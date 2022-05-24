Джекири вернулся! УНИКС делает еще один шаг к бронзе чемпионата

На этот раз бенифис получил нигерийский центровой

После обмена убедительными победами в Казани было особенно интересно, кто на этот раз потопчется на сопернике. Однако сегодня в Краснодаре УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграли предельно собранно, и похоже дальше серия уже не будет такой «качельной», как это было в Казани. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги третьей серии за бронзу.

Серия перестает быть «качельной». Теперь только предельно напряженные игры

Полярно противоположными получились два казанских матча «бронзовой» серии между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью».

Если в стартовом поединке серии казанцы камня на камне не оставили от южной команды, не давая даже шанса на перелом матча (90:75), а Марио Хезоня так разошелся, что едва ли не заранее обеспечил себе статус MVP всей серии за 3-е место. На счету хорвата дабл-дабл из 36 очков, 12 подборов, 5 передач и 2 перехватов.

Казалось, что в противостоянии этих двух команд явный фаворит уже определен и остается только закончить начатое. Но не тут-то было. Во второй встречи все перевернулось с ног на голову и «Локомотив-Кубань» отдал УНИКСу должок, разорвав команду Перасовича почти с таким же унизительным отрывом — 94:81. Здесь уже инициативу у Хезони перехватил защитник «Локомотива-Кубани» Эррик Макколум, набравший 32 очка.

«Во втором матче мы выступили очень плохо. Знаем, что нужно многое изменить в своей игре, если хотим быть конкурентоспособными», — признавал в беседе с пресс-службой УНИКСа наставник казанской команды.

Поэтому третий поединок ожидался с особым интересом — больно уж равные и в то же время непредсказуемые коллективы сошлись в битве за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Третья игра показала, что на этот раз команды настроились предельно внимательно и уже того доминирования одной команды над другой в этой серии вряд ли стоит ждать. Пусть казанцы и захватили преимущество с пятой минуты встречи, краснодарцы до последней минуты не позволяли казанцам расслабиться вплоть до финальной сирены. УНИКС зацепил этот поединок благодаря трем легионерам, вернувшим концентрацию, которую от них ждут.

Краснодарцев хватило на 5 минут преимущества. Дальше действовали казанцы

На правах хозяев краснодарцы вели с символическим отрывом +2 в течение первой половины стартовой встречи, пока в одном эпизоде Мосли не выиграл мяч под чужим кольцом, а потом при розыгрыше мяча не положил мяч в кольцо — 8:10 в пользу Казани. А в следующей атаке первую «треху» клал и Лоренцо Браун — 10:13. Вот тут-то и произошел перелом. Даже один из лидеров «Локо» Мотли в один момент психанул и заработал неспортивный фол на убегающем от него Джероне Джонсоне — 13:20. А вскоре на паркете появился Джекири, который сначала «повязал» того же Мотли, а потом и набрал четыре очка подряд. В итоге отрыв составлял уже +10 (17:27).

Во второй четверти Эррик Макколум вроде вышел из спячки и едва ли не в одиночку наверстал отставание своей команды, сократив его до одного очка, однако все его старания похоронил Джекири.

Не позволили «Локомотиву» сравнять счет после большого перерыва и два подряд трехочковых попадания от Воронцевича. Любые попытки переломить ход встречи отлично ломали решения Велимира Перасовича, своевременно тасовавшего состав. Причем каждая его замена тут же приносила результат. Тут и вышеупомянутый Джекири, забивший пять из пяти бросков из краски, и Воронцевич, и Джонсон. «Меняйтесь, а не думайте», — наставлял Перасович во время одного из тайм-аутов.

Джекири оказался «палочкой-выручалочкой» для Казани. Нигерийца не хватило в полуфинале

За 5 минут до конца Краснодар даже сравнивал и на несколько секунд выходил вперед, но этот тот максимум, который им позволили Марио Хезоня (17 очков), Лоренцо Браун (18 очков) и особенно Тони Джекири, который выдал свой лучший матч в составе УНИКСа. У нигерийского центрового 19 очков со 100-процентным попаданием — семь из семи двухочковых и один трехочковый — уж дальними бросками Джекири никогда не славился, но в этот вечер у него получалось все. Есть первое трехочковое попадение в карьере Тони!

Сегодняшний поединок показывает, каких системных игроков не хватило в серии с «Зенитом». Тони Джекири, пропустивший полуфинал из-за травмы, наверняка смог бы добавить в массе и фактуре в атаке УНИКСа и продавливать там, где не получалось заходить под кольцо техничным Лоренцо Брауну и Марио Хезоне. К сожалению, это только сослагательное наклонение, а теперь УНИКСу нужно биться за бронзу. Осталось выиграть один матч.

Эрик Добролюбов