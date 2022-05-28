Опрос предпринимателей: считаете ли вы вирус оспы обезьян угрозой сотрудникам и бизнесу?

Фото: Илья Репин

Едва мы стали забывать, что такое COVID-19, как появилась информация о вспышке оспы обезьян в Европе и Северной Америке. На момент подготовки материала количество заразившихся приближалось к трем сотням. Только в Британии выявили 80 случаев. Недавно ВОЗ созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения рисков начала эпидемии.

В России ни одного случая не выявлено, но представители российской системы здравоохранения все же пока осторожны в оценках. В частности, глава Минздрава РТ Марат Садыков заявил, что сложно прогнозировать ситуацию с новой вирусной инфекцией и отметил, что им дано поручение разработать проекты и программы по недопущению распространения оспы обезьян.

Мы опросили руководителей и собственников компаний, считают ли они новый вирус угрозой, способной внести коррективы в деятельность российских компаний и их бизнес.

Вопросы экспертам:



Вызывает ли у вас опасение распространение оспы обезьян в Европе и Америке?

Допускаете ли вы, что в случае эпидемии придется использовать дополнительные санитарные меры в офисных и производственных помещениях или переходить на дистанционку?

Карина Хайрутдинова помощник руководителя обувной компании «БАРС» Об оспе обезьян могу судить лишь по информации из новостей в интернете. Численность заболевших и скорость распространения вируса на текущий момент особых опасений у меня не вызывает. Считаю, что нам ничего не грозит. Про эпидемию и последствия для бизнеса даже думать не хотелось бы. Переход на удаленный или гибридный формат для производства крайне нежелателен. У нас порядка сотни человек трудятся в Казани и еще 50-60 в чистопольском филиале.

Денис Черненький генеральный директор Волжско-Камского оконного завода Так как ни в Татарстане, ни тем более в России пока случаи заражения не выявлены, опасаться причин особых не вижу. Надеюсь, со стороны медиков и санэпидемслужб будут приняты все меры, чтобы не допустить вирус в страну. И проблемы, как с ковидом, не случится. На нашем предприятии работает более 200 сотрудников, часть из них — дистанционно, но производственный блок — на территории работодателя. Мы придерживаемся предписанных санитарных норм. Надеюсь, усиливать их необходимости не будет.

Ирина Купряхина директор ООО «Швейная мастерская ИРЭН» Не вижу в текущей ситуации с оспой обезьян никаких угроз собственному бизнесу. Не думаю, что это разовьется до эпидемии даже в отдельно взятых странах, где уже выявлены единичные заражения, а в России — тем более. Никаких дополнительных мер предпринимать смысла пока не вижу. У нас в штате свыше 30 человек, все как работали в производственных помещениях, так и продолжат работать.

Азамат Сабиров генеральный директор компании-туроператора AVT Не думаю, что оспа «раскачается», как ковид, этого никто не допустит. Странам Европы и Северной Америки и так уже после ковида и антироссийских санкций самим несладко. Тем более из-за закрытия воздушных пространств страдает и чуть ли не рушится их сфера туризма Предполагаю, скоро стоит ожидать, наоборот, процесса отхода от санкций и открытия стран, но, вероятнее всего, уже после выборов в США в 2024 году.

Владимир Котов президент Ассоциации «СИЗ» За время пандемии производители и разработчики средств индивидуальной защиты, в первую очередь средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), не просто подготовили и адаптировали свою продукцию, но и наладили производство, которое позволяет обеспечить безопасные условия труда и безопасные условия жизни для всех граждан России. В этом большая заслуга наших членских организаций-производителей СИЗОД и изолирующих костюмов, защищающих человека от воздействия вредных и опасных биологических факторов, к коим относится и вирус оспы. Точно так же налажен выпуск дерматологических СИЗ. Поэтому распространение оспы обезьян в Европе и Америке у меня опасений не вызывает — наша промышленность сможет быстро нарастить производство нужных СИЗ для защиты населения в случае необходимости.