всему миру, что мы не диктаторы какие-то, мы работали и продолжаем работать на благо мирового спорта, и те соревнования, которые мы ранее проводили и будем проводить впредь, имели и имеют статус одних из лучших, если не лучших в мире, по условиям проведения.

Наконец, наши болельщики, включая пассивных, и тех, кто находится внутри среды синхронного плавания, девочки, теперь уже и мальчики, которые занимаются им, их близкие, они имеют право наблюдать воочию за стартами лучших в мире спортсменов. Опять же, касаясь нашего вида спорта, можно отметить, что там, где собираются вместе Россия, Беларусь и Китай, там будет высочайший уровень стартов в нашем виде спорта. Отмечу еще, что приглашения на наши турниры пойдут не только по линии Минспорта, но и по линии МИД, что даст понять: с кем можно в дальнейшем сотрудничать, скажем так, более плотно, чем это происходило ранее. В целом же, резюмируя свои впечатления, отмечу, что вектор нашего взаимодействия в целом будет трансформирован на Восток.

Фото: Максим Платонов

Наши болельщики, включая пассивных, и тех, кто находится внутри среды синхронного плавания, девочки, теперь уже и мальчики, которые занимаются им, их близкие, они имеют право наблюдать воочию за стартами лучших в мире спортсменов

— На Ближний Восток?

— Не только, но и на Юго-Восток. Китай, это понятно, Северная Корея, крайне интересная с точки зрения развития нашего вида спорта. Многие сбрасывают ее со счетов, в том числе и по причине неучастия на Олимпиаде в Токио.

— Но мы помним еще по чемпионату мира в Казани 2015 года, как из КНДР приехали практически никому не известные прыгуны в воду и завоевали две медали, включая золотую. Корейские спортсмены по природе своей близки к китайцам и очень хорошо чувствуют себя в сложных технических видах спорта, как прыжки в воду, гимнастика.

— Представительницы КНДР более перспективны с точки зрения развития синхронного плавания, чем Южная Корея, поскольку там работали тренеры других азиатских стран, которые лишили их самобытности, сделав не самую лучшую копию спортсменок своих стран. А синхронистки Северной Кореи в своей хореографии близки к российскому балету, лучшему в мире, просто они очень редко выступают, не давая возможности своим лучшим спортсменкам реализоваться. Правда, тут может возникнуть другая проблема, связанная с не закончившейся пандемией.

— Да, Китай опять закрылся, если судить по тому, что страна перенесла очередную Универсиаду в Чэнду, которая должна была состояться еще в 2021 году.

— Они опять закрылись на вход, но на выезд нет, и надеюсь, они будут делегировать своих спортсменов на международные старты. Это можно будет понять по наличию или отсутствию прямого авиасообщения с Китаем. Если говорить об Африке, то мы рассчитываем на Египет. А это, на секундочку, сборная, вышедшая в финал Олимпийских игр по синхронному плаванию. Мы заинтересованы в сборной этой страны в плане оказания достойной конкуренции, они заинтересованы в нас в плане повышения своего уровня и дальнейшего развития. То же самое можно сказать о странах, со сборными которых работают наши тренеры.

— «Агенты влияния»?

— В том числе, и где ориентированы на Россию, как главную страну в развитии синхронного плавания, как Бразилия, Венесуэла и так далее. Есть еще нюанс, связанный с тем, что наша национальная команда в этом году капитально обновилась, это практически новая команда. А молодежная и юниорская команды тоже находятся на стадии становления.

Президент ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян уже нанес визит в Москву, заявив, что считает Россию своим вторым домом. Фото kremlin.ru

Ориентация на Восток

— Переспрашивая про Ближний Восток, я уточню новости последних дней, когда Россия активно работает по увеличению числа стран БРИКС. Да, сказано это от имени министра иностранных дел Китая Ван И, от которого якобы и исходит сама инициатива. Но для обсуждения этих вопросов были приглашены представители Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, Сенегала, Таиланда, а также дуэт ОАЭ и Саудовской Аравии.

— Да, и новый президент ОАЭ наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян уже нанес визит в Москву, заявив, что считает Россию своим вторым домом.

— Еще более теплые слова может сказать Мухаммед бен Сальман аль-Сауд, потенциальный глава Саудовской Аравии, которого россияне должны помнить по совместному с Владимиром Путиным просмотру матча-открытия ЧМ-2018 по футболу. Там тоже личностные отношения очень теплые. Можно ли ожидать развитие спортивных контактов конкретно в ваших видах спорта?

— Там еще Оман можно включить в число этих стран с Ближнего Востока, с которыми наш Минспорта подписывает соглашения о сотрудничестве совместно с МИДом. Там работа идет в этом плане. В отношении синхронного плавания, конечно же, надо понимать, что, к примеру, такие мусульманские страны, как, к примеру, Египет, Турция, также принявшая приглашение на участие в наших стартах, там лояльно относятся к девушкам в купальниках, как к рабочей одежде пловчих, прыгуний в воду и синхронисток, а Ближний Восток пока консервативен. Касаясь наших видов спорта, уже существуют определенные закрытые одеяния для плавания для ортодоксальных мусульманок, подобные тем, что ранее использовались в обычном плавании, для установления там рекордов. Да, чего уж там, глядя на традиционные для этих стран танцы живота, я бы еще поспорила, но не буду. Или же как их девушки-полицейские из подразделений спецназа Ирана ловко залезали на кошках по стенам зданий, при этом будучи облачены в хиджабы.

— В противовес русской женщине, останавливающей на скаку коней и входящей в горящие избы.

— Могу сказать из опыта личного участия в соревнованиях подобного уровня, как мы стартовали с татарстанскими бегуньями Екатериной Кондратьевой и Еленой Мигуновой на Исламиаде 2005 года в Иране. Для того, чтобы спортсменки могли пробежаться в привычных для них комбинезонах, соревнования проводились в закрытом легкоатлетическом манеже, куда не допускали мужчин. Кстати, они там были очень экспрессивны по отношению к гостьям, хотя мы старались передвигаться по городу в автобусе с закрытыми шторками на окнах, тем не менее оказывали знаки внимания, сигналили и так далее. Помимо этого, очень впечатлил манеж с современными дорожками и при этом с посадочными местами из мрамора, туалеты в здании с позолоченными кранами. Восток умеет удивлять.

(Продолжение следует).



Джаудат Абдуллин