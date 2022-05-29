Часы «Восток»: точность — вежливость командиров

Знаменитые «бренды» Татарстана. Часть 8-я

Когда-то часы, произведенные в Чистополе, были страшным дефицитом и великим технологическим чудом. Знаменитые «Командирские» было не достать. А еще — ни разбить, ни утопить и ни остановить. Куда там швейцарцам с их знаменитым часопромом! «Восток» был одним из лучших часовых брендов СССР, завод опередил свое время. Эти часы отлично работали и в космосе, и под водой, их подделывали китайцы и покупали американцы для операции «Буря в пустыне». Сейчас они тоже выпускаются, но авторитет «Командирских» и «Амфибий» изрядно померк за прошедшие годы. Тем сильнее стимул для возрождения?

Рождение чистопольского завода — перерождение московского



Мы так привыкли к тому, что знаменитые на весь Советский Союз часы «Восток» делали в Чистополе, что уже и думать перестали о том, что родилось это производство не здесь: завод сюда перевезли с началом Великой Отечественной войны из Москвы. Первые баржи с оборудованием и 500 работников Второго Московского часового завода прибыли в эвакуацию в Чистополь 1 ноября 1941 года. Перевозили завод долго и с приключениями: железная дорога сюда не проведена, не было и удобного моста-переправы. Поэтому сначала бесконечно длинный состав с оборудованием добрался до Казани, а потом все это добро начали перевозить на баржах. Необходимо было развернуть завод сразу же после прибытия, но сделать так не получилось: неразбериха и проволочки привели к тому, что Чистопольский горсовет с самого начала не получил никаких указаний относительно предприятия. Да еще и навигация на Каме невовремя закрылась — и большая часть станков и материалов осталась зимовать в Казани.



Группа московских специалистов часового завода в Чистополе, 1942 год. Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

Фактически сами себе были предоставлены и люди — те полтысячи человек, которые успели добраться до Чистополя, приехали буквально в чисто поле, ведь их там вообще никто не ждал в условиях тотальной эвакуации, которая набила беженцами с севера и запада практически всю республику. Кто-то из работников остался на зиму в Казани, кто-то решил самостоятельно добираться до Чистополя — в общем, начинался завод, будущая гордость ТАССР, с трагедий, брошенных людей и неразберихи.

В начале 1942 года производство в Чистополе уже началось (к тому моменту, как удалось выбить здание бывшего духовного училища, еще немного оборудования доехало на подводах). Делали тут, правда, с самого начала не часы, а взрыватели и рубашки для гранат, автоматические механизмы для раскрытия парашютов. Весной подвезли остатки оборудования и в июне восстановили и производство наручных часов для армейских командиров, и корабельных часов. А еще через полгода наладили и производство мирной продукции — мужских наручных часов «Кировские».

Часовой завод в Чистополе. Платино-мостовая мастерская цеха №13, 1945—46 гг. Фото: из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

Во время войны на заводе работали больше тысячи местных подростков и множество женщин. Делали тут и мирную продукцию, и военную — так, тут производили танковые часы, мины замедленного действия, приборы учета расхода горючего для самолетов, самописцы для гидрометеорологической службы… Словом, здесь обеспечивалась вся точность для фронта. Ну и, конечно, формировались фронтовые бригады (которые выполняли в несколько раз больше нормы), состоявшие преимущественно из подростков и эвакуированных сюда москвичек.



После войны завод так и не вернулся в Москву. Он занялся изготовлением часов для мирной жизни и со временем стал градообразующим предприятием в Чистополе. В 1949—1950 годах здесь производили знаменитые часы «Победа», которые велел разработать лично Сталин и схема производства которых была распространена на все советские часовые заводы.

Цех Чистопольского часового завода. 1940-е гг. Кадр из фильма «Чистопольский часовой завод «Восток» — история и современность»

Гордость советской промышленности

Технологии, которые развивались в Чистополе, по полному праву считались гордостью советской промышленности. Да и не только советской: когда понимаешь, что совершили инженеры из ТАССР, в принципе, гордость берет до сих пор. В чистопольских часах начиная с 1950-х годов уже были отдельный секундный диск, выпуклая линза, диск индикации даты, второй диск. Механизмы с двумя дисками, отображающие часть суточного перехода и показания в 24-часовом формате, делали в Чистополе с 1959 года — и выпускали в серийное производство. Сложные механизмы применяли в массовой сборке мужских и женских наручных часов «Восток», и это можно было купить в магазине. В то же время модели знаменитых швейцарских брендов комплектовались подобными функциями только по особому заказу, и это были элитные серии!



Было и международное признание: в 1952 году на международной выставке в Милане чистопольские разработки получили награду, в 1962-м в Лейпциге «Восток» наградили Большой золотой медалью. К тому моменту в Чистополе уже делали прецизионные часы пяти марок — «Восток», «Мир», «Волна», «Сатурн» и, конечно, «Космос». У них были боковая и центральная секундные стрелки, противоударное устройство и выпуклая линза — чудеса техники!



Конструкторы из Чистополя сделали продукцию одним из самых раскрученных советских брендов ближе к началу 1970 годов, причем львиную долю этого успеха обеспечило Минобороны и лично маршал Малиновский.



Львиную долю успеха чистопольской продукции обеспечило Минобороны и лично маршал Малиновский. Фото: omsk-kprf.ru

Это по его заказу в 1965 году здесь для советской армии разработали массивные часы на анкерном ходу. Впервые в СССР — со светящимися в темноте стрелками и цифрами на циферблате. А еще они были противоударные (как шутили в народе, пылекамненепроницаемые). В них был встроен рычаг «стоп-секунда», чтобы останавливать баланс на время завода. Ходили байки, что проверяли их, чуть ли не проезжая по ним грузовиками и испытывая на прочность кирпичами. Правда, «чекнуть» это свойство на практике доводилось немногим: продукцию поставляли только в армию. В свободную продажу поступали другие изделия завода — «гражданские». А «Командирские» имели шансы получить разве что чиновники, подписывавшие для чистопольцев бумаги в высоких московских кабинетах. И это был царский подарок (вернее, крупная взятка времен большого дефицита).



Ходила байка о том, что вездесущие китайцы в восьмидесятых, влюбившись в «Командирские», начали их копировать. Делали абсолютно такие же — даже рисовали на них звезду и танк и писали, что они сделаны по заказу Министерства обороны. Вот только литеры Й не нашли в своих типографиях. Поэтому на китайской подделке чистопольских часов гордо значилось «17 камнеН». Были и другие байки разной степени достоверности: якобы директор Чистопольского завода, будучи в командировке в США, в 1990-х годах обнаружил подделку под свои изделия. А еще будто бы хитроумные сотрудники завода выносили часы с производства… внутри собственного тела, чтобы потом выгодно продать. Что из этого было правдой, а что — легендами, сейчас уже и не разобрать. Одно понятно точно: даже если это все неправда, неизвестная марка точно не вызвала бы такого обильного мифотворчества.



В 1967 году появились «Амфибии» — их, как мы уже сказали, разработали для флотских офицеров. Они выдерживали давление воды на глубине до 200 метров (хоть нам и сложно предположить условия, при которых флотский офицер попадет в воду на такую глубину и будет испытывать необходимость смотреть на часы). «Амфибии» стали одной из самых популярных моделей завода «Восток». Они побывали и на подводной лодке, и в космосе — на руке Георгия Гречко в течение всей его экспедиции на станцию «Салют-4» на космическом корабле «Союз-17» в 1975 году. Говорят, по этим часам во время испытаний били молотком — и они выдерживали. А в 2007 году в честь сорокалетия Чистопольский часовой завод выпустил ограниченную партию «Амфибий», точных копий тех самых первых из моделей. Размер партии был символичным — 1967 штук.

Они побывали и на подводной лодке, и в космосе — на руке Георгия Гречко в течение всей его экспедиции на станцию «Салют-4» на космическом корабле «Союз-17» в 1975 году. Фото: forum.watch.ru

В 1974 году «гражданские» мужские наручные часы из Чистополя с числовым

календарем и автоподзаводом экспортировались в 54 страны мира!



Шесть «Командирских» на одну семью

Эти часы в Союзе любили. Ильнур Гараев, читатель «Реального времени», вспоминает, как в начале восьмидесятых, будучи ребенком, с замиранием сердца смотрел на фосфоресцирующий циферблат отцовских часов — это были те самые, чистопольские «Командирские». Их можно было встретить по всему Советскому Союзу — в конце концов, не так много было в стране часовых заводов, и «Восток» был среди них настоящей жемчужиной, благодаря своему военному «крену».

К восьмидесятым предприятие обеспечивало работой весь тихий городок, благоустраивало город, держало даже ведомственную больницу. В общем, можно было смело сказать, что Чистополь был одной из часовых столиц Советского Союза.



Но времена менялись. К концу существования СССР завод выпускал до 800 тысяч «Командирских» часов в год — к этому моменту их высокое значение и дефицитный статус были изрядно девальвированы. Практически у каждого ветерана войны в Татарстане были такие часы, и не одни: их дарили на юбилеи Победы. Ими «комплектовались» награды — грамоты и медали для тех, кто был хоть как-то связан с военным ремеслом. Наша читательница Людмила Абрамова вспоминает:



— Мой дед был ветеран войны, да еще и председатель колхоза, который ближе к концу восьмидесятых ушел на пенсию. Я лично, перебирая всякие «сокровища» в гостях у дедушки с бабушкой, видела трое чистопольских часов — дед с гордостью говорил: «Командирские!». Но не носил их никогда — он вообще часы не носил, привык ориентироваться по солнцу. А мой отец — «афганец». У него где-то лежат тоже трое «Командирских» — их администрация района дарила в девяностых и начале нулевых бывшим военным с завидным постоянством на праздники, посвященные выводу советских войск из Афганистана. Так что, если порыться по сусекам, только в нашей семье можно найти минимум шестеро таких часов разной степени давности. Но не уверена, что по ним можно будет без зазрения совести бить молотком или ездить машиной. Слышала, что с семидесятых годов в производстве многое изменилось.



К концу существования СССР завод выпускал до 800 тысяч «Командирских» часов в год. Фото: wikipedia.org

Когда американцы готовили операцию «Буря в Пустыне», в начале 1990 годов Чистопольский завод поставлял «Командирские часы» для «звездно-полосатых» пехотинцев. Да-да, Минобороны США выбрало чистопольские хронометры для своих солдат. На этой ограниченной партии изображали элементы американского флага, и поставка была весьма крупная — 40 тысяч экземпляров.

Закат «Востока» и новая реальность

Новая экономическая реальность застала «Восток» врасплох. Союзный часовой главк перестал существовать, а в АО «Часпром», пришедшее на его место, завод не вошел. Поэтому чистопольское предприятие акционировали и приватизировали: 38% отошло заводчанам, еще 38% — акционерам и руководству завода. Но «Восток» продолжал производить и придумывать новые часы. Продолжалось это примерно до 2006 года. Потом завод юридически распался на множество мелких производств и в 2010 году прошел через банкротство. Был прекращен контракт с Министерством обороны, но бренд «Командирских» часов потерян не был: к моменту банкротства головного предприятия права на его производство уже были переданы одному из родственных юрлиц. Так же поступили и с «Амфибиями», и с «Востоком». Поэтому после банкротства удивительным образом все три главных часовых бренда чистопольского завода остались здесь же, в Чистополе. А чем только не украшали тогда циферблаты бедных «Командирских»! На специализированных сайтах объявлений можно найти часы и с изображением Гурбангулы Бердымухамедова (это была лимитированная серия, и фанаты могут купить экземпляр всего за 6 000 рублей), и с парой Буш — Горбачев (5 000 рублей), и с символикой казанской Универсиады (2 500 рублей), и даже с Микки-Маусом (7 000 рублей).

Чем только не украшали тогда циферблаты бедных «Командирских». Источник: avito.ru

Это была череда сложных лет, когда на территории завода был организован технопарк «Восток», где работали десятки мелких отдельных предприятий — они производили манометры, тахометры, тахографы, всевозможные счетчики и прочую узкоспециализированную продукцию.

Сейчас производство в Чистополе вновь запущено: «Восток» остается единственным в стране предприятием, у которого есть полный цикл производства наручных часов — импортировать вроде бы ничего не приходится. Но если полистать тематические форумы, то можно встретить многочисленные отрицательные отзывы: якобы «Восток» уже не тот. Знаменитые «Командирские» скорее перешли в разряд сувениров, нежели сохранили свою элитность. Пользователи жалуются: фосфоресцирующее покрытие быстро облезает, точность снижается, служат часы уже не так долго, как раньше… Впрочем, раньше-то и трава была зеленее. Но знаменитый бренд чистопольских часов все равно остается в памяти, и при виде логотипа «Восток» на душе у татарстанца становится тепло.

