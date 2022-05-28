Выпускной-2022: гимназия №122 гуляет в «Пирамиде», а 18-я — в «Тасиго»

В Казани не хватает больших ресторанов, поэтому родители вынуждены снимать помпезные Kazan Palace by Tasigo, «Лучано» и «Пирамиду»

По формату современный выпускной — это практически свадьба: с шоу, конферансом, конкурсами. Прошло то время, когда родительские комитеты в муках изобретали, чем занять молодежь в перерывах между подачей блюд на банкете — теперь вся развлекательная программа отдана в руки профессионалов. Проведение выпускного вместе с последним звонком обходится в среднем в 20 тысяч рублей, участие в банкете — еще от 2,5 до 6,5 тысячи рублей со взрослого. Ушли в прошлое запуски воздушных шаров и фейерверки, зато в формате — интерактив, живое общение ведущего с участниками, различные шоу. Какие локации наиболее популярны, что дарят на прощание учителям и школе, сколько стоит одеть выпускника на торжество — в материале «Реального времени».

Хорошие локации бронируют с осени

Для эвент-индустрии вечера прощания со школьными годами уже давно стали прибыльной статьей бюджета. В отличие от прежних лет, сегодня дети, учителя и родители приходят на выпускной чтобы развлечься, получить впечатления и пообщаться. Конечно, это не исключает их непосредственного участия в торжественном вечере — они могут и спеть, и станцевать, но без импровизаций — программа давно расписана и утверждена по минутам. Эту (раньше самую большую) головную боль родительских комитетов взяли на себя эвент- и концертные агентства, которые предоставляют услуги под ключ.



Подготовка к современному выпускному начинается загодя (в чем корреспондент «Реального времени» убедилась на личном опыте). Например, в 18-й гимназии нас озаботили уже с конца сентября. Объясняется это тем, что по традиции праздник здесь организуют для всей параллели сразу — с родителями и учителями участников получается 250—350 человек. В таком же формате празднуют и другие топовые казанские школы: № 131, 122, 19, 39. А в городе не так много мест, которые могут одновременно принять такое количество людей. Это ТРК «Пирамида», «Корстон», Kazan Palace by Tasigo, «Лучано», «Ривьера», раньше был «Эрмитаж». Поэтому места в них бронируются заранее и требуется внесение депозита.

Те, кому непринципиально находиться в городе, выбирают относительно свежее место — «Михайловскую усадьбу» или старые добрые «Свияжские холмы». Ценник на банкетное меню здесь дешевле на 1,5—2 тысячи рублей с человека. Отмечающие праздник в более узком кругу — одним классом — имеют больше вариантов — ресторанов такого формата много, и тут все зависит от предпочтений родителей и администрации учебных заведений.



122-я гимназия традиционно проводит выпускной в «Пирамиде» для всей параллели. Фото: pyramida.ru

Подготовка к выпускному — процесс многоступенчатый, это не только выбор места проведения и меню, но и культурной программы, фотоальбомов, видеоклипов, подарков и так далее. Все надо делать заранее, поэтому деньги начинают собирать еще с осени и озвучивают сразу весь бюджет, включая расходы на проведение последнего звонка. Суммы получаются немаленькие, но их можно вносить частями. Например, нам озвучили предварительный чек с банкетом в «Тасиго» в 25 тысяч рублей плюс 7 тысяч на каждого родителя. Не все были согласны с этой суммой и в результате ее удалось оптимизировать до 22 тысяч плюс 6,5 тысячи рублей на взрослого (получили 5%-ную скидку от ресторана и сократили количество блюд).

— 122-я гимназия традиционно проводит выпускной в «Пирамиде» для всей параллели. Так уж здесь повелось давно, и поэтому перед нами не стояло вопроса выбора места. Собирали мы по 20 тысяч рублей за все. На банкет с каждого родителя берут еще 2,5 тысячи, это минимальная сумма, если кому-то будет недостаточно еды или напитков — он сможет дозаказать, — поделилась мама 11-классницы Наталья Косимова.



В такую же сумму — 20 тысяч рублей — вылился родителям выпускной и последний звонок в 131-й школе, которая отмечает праздник в банкетном зале «Корстона». Деньги на ресторан с родителей будут собирать дополнительно, цену еще не озвучили.



Ивент-агентства и предприниматели-шоумены обычно берут на себя не только ведение вечера, но и пишут его сценарий от и до. Фото: parusabanket.ru

Запуски шаров в небо — в прошлом

В стандарт любого выпускного входит изготовление и вручение памятного фотоальбома. Ценник на него — 2—3 тысячи рублей в зависимости от физического объема и количества выездной съемки. В моде сейчас альбомы с дополненной реальностью, когда при наведении камеры смартфона на фотографию появляется видеоизображение. Цена на них не сильно отличается от обычной, минимальная стартует с 2,4 тысячи.

Чем развлекают теперь на выпускных? Ивент-агентства и предприниматели-шоумены обычно берут на себя не только ведение вечера, но и пишут его сценарий от и до. Как правило, в таких командах уже есть и постоянные ведущие, и сотрудничающие с ними коллективы, и необходимое оборудование. Те, кто умеет делать качественные и интересные шоу — всегда нарасхват.

— Нашего ведущего нам посоветовали выпускники прошлых лет, это концертное агентство работает именно на выпускных уже не первый год. Я еще просмотрела все ролики, которые они выкладывали в соцсети. Все-таки мы другое поколение и у нас разные вкусы с детьми. Но обратившись в это концертное агентство, я была уверена, что все будет интересно и выпускникам, и родителям. В программу входят: световое шоу, выступление музыкальных команд, конферанс, ведущие, которые будут ходить по залу и общаться с людьми, диджей, танцевальный интерактив, проведение конкурсов, изготовление трех видеоклипов — с детьми, родителями и учителями. Кроме того, они привозят аппаратуру, свет, большой экран. За все это мы платим по договору 630 тысяч рублей, — поделилась член родительского комитета школы Индира Хафизова.



Ушли из модных трендов прежние традиции запускание в небо шаров, китайских фонариков и праздничных салютов. В целях обеспечения безопасности первые запретили экологи, а последние — рестораны. Устроить фейерверк можно лишь за городом, да и то на открытой площадке. Зато стали популярны белые голуби, красиво устремляющиеся ввысь из рук бывших школяров. Стоимость аренды одной птицы — 300 рублей в час. На нашем последнем звонке в прямом смысле в воздух было выброшено 5 тысяч целковых.

Стали популярны белые голуби, красиво устремляющиеся ввысь из рук бывших школяров. Фото: Максим Платонов

В век смартфонов не обойтись без фотозон. Это не только красивый фон, но и заполнение пауз во время вечера. Никто не пройдет мимо них, не запечатлев себя на память. Конструкция, «идейное содержание» и размер фотозон ограничены только фантазией автора: могут быть арки с цветами, баннеры, инсталляции. Цена их аренды стартует от 6,5 тыс. рублей. Родком, конечно, может заморочиться и поискать что-то на свой вкус, но обычно организация места для фотографирования входит в стоимость услуг по проведению праздника.

Не теряет позиций самая древняя традиция выпускных — встреча рассвета. Но после банкета и до первых петухов обычно бывает промежуток в несколько часов, который руководство учебных заведений настоятельно рекомендует заполнить организованным отдыхом.

— В администрации школы нам сказали, что в прошлые годы бывали случаи, когда на улицах задерживали подвыпивших выпускников, составляли протоколы и накладывали штрафы, которые потом якобы могут отразиться при поступлении в вуз. Поэтому нам предложили чем-то занять детей на это время. Мы решили арендовать для них лимузины, чтобы они покатались по городу, — рассказывает мама выпускника Гузель Сафина.

Стоимость аренды машин зависит от марки — «Форд» можно взять напрокат за 4 тыс. рублей в час, самый дорогой — 20-местный «Хаммер» — обойдется в 12 тысяч. Кто-то планирует продолжить празднование, но уже без родителей, в снятых за городом коттеджах. Такой вариант потянет дополнительно на полторы-две тысячи с человека.

Но после банкета и до первых петухов обычно бывает промежуток в несколько часов, который руководство учебных заведений настоятельно рекомендует заполнить организованным отдыхом. Фото: Максим Платонов

Костюм от Hugo Boss за 70 тысяч

Еще одна обязательная статья расходов — это подарки учителям и школе. Букетами сейчас никто не ограничивается, принято одаривать педагогов чем-то более весомым. Размер этой суммы определяют сами родительские комитеты, она входит в общий счет.

Если подарки учителям — это, как правило, деньги, реже ювелирные украшения или сертификаты, то презенты для школы бывают самыми разными. Где-то заказывают инсталляцию для школьного двора, где-то дарят сертификаты на технику или оборудование, где-то покупают что-то по запросу администрации. Подарок учебному заведению не может быть дешевле 30 тысяч рублей, но иногда достигает и 100 тысяч — например, в одной из школ родители, по просьбе руководства, приобрели на эту сумму музыкальную аппаратуру для актового зала.

Немалую часть бюджета съедают выпускные наряды. Об этом тоже думают задолго до часа Х.

— Я поспрашивала родителей мальчиков: кто-то будет в костюме, кто-то категорически не хочет его покупать, предпочитая рубашку и брюки. Мы купили сыну «двойку» заранее. Нам повезло найти экономичный вариант за 15 тысяч рублей, а вот обувь еще не смотрели, — поделилась Елена Красильникова.

Индира Хафизова рассказала, что вместе с сыном объездила несколько магазинов в поиске костюма. Средняя цена на них — 20 тысяч рублей.

— Знаю, что некоторые купили костюмы Hugo Boss за 70 тысяч. Но мой сын отказался от пиджака категорически. И мы решили заказать ему брюки и рубашку в ателье. Ткань нам обошлась в 12 тысяч, плюс еще 6 тысяч отдали за пошив. Не стали покупать и ботинки, сын сказал, что у него есть прекрасные кеды и он пойдет в них.

Варианты для девушек могут зависеть только от их запросов и толщины кошелька родителей. Фото: Максим Платонов

А вот варианты для девушек могут зависеть только от их запросов и толщины кошелька родителей. Приличное платье из масс-маркета можно подобрать и за 3—5 тысяч рублей, особенно если озаботиться этим заранее и дождаться хороших скидок. Брендовые вещи трудно найти дешевле 30 тысяч, а премиум-марки за такую цену можно купить разве что с огромным дисконтом.

Качественные кожаные туфли стартуют от 4—5 тысяч рублей и могут достигать 70 тысяч за известные бренды. Примерно в таком же ценовом диапазоне и мужская обувь. Хороший вариант сэкономить — дождаться распродажи. Многие обувные бутики устраивают их регулярно на весь ассортимент независимо от сезона. Я, например, на такой традиционной распродаже в «Рандеву» купила дочери еще в марте кожаные лодочки Guess всего за 6 350 при их цене в 15 290 рублей.

Таким образом, одеть на выпускной мальчика стоит бюджетно 25 тысяч рублей, по максимуму — 140 тысяч, девочку — от 10 до 100 тысячи и выше рублей.