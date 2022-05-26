В зону застройки квартала у вокзала Казани попали три памятника архитектуры

На пустыре у ЦУМа возведут три четырех— и пятиэтажных дома в стиле сталинского ампира

В историческом центре Казани осталось совсем немного мест под комплексную застройку. Одно из них — район возле железнодорожного вокзала. Как стало известно «Реальному времени», столичный застройщик СК «Аркада» скоро приступит к возведению возле большого пустыря у ЦУМа нового жилого комплекса из трех домов в стиле сталинского ампира. Девелопер получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Но у проекта множество обременений, в том числе — находящиеся на территории три памятника архитектуры, датируемые XVII—XVIII веками. Подробнее о том, какие условия поставили владельцам земли, чтобы стройка не нанесла урон историческим особнякам, — в материале «Реального времени».

Вторая жизнь у Мокрой площади

В опубликованном в мае акте государственной историко-культурной экспертизы по застройке исторического квартала на Чернышевского подробно описано, в каком состоянии сейчас все три памятника. Сейчас они граничат с большим пустырем возле ЦУМа, известным казанцам и гостям города тем, что здесь паркуются междугородные автобусы.

Межведомственная Комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова утвердила проект застройки квартала №215 в границах улиц Яхина/Чернышевского и Гаяза Исхаки/Московская еще в декабре.

Здесь на площади в 1,5 га будет построено три многоквартирных жилых дома высотой в 4-5 этажей с подземной парковкой в стиле, гармонично вписывающемся в окружающую застройку. Фасады комплекса имеют отсылки к архитектуре Казани периода 40—50 годов прошлого века, в отделке будут применены натуральный камень и лицевой кирпич, окна стилизованы под соседние исторические здания. Квартал будет открытым для пешеходов, первый этаж займут офисы, магазины, заведения общепита и т.д. Благодаря аркам территорию застройки можно будет пересечь насквозь с любой из окружающих ее улиц. Архитектор ЖК — Олег Маклаков, один из разработчиков концепции развития исторического центра.

При презентации проекта его авторы предложили разбить сквер на примыкающей к домам со стороны улицы Яхина части Мокрой площади, которая сейчас используется как стоянка. Но пойдет ли на это город — неизвестно.

Застройку квартала № 215 будет вести ООО «СК «Аркада», которое уже возводило объекты в центре Казани, например жилой комплекс на Третьей горе (Калинина — Тихомирнова — Вишневского). Сейчас компания распродает квартиры в новом ЖК SREDA OF LIFE на улице Четаева.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Аркада» зарегистрирована в 2007 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. До июля 2011 года ее бенефициаром был Рафаэль Гильфанов, а после этого — Розалия Гильфанова. Прошлый год был у компании не очень удачным — выручка от продажи составила чуть больше 7 млн рублей, чистая прибыль ушла в минус 17,1 млн, правда, чистые активы компании составляют почти 396,5 млн рублей.

Один квартал — три памятника

Территория застройки находится в границах исторического поселения Казани, что предполагает сохранение видовых панорам, природного ландшафта, планировочной структуры, а также является достопримечательным местом «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», что обязывает строителей проводить архитектурную экспертизу. Но кроме этого, к будущему жилому комплексу примыкают 3 объекта культурного наследия: с южной стороны — «Дом жилой, XVIII в.» (ул. Гаяза Исхаки, 7), с восточной стороны — «Дом жилой, XVII—XVIII вв.» (ул. Чернышевского, 30) и «Дом жилой, XVII—XVIII вв.» (ул. Чернышевского, 28). Первый является памятником архитектуры регионального значения, последний — местного значения, а второй — выявленный ОКН. В 2012 году архитектор-реставратор И.Карпова проводила исследование всех трех объектов, обосновывая необходимость их реставрации. Ее данные положены о основу нынешней ГИКЭ.

«Дом жилой, XVII—XVIII вв.» на ул. Чернышевского, 28 поставлен на госохрану постановлением Кабинета министров РТ в 2009 году. Это одно из типичных каменных зданий на этой улице, отраженное в регулярном плане Казани 1768 года. По форме — это прямоугольное строение со стенами из кирпича, покрытыми штукатуркой, с чердачной крышей. Здание искажено поздними пристройками и дополнениями. На свободных от них плоскостях фасадов прочитывается членение узких оконных проемов, угловые пилястры, карниз, отмечала Карпова.

«Дом жилой, XVII—XVIII вв.» на ул. Чернышевского, 28 поставлен на госохрану постановлением Кабинета министров РТ в 2009 году. Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND

«Дом жилой, XVII—XVIII вв.» по ул. Чернышевского, 30 из-за статуса выявленного памятника не имел ни предмета охраны, ни утвержденных границ территории. Объект был сильно разрушен, хорошо сохранились лишь две кирпичные стены.

Здание представляло собой характерный для конца XVII — начала XVIII веков двухэтажный жилой посадский дом (палаты). Особую ценность представляет сохранившийся декор фасадов, выполненный в стиле кирпичного «узорочья», с характерными барочными наличниками оконных проемов в виде «петушьих гребешков», лопатками, венчающим карнизом в виде «городков». Здание претерпело множество пожаров. В советское время использовалось под склады и офисы.



По сохранившимся фрагментам в кладке можно предположить, что палаты перекрывались сводами, которые не сохранились.

«Дом жилой, XVIII в.» по ул. Гаяза Исхаки, 7 внесен в реестр памятников регионального значения в 2010 году. Каких-либо исторических документов о нем не обнаружено. По архитектуре это здание похоже на предыдущий объект, также претерпело множество пожаров. В настоящий момент находится в руинированном состоянии, прочитывается конфигурация плана и сохранившиеся стены в 1 и 2 этажа.

Дом по ул.Гаяза Исхаки, 7 в настоящее время «находится в руинированном состоянии». Фото yandex.ru/maps

Требуется мониторинг

В связи с такими серьезными обременениями девелопер «СК «Аркада» заказал проведение государственной историко-культурной экспертизы, которая дала положительное заключение для освоения участка. «Проектные решения не нарушают градостроительные регламенты и утвержденные режимы использования земель в границах территории объектов культурного наследия. При ведении земляных и строительно-монтажных работ отсутствует негативное воздействие (динамическое, вибрационное и пр.) на объекты культурного наследия, расположенные в границах квартала, где возводятся жилые здания», — сделала вывод эксперт Екатерина Шаповаленко.

Однако в акте ГИКЭ отмечается, что если ОКН по ул. Чернышевского, 28 отстоит от ближайшей будущей застройки на расстоянии 60 м, дом по ул. Чернышевского, 30 удален на 30 м, то дом на ул. Гаяза Исхаки, 7 — всего на 16 метров. Чтобы избежать негативного физического воздействия на последний, предусмотрен проект усиления стен котлована сваями с частым шагом шпунтового ограждения, а также проведение постоянного мониторинга, предусматривающего в случае обнаружения трещин или деформации приостановление стройки с последующими противоаварийными работами. Также для сохранности объектов ОКН не допускается забивка свай, а зачистка дна котлована должна производиться вручную.

Помимо этого, девелопер должен сделать два археологических раскопа на площади 498 кв.м и 522 кв.м, а также вести наблюдение за ходом строительства во время проведения земляных работ.

Интересно, что участки земли под будущим жилым комплексом принадлежат разным собственникам, но они смогли договориться и разработали единую концепцию застройки. «Реальное время» направило запрос в СК «Аркада» с просьбой разъяснить, на каких условиях были предоставлены участки и что взамен получат их собственники? Нас также интересовали сроки начала строительства и получено ли согласие города на обустройство рекреационной зоны на месте бывшей Мокрой площади? Ответ будет опубликован при получении.