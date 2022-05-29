«Ак Барс» разгребает наследие Квартальнова

Как в Казани проводят перестройку после «квадратной» эпохи

На дворе уже практически июнь, а «Ак Барс» пока так и не огласил имя нового главного тренера команды. Зато уже вовсю проводит перестройку после трехлетней эпохи Дмитрия Квартальнова. Спортивная редакция «Реального времени» подводит промежуточную ревизию. Кого из Казани уже «попросили», а кто попросился сам?

Коваленко аут, Тарасов — в Казани. Странная логика казанского менеджмента

О том, что голкипер Игорь Бобков в Казани не задержится, можно было предполагать еще осенью, когда вратарь допускал серьезные ошибки и выглядел явно слабее своего визави Тимура Билялова.

Вратарь провел в составе казанского клуба 16 матчей регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,17 шайбы и с коэффициентом 89,7% отраженных бросков. Довольно курьезные ошибки вынуждали говорить, что это очередной провал Марата Валиуллина на менеджерской должности. И есть большие вопросы к менеджменту «Автомобилиста», который забрал этот актив себе. Учитывая ежегодные амбиции уральцев на Кубок такое приобретение вызывает вопросы. Даже учитывая, что Бобков берется на роль бэкапа.

А вот с уходом Николая Коваленко все случилось не так ожидаемо. Да, хоккеист вряд ли претендует на звание лидера казанской команды или хотя бы на стабильное место в топ-6 нападающих «Ак Барса», но свою лепту, в отличие от большинства новичков прошлогоднего созыва, все-таки вносил. Он набрал 14 очков (6+8), не имея стабильного места в составе и проведя лишь 29 игр. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл в шести матчах и набрал 1 очко за результативную передачу.

Хоккеист вряд ли претендует на звание лидера казанской команды, но свою лепту, в отличие от большинства новичков прошлогоднего созыва, все-таки вносил. Фото: ak-bars.ru

Замечания болельщиков, что приобретение Даниила Тарасова выглядит куда большим провалом и избавляться нужно в первую очередь от него, вполне резонны. У форварда 6 шайб в сезоне и «-6» показателя полезности. Когда его приобретали в пару к Кагарлицому, рассчитывали, что это будет мощнейшая связка, способная разрывать оборону любой команды. Для этого ему даже «насыпали» неплохое предложение — около 40 миллионов рублей за сезон. На деле же Тарасов так и не прижился и провел сезон на уровне нападающего низших звеньев.

Возвращаясь к обмену Коваленко: такое решение выглядит логичным только в том случае, если это делалось в расчете на освобождение «подушки» под потолком зарплат и чтобы забрать на эти деньги кого-то конкретного. За права на хоккеиста «Ак Барс» получит денежную компенсацию, по разным сведениям, это будет от 25 до 30 миллионов рублей. Если верить источникам, под потолком зарплат у «Ак Барса» сейчас уже больше 100 млн рублей.

Впрочем, обмен можно объяснить фактором желания самого хоккеиста и нового тренера. Николай Коваленко — той формации, которой нужно, чтобы все крутилось вокруг него и к его фигуре всегда было приковано пристальное внимание со стороны тренера, как это было в родном Ярославле, где у него было «определенное положение». У такого мягкого и интеллигентного тренера, как Игорь Ларионов, у него будет куда больше шансов получить это внимание и уговоры. Олег же Знарок с таким хоккеистом сюсюкаться не стал бы. Наверняка решение расстаться с Коваленко исходило и от него.

Впрочем, у Квартальнова заиграть в полной мере не удалось ни Тарасову, ни Коваленко. Практически все «хотелки» бывшего наставника «барсов» оказались бесполезной тратой денег. Впрочем, у Даниила еще будет шанс показать себя при новом наставнике и исправиться.





В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кэмпфер набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. Фото: ak-bars.ru

Стивен Кэмпфер показал ценность контрактов с КХЛ

Пожалуй, единственный из всех легионеров квартально-валиуллинского созыва, который оставил хоть какой-то положительный след после себя — американец Стивен Кэмпфер, тоже обернулся тыквой, а не каретой.

Форвард даже не стал заморачиваться и просто подписал контракт с «Детройтом» при действующем контракте с «Ак Барсом», который действовал до конца сезона 2022/2023. Это, во-первых, к вопросу о договоре об уважении контрактов между НХЛ и КХЛ, которому явно пришел конец. А во-вторых, к вопросу, насколько иностранцы ценят свои обязательства перед клубами Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс», конечно, попытался сохранить лицо и представить все как спланированную сделку: мол, в клубе все знали заранее. Но верится в это слабо. Тем более в базе данных КХЛ Кэмпфер продолжал числиться в составе «Ак Барса». С другой стороны, когда у тебя предложение от клуба НХЛ, было бы странно не использовать этот шанс. Особенно в условиях последнего интересного времени.



В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кэмпфер набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх. Пожалуй, эта потеря выглядит самой болезненной. Нашел его именно Марат Валиуллин, а не сам бывший наставник «Ак Барса». Олегу Знарку такой атакующий защитник, забивший больше, чем вышеупомянутые нападающие, точно пришелся бы ко двору.